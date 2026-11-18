Cientos de personas durante una manifestación por la vivienda en Madrid. (Mateo Lanzuela / Europa Press)

Guardar

Plantar cara a un fondo de inversión nunca es sencillo para un inquilino, pero a veces los gigantes también caen. Es lo que le ha ocurrido a Margarita, una mujer de 87 años con contrato de renta antigua a la que querían desahuciar de la casa donde lleva cinco décadas viviendo en Palma de Mallorca y que ha logrado que un juzgado desestime la demanda interpuesta por la empresa que en 2023 compró casi todo el edificio, al considerar que los retrasos en el pago se produjeron por un error bancario y por falta de información por parte de la propiedad. La Justicia también ha tenido en cuenta que, en medio de todo este proceso, la mujer se encontraba en pleno tratamiento por un cáncer de mama.

El juicio se celebró el pasado 10 de noviembre, un día antes de la huelga general por el derecho a la vivienda, “pese a que Margarita había saldado las cantidades reclamadas” por la empresa tras un retraso en el pago de la cuota del alquiler, según explicó su abogada Aina Díaz, quien esta semana recibió la notificación de la resolución de la sentencia favorable.

PUBLICIDAD

El fallo llega tras unas semanas de intensas movilizaciones en las calles por el derecho a la vivienda digna a raíz del caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada en Madrid por la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversiones del piso donde vivió siete décadas y que finalmente falleció en el hospital. Para la abogada, ese clima social también puede tener impacto en los tribunales. “Creo que la movilización influye en el sentir de cómo se tienen que dictar las resoluciones judiciales”, señala Díaz a Infobae.

La resolución, explica la letrada, aplica la doctrina del Tribunal Supremo iniciada en 2022 y desarrollada en 2024: para arrendatarios de renta antigua de más de 80 años, el impago o retraso subsanado antes de la demanda exige examinar sus causas antes de extinguir el arrendamiento, “como es el caso de Margarita”.

PUBLICIDAD

Un manifestante sostiene las llaves de su vivienda en una protesta. (Mateo Lanzuela / Europa Press)

Contrato de renta antigua

El contrato de renta antigua de la octogenaria fue firmado por su marido en 1973, durante la dictadura franquista y, tras su fallecimiento en 2008, ella se subrogó como arrendataria y mantuvo el derecho a permanecer en la vivienda. La mujer siguió pagando a la propiedad el alquiler en una única cuota anual, que ahora ronda los 1.200 euros, pero la situación cambió en 2023, cuando un fondo de inversión formado por dos empresarios españoles compró su piso y casi todo el bloque. Entonces recibió un burofax que le notificaba el cambio cuenta bancaria y una nueva condición: debía dejar de pagar una vez al año y pasar a hacerlo mensualmente.

El aviso coincidió con el inicio de su tratamiento por cáncer de mama. Margarita acudió al banco y ordenó el pago correspondiente a un mes, convencida de que la entidad dejaría programada una transferencia periódica, pero el ingreso no se repitió en los meses siguientes. Poco después, además, la enfermedad reapareció y una caída le provocó la fractura de dos vértebras, por lo que su hijo la llevó durante unos meses a su casa para poder cuidarla.

PUBLICIDAD

Durante su ausencia, el hijo entregó las llaves a la propiedad para que hiciera reformas y, al volver, comprobaron que habían retirado los aparatos de aire acondicionado y que no habían instalado el telefonillo, lo que dificultaba recibir avisos o notificaciones.

Durante ese tiempo, explica la abogada, la propiedad nunca avisó al hijo de que el alquiler no se estaba abonando cada mes. En 2025, cuando Margarita terminó el tratamiento oncológico y se recuperó de una doble mastectomía, su hijo comunicó que volvería al piso y fue entonces cuando conocieron los impagos. Aunque ella saldó la deuda, el fondo ya había presentado la demanda de desahucio y reclamaban la finalización del contrato.

PUBLICIDAD

La crisis de vivienda en España centra el debate sobre acceso, precios y propuestas políticas.

“Nunca hubo voluntad de incumplir las obligaciones”

“La demanda de este fondo de inversión especulador decía que existía ánimo moroso por parte de Margarita, lo cual causaba un grave perjuicio a la propiedad, cuando en realidad hubo en error bancario y siempre ha pagado sus cuotas. Por eso la Justicia ha tenido en cuenta sus circunstancias y ha decidido que el contrato de renta antigua sigue en vigor”, añade la letrada. “Nunca hubo voluntad de incumplir las obligaciones de arrendamiento”.

La letrada explica que la empresa puede recurrir en los próximos días, una opción que considera probable, ya que el fondo “también ha demandado a otra vecina de más de 80 años del mismo edificio” y que, como Margarita, vive allí desde la década de 1960.

PUBLICIDAD