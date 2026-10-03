Yasujiro Ozu, Léos Carax y Radu Jude, directores de culto que se pueden ver gratis este fin de semana en el festival de cine de la UBA

Hasta el miércoles 7 de octubre, el Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires despliega funciones con entrada libre en sus cinco sedes simultáneas.

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El Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires (FIC.UBA) despliega este sábado 3 de octubre una agenda con funciones en sus cinco sedes simultáneas, que arranca a las 13.30 y se extiende hasta pasadas las 21 horas con entrada libre y gratuita.

La jornada comienza a las 13.30 en el Cine Cosmos (Av. Corrientes 2046) con El sabor del té verde con arroz (Japón, 1952), del realizador Yasujirō Ozu. El film integra el foco dedicado al cineasta japonés, una de las secciones que el festival sostiene a lo largo de toda la semana y que incluye además Buenos días, El sabor del sake, Hierbas flotantes y Primavera temprana.

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A las 17 horas, el microcine de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (José Bonifacio 1337, subsuelo) recibe una selección de cortometrajes de Alice Guy, pionera del cine narrativo de ficción. La programación de esa misma sede continúa a las 19.30 con La libertad (Argentina, 2001), ópera prima de Lisandro Alonso y título que el festival recupera como proyección especial en paralelo al estreno de La libertad doble, la secuela que abrió la edición el miércoles 30 de septiembre en el Cine Cosmos.

A las 18 horas, la Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530, piso 10) proyecta Le Journal d’une femme de chambre (Francia/Rumania, 2026), del director Radu Jude. El film, presentado en la Quincena de Cineastas del Festival de Cannes 2026, es una de las apuestas centrales de la sección Panorama Internacional del FIC.UBA. Tendrá una segunda función el lunes 5 en el Cine Arte Cacodelphia.

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El Cine Arte Cacodelphia (Av. Roque Sáenz Peña 1150) concentra las funciones nocturnas del sábado con dos títulos en competencia. A las 20.30, la Sala 1 exhibe Ghost School (Pakistán/Alemania/Arabia Saudita, 2025), de Seemab Gul, que compite en la Competencia Internacional de Largometrajes. A las 20.45, en la Sala 2, se proyecta Plata o mierda (Argentina/Colombia, 2025), de Toia Bonino y Marcos Joubert, ganadora del Gran Premio de la Competencia Argentina del último BAFICI y parte de la Competencia de Largometrajes Graduados DIS. El film construye su relato a partir de imágenes filmadas por el propio codirector durante su período en prisión.

Los espectadores de FIC.UBA pueden retirar hasta dos entradas gratuitas por persona en la boletería de cada sede desde media hora antes de la proyección.

El domingo incluye a Leos Carax y Yasujirō Ozu

El domingo 4 de octubre el FIC.UBA ofrece otra jornada extensa que arranca también a las 13.30 en el Cine Cosmos con El sabor del té verde con arroz (Japón, 1952), de Yasujirō Ozu, en la segunda y última función del fin de semana de ese título dentro del foco dedicado al cineasta japonés.

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A las 15.30, el Cine Arte Cacodelphia (Sala 1) proyecta Los vencedores (Argentina, 2026), documental de Pablo Aparo y gran ganador del último BAFICI, que compite en la sección Largometrajes Graduados DIS. A las 16, en una sede a confirmar en el sitio oficial del festival, se programó una nueva función de la Competencia Iberoamericana de Cortometrajes, el mismo bloque que ya tuvo función el viernes 2.

A las 18.30, también en horario y sede a precisar en la web del festival, se proyecta el bloque completo de la Competencia de Cortometrajes UBA, integrado por seis piezas de realizadores argentinos: Bajo la nieve de enero, Luminarias, Aquellas cosas por las que volvemos, Un cuarto azul, El test de la manzana y La cara de mi madre.

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La Sala Leopoldo Lugones recibe a las 21 horas Red Rocks (Portugal/Francia/Italia/España/Catar, 2026), del realizador francés Bruno Dumont, presentada en la Quincena de Cineastas de Cannes 2026 y parte del Panorama Internacional del festival. En simultáneo, a las 21, el Cine Cosmos programa Shana (Francia, 2026), de Lila Pinell, que compite en la sección Internacional de Largometrajes tras su paso por la Quincena de Cineastas de este año. El cierre más esperado del domingo es a las 20.30 en el Cine Arte Cacodelphia (Sala 1): Los amantes del Pont-Neuf (Francia, 1991), de Léos Carax, dentro del ciclo de cinco películas que el festival dedica al cineasta francés.

Las entradas son gratuitas y se retiran en la boletería de cada sede

Todas las funciones del FIC.UBA son con entrada libre y gratuita. Los tickets se retiran desde media hora antes del comienzo de cada proyección, hasta un máximo de dos entradas por persona, en la boletería de cada sede. No se requiere inscripción previa ni reserva anticipada para las funciones cinematográficas: el acceso es por orden de llegada y hasta agotar la capacidad de la sala. La programación completa y la información actualizada de cada función están disponibles en ficuba.com.

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