Detienen a otro implicado en el asalto a la casa de Karely Ruiz en Nuevo León: buscan a tres más

Víctor "N" fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Municipal de San Nicolás, señalado como segundo implicado en el robo con violencia contra Karely Ruiz. Crédito: Especial

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La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) confirmó la captura de Víctor “N” como segundo implicado en el robo con violencia contra Karely Ruiz en San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Policía Municipal realizaron el operativo, en el que solicitaron órdenes de aprehensión contra tres hombres más por su presunta participación en los hechos.

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El asalto ocurrió el 29 de julio en la colonia Las Puentes, cuando un grupo armado ingresó a la vivienda de la influencer. Los delincuentes sustrajeron objetos y dinero con un valor estimado en 700 mil pesos.

Según las investigaciones, la autoridad precisó que el detenido habría ingresado junto con otros sujetos al domicilio de la influencer en la colonia Las Puentes.

En un video publicado en su canal de YouTube, la influencer regiomontana y el DJ colombiano narraron minuto a minuto lo que vivieron la madrugada del 29 de julio en su casa de San Nicolás de los Garza. (Captura de pantalla)

La Fiscalía confirmó para Infobae México que el hombre participó en el sometimiento de las víctimas dentro de la vivienda. Los asaltantes se apoderaron de dinero en efectivo, joyas y otros objetos con un valor estimado en 700 mil pesos.

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Sin embargo, esta no es la primera captura relacionada con el caso. El 5 de agosto la Fiscalía ya había detenido a Guillermo “N”, identificado mediante huellas dactilares halladas en objetos dentro de la casa.

Karely Ruiz se refirió al tema en sus redes sociales tras conocer la noticia. La influencer confirmó que las autoridades le notificaron sobre la detención de este segundo implicado.

La carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público contiene información adicional sobre el caso. Ese expediente permitió identificar a tres hombres más como probables participantes en el asalto.

(Facebook)

La Fiscalía solicitó órdenes de aprehensión contra esos tres sujetos para llevarlos ante la justicia. Las autoridades estatales continúan con las diligencias para lograr su captura.

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Karely Ruiz no ha revelado públicamente si recuperó los objetos sustraídos durante el asalto. La modelo confirmó, sin embargo, que cambió de domicilio después del hecho.

El robo con violencia se perpetró el 29 de julio en San Nicolás de los Garza

Los hechos se registraron el 29 de julio en un domicilio de la colonia Las Puentes. De acuerdo con los primeros informes, un grupo integrado por al menos siete hombres armados y encapuchados ingresó al inmueble.

Al momento del atraco se encontraban en la vivienda la influencer, su pareja y la hija menor de ambos. Los delincuentes sometieron a los tres habitantes de la casa apenas lograron el ingreso.

Un grupo de al menos siete encapuchados asaltó la casa de la influencer en Nuevo León, golpeó a su esposo y huyó con dinero y joyas. (Anayeli Tapia/Infobae)

Trascendió que los agresores habrían estado acechando previamente desde un parque cercano al sector. Esa vigilancia previa les permitió esperar el momento oportuno para cometer el robo.

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La pareja de la modelo intentó poner resistencia ante los asaltantes. Los delincuentes lo agredieron a cachazos y le provocaron lesiones de consideración en la cabeza.

Los agresores exigieron a las víctimas que entregaran el dinero en efectivo disponible en la vivienda. El grupo armado se apoderó de aproximadamente 20 mil pesos en efectivo durante el despojo.

Además del dinero en efectivo, los asaltantes sustrajeron diversa joyería de valor y aparatos electrónicos. Tras concluir el atraco, los siete hombres se dieron a la fuga del lugar.

(Captura de pantalla)

El monto total estimado de lo sustraído en el robo asciende a 700 mil pesos. Esa cifra incluye el efectivo, las joyas y los objetos de valor tomados de la vivienda.

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La Fiscalía mantiene abierta la búsqueda de tres sospechosos

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene activa la investigación para capturar a los tres hombres restantes. El Ministerio Público ya integró en la carpeta la información necesaria para solicitar sus órdenes de aprehensión.

Las autoridades estatales no han precisado una fecha estimada para concretar esas detenciones. La Fiscalía continúa, de acuerdo con sus comunicados, atenta al desarrollo de las diligencias.

El caso se mantiene bajo investigación con el respaldo de la Agencia Estatal de Investigaciones. La dependencia utilizó inteligencia policial y modelos científicos de identificación para lograr las dos capturas realizadas hasta ahora.

Karely Ruiz desmintió que el violento asalto en su casa de Nuevo León haya sido un montaje para ganar popularidad. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

Con la detención de Víctor “N” suman dos los implicados arrestados por el robo a la casa de la influencer. Guillermo “N” permanece detenido desde agosto por el mismo expediente.

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La Fiscalía no ha informado si los dos detenidos enfrentan ya un proceso judicial formal. El organismo tampoco ha precisado los cargos específicos que se les imputan hasta el momento.