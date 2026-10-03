Cuando marcar gol a los checos era ‘Misión Imposible’: 37 años de sequía hasta que llegaron los campeones del mundo

Cuando marcar gol a los checos era ‘Misión Imposible’. (X/ Czech Republic)

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La Roja se viste de Ethan Hunt. Los pupilos de Luis de la Fuente llegan al Tartiere con el cartel de favoritos tras 40 partidos sin conocer la derrota, el liderato del Grupo A3 de la Nations League en solitario y la segunda estrella recién cosida en el pecho.

Enfrente está la República Checa, colista. No sabe lo que es ganar en este parón de selecciones. Sin embargo, se enfrenta a una España a la que tiene tomada la medida.

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Bien es cierto que desde la separación en 1993 entre checos y eslovacos, España ha sabido responder: cinco victorias y dos empates. Pero la historia esconde números que pueden asomar esta noche a las 20:45 horas. Un 2-2 en el último choque, precisamente en la Nations League en 2022, y un pasado en el que este rival fue un auténtico quebradero de cabeza.

Lamine Yamal podría descansar hoy frente a la República Checa. (Reuters/Marcelo Del Pozo)

Cuatro derrotas y ningún gol

Todo empezó bien. El 1 de enero de 1930, en Montjuic, España ganó 1-0 a Checoslovaquia con gol de Josep Sastre. A partir de ahí, oscuridad total. En los cuatro duelos siguientes, hasta 1967, España perdió todos los partidos, sin marcar y encajando cinco goles. Tres de esas derrotas fueron en Praga (1930, 1936 y 1967). La otra, en el Mundial de Chile de 1962.

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Ese mismo año, La Roja fue bautizada con el “equipo de la ONU”: Puskás, Santamaría y Di Stéfano, nacionalizados, junto a Luis Suárez y Gento, lideraban a la Selección, que se presentaba como una de las favoritas.

El debut, el 31 de mayo, fue precisamente ante Checoslovaquia. España tuvo el balón; los checoslovacos, orden y disciplina. En el minuto 80, un contragolpe acabó en el 1-0 de Jozef Štibrányi. España cayó eliminada en la fase de grupos tras medirse a México y a Brasil, y Checoslovaquia llegó a la final, que perdió ante los brasileños.

Partido de fútbol de la década de los 60. (Real Betis/Europa Press)

Pirri rompe el maleficio

La sequía de 37 años sin marca se cortó el 22 de octubre de 1967, en el Santiago Bernabéu, apenas tres semanas después de otra derrota en Praga. Era la clasificación para la Eurocopa de 1968 y España era campeona de Europa desde 1964. Pirri abrió el marcador de cabeza, el primer gol español a los checoslovacos desde el de Sastre. Gárate hizo el segundo y el marcador final fue de 2-1.

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Eso sí, la capital checa sigue siendo territorio incómodo: 0-0 en 1996, en la clasificación para el Mundial de 1998. No fue hasta el 7 de octubre de 2011, con la España de Vicente del Bosque ya campeona del mundo, cuando Mata y Xabi Alonso regalaron la primera victoria a España 80 años después de la primera visita.

Pirri y Emilio Butragueño. (Reuters/Brian Snyder)

Čech y Gavi: dos sustos recientes

En la Eurocopa 2016, en Toulouse, la República Checa de Pavel Vrba se plantó en un 4-5-1 muy cerrado. Petr Čech detuvo cuanto le llegó de Morata, David Silva y Jordi Alba durante más de 85 minutos, hasta que Iniesta puso un centro al segundo palo y Piqué cabeceó el 1-0 en el minuto 87.

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En junio de 2022, en Praga, el partido volvió a ser de sufrimiento. Pešek adelantó a los checos en el minuto 4 y Gavi empató en el 45+3, tras un pase de Rodri, con un zurdazo ajustado al palo. Con 17 años y 304 días se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Selección, siete días menos que Ansu Fati.

Kuchta volvió a adelantar a su equipo con una vaselina, e Íñigo Martínez rescató el 2-2 en el minuto 90, con un cabezazo a centro de Asensio que botó dentro tras tocar el larguero.

Gavi con la Selección española. (AP Photo/Darko Vojinovic)

De Málaga a Oviedo

El último precedente llegó una semana después, el 12 de junio de 2022, en La Rosaleda: 2-0, con goles de Carlos Soler y Pablo Sarabia, y con España vistiendo la camiseta de la selección femenina como homenaje. De aquella convocatoria siguen en la actual Unai Simón, Raya, Eric García, Rodri, Dani Olmo y Ferran Torres, aunque Eric y Ferran son baja por lesión.

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La Nations está en juego: España suma 6 puntos, e Inglaterra y Croacia, 3 cada una. Con una victoria llegaría a 9, y como ingleses y croatas se enfrentan entre sí en esta jornada, al menos uno se dejará puntos. El martes, en Split, tendrá otra oportunidad de acercarse al pase a cuartos.