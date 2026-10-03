Tania Nicole, de 14 años, defiende su asistencia a cumpleaños de Abelito en un antro: “Tengo marcados mis límites”

Quién es Tania Nicole, la actriz e influencer de 14 años cuestionada por asistir a la polémica fiesta de El Abelito

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Tania Nicole responde a las críticas por asistir a la fiesta de Abelito y asegura que acudió acompañada de su madre, que no hizo “nada malo” y que se retiró antes del altercado entre Naim Darrechi y Aaróon Mercury. La actriz de 14 años sostiene que asistió para celebrar el cumpleaños de un amigo.

En una entrevista con Eden Dorantes, la integrante del elenco de Corazón o nada insiste en que su presencia en el festejo no ocurrió sin supervisión adulta. La polémica comenzó por videos y fotografías donde aparece con creadores de contenido mayores de edad en El Palomazo Satélite.

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La celebración de Abel Sáenz, conocido como Abelito, se realizó el domingo 27 de septiembre. El evento reunió a influencers, actores y participantes de realities, mientras en redes sociales surgieron cuestionamientos por la presencia de Tania Nicole en un lugar donde había consumo de alcohol.

La actriz ya había respondido en sus redes sociales que estaba con su mamá y que había otras menores de edad en el festejo. Previamente, Tania Nicole afirmó que en el lugar había “más de cuatro niñas más peques” que ella.

Mamá de Tania Nicole también estaba en la fiesta de Abelito, la actriz de 14 años se defiende de las críticas (Redes Sociales)

Tania Nicole sostiene que fue a festejar el cumpleaños de Abelito

La actriz explica a Eden Dorantes que aceptó la invitación porque buscaba acompañar a Abelito durante su cumpleaños. “Era una fiesta de un amigo, de un colega de cumpleaños, o sea, una fiesta de cumpleaños”, dice.

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Tania Nicole rechaza que su asistencia deba interpretarse como una salida sin control o una conducta fuera de lugar. “Yo le dije: ‘Ah, mira, sí voy, porque quiero pasar el día de tu cumpleaños contigo, festejándote, haciéndote tu pastel’”.

La menor señala que conoce a las personas con las que convivió durante el evento por su trabajo en televisión y en el medio digital. “Los demás adultos que estaban ahí son con los que trabajo todos los días, con los que me los encuentro en eventos”, sostiene.

La actriz también responde a quienes cuestionaron la presencia de su mamá durante la fiesta. “Mi mamá me está cuidando todo el tiempo. Yo tengo muy, muy marcados mis límites”, afirma en la entrevista con Eden Dorantes.

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Mamá de Tania Nicole también estaba en la fiesta de Abelito, la actriz de 14 años se defiende de las críticas (Redes Sociales)

Tania Nicole agrega que sabe distinguir las actividades que puede realizar por su edad. “Claro que puedo divertirme sin hacer esto y esto y esto, porque estoy chiquita. Yo sé la edad que tengo y sé lo que no debe ser y lo que no”.

La joven precisa que su estancia fue breve. “Tampoco me quedé mucho tiempo, fue poquito. Los conozco a todos, nadie estaba haciendo absolutamente nada malo”, dice sobre la reunión organizada por el cumpleaños número 27 de Abelito.

La actriz asegura que no estuvo presente durante el pleito entre influencers

La fiesta quedó marcada por un altercado entre Naím Darrechi y Aarón Mercury, además de videos que generaron acusaciones de acoso contra el influencer español por una interacción con la madre de Abelito.

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Tania Nicole aclara que no presenció la confrontación y evita emitir una postura sobre el caso. “Cuando pasó eso yo no estaba. No, yo ya me había ido”, responde a Eden Dorantes.

Tania Nicole en la fiesta del Abelito

La actriz relata que se enteró de lo ocurrido cuando ya estaba en su casa y revisó TikTok. “Yo ya hasta que llegué a mi casa me meto a TikTok y digo: ‘¿Cómo que qué pasó? ¿En qué momento?’”, comenta.

Tania Nicole remarca que no cuenta con elementos para hablar sobre lo sucedido entre los asistentes. “Yo ni siquiera puedo opinar de ese tema, porque yo en ese momento ya no estaba. No estuve presente, no lo vi”, señala.

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Las críticas aumentaron porque el festejo ocurrió en El Palomazo Satélite, un centro nocturno donde se observó a adultos consumiendo bebidas alcohólicas. La cobertura también reportó que Abelito se deslindó de las conductas que afectaran a sus amigos y familiares.

La Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México prohíbe el acceso de menores de 18 años a negocios cuyo giro principal sea la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Además de hablar de la fiesta de Abelito, Tania Nicole adelanta que está por concluir su participación en Corazón o nada. “Ya acaba el viernes, ya cinco días nada más”, comenta sobre el cierre del proyecto.

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La actriz dice que el trabajo le permitió convivir con figuras como Dalilah Polanco y otros integrantes del elenco. “La mejor escuela es trabajando, es estando activa”, afirma al explicar lo que aprende al observar los métodos de otros actores.

Tania Nicole también menciona su amistad con Aaron Mercury, con quien grabó videos para redes sociales durante las grabaciones. “Con Aaron, todo el proyecto nos la pasamos grabando”, dice la actriz.

La joven anuncia que este 9 de octubre estrenará una canción titulada “Quédate”, su segunda colaboración musical. “Es un género súper diferente a lo que yo normalmente he hecho”, adelanta.

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Tania Nicole invita a escuchar el tema en plataformas digitales y a ver el videoclip en YouTube. “Estuve ahí en el estudio dándole y dándole y dándole”, relata sobre el proceso de preparación de su nuevo lanzamiento.