Capturan a sujetos que planeaban atentar contra la alcaldesa de Herveo, Tolima y su familia: dos menores de edad estaban implicados

Cinco detenidos por supuesto plan para atacar a la alcaldesa de Herveo - crédito Policia Nacional - @ginavanesa.silva/ Instagram

Guardar

Las autoridades anunciaron la captura de cinco personas que estarían detras de un presunto plan para atentar contra Gina Vanessa Silva Buriticá, alcaldesa del municipio de Herveo, en el departamento de Tolima, y su padre, Óscar Silva.

De acuerdo con el reporte oficial, los detenidos serían tres adultos y dos menores de edad que fueron aprehendidos en el procedimiento que se realizó durante la noche en el barrio Centro del municipio del norte tolimense.

PUBLICIDAD

La detención se produjo cuando integrantes de la Policía adelantaban actividades de registro, identificación y control. Según la información oficial conocida, los uniformados interceptaron a cinco personas, entre ellas un ciudadano extranjero, y encontraron tres revólveres, 12 cartuchos de distintos calibres, cinco teléfonos celulares y dos motocicletas.

Los elementos incautados quedaron bajo análisis de los investigadores, que buscan establecer si los detenidos hacían parte de una estructura dedicada a la comisión de delitos en el norte del departamento y cuál habría sido su papel en el supuesto plan contra la mandataria local y su familia.

Las armas, celulares y motocicletas incautados quedaron bajo análisis de los investigadores - crédito Policía Nacional

Los adultos, identificados de manera preliminar como “Harold”, “Heiler” y “El Mono”, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La entidad les imputó los delitos de porte ilegal agravado de armas de fuego o municiones, concierto para delinquir agravado y uso de menores para la comisión de delitos. Un juez les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

PUBLICIDAD

Los dos adolescentes, cuya identidad está protegida por ley, quedaron a disposición de las autoridades competentes. En medio del proceso, les fue impuesta una medida de internamiento preventivo. Las decisiones judiciales corresponden a una etapa inicial y no equivalen a una condena.

La investigación busca establecer quién habría ordenado el supuesto ataque, cuáles eran los móviles y qué función habría cumplido cada una de las personas capturadas y aprehendidas. Las primeras hipótesis apuntan a que los cinco jóvenes habrían sido enviados para atacar a Gina Vanessa Silva Buriticá y a su padre.

La Policía frustró un presunto plan para atacar a la alcaldesa de Herveo, Gina Vanessa Silva Buriticá, y a su padre, Óscar Silva - crédito @ginavanesa.silva/ Instagram

Óscar Silva, primer gestor social de Herveo, afirmó que el grupo había llegado días antes a la población y se hospedaba en un hotel. Según relató, las alertas recibidas por su familia permitieron que la Policía reforzara los controles hasta ubicar a los sospechosos.

PUBLICIDAD

“Gracias a Dios y a la Policía se pudo actuar a tiempo”, expresó Silva después de conocer las capturas. El padre de la alcaldesa sostuvo que el supuesto atentado no sería un episodio aislado, pues aseguró que desde hace años los habitantes de sectores rurales de Herveo enfrentan amenazas, cobros extorsivos y presiones que han provocado el desplazamiento de algunas familias campesinas.

La Fiscalía solicitó ampliar las medidas de protección para los integrantes de la familia, ante el riesgo identificado durante las primeras actuaciones del caso. La petición busca fortalecer la seguridad de Óscar Silva, de la alcaldesa y de su hermano ante las amenazas que, según las autoridades, rodean la investigación.

PUBLICIDAD

En sus intervenciones públicas, Silva y la alcaldesa han señalado a Andrés Felipe Arango Ríos, alias Tinejo, como presunto responsable de extorsiones y amenazas contra habitantes del norte del Tolima. Esos señalamientos deberán ser corroborados por las autoridades judiciales dentro de los procesos en curso.

Los tres adultos capturados fueron enviados a prisión mientras avanza el proceso judicial - crédito Policía Nacional

Silva sostuvo que, pese a estar privado de la libertad, alias Tinejo conservaría capacidad para coordinar actividades delictivas desde prisión. También afirmó que existirían personas encargadas de suministrar información sobre los desplazamientos y la situación económica de posibles víctimas en Herveo y sus zonas rurales.

De acuerdo con la información preliminar, alias Tinejo habría sido trasladado a la cárcel El Pedregal, en Medellín. Antes, la alcaldesa había denunciado que el señalado delincuente operaba desde la cárcel Doña Juana de La Dorada, en Caldas. La ubicación actual y su posible relación con los hechos son asuntos que deberán ser precisados por las autoridades.

PUBLICIDAD

En julio, durante una visita presidencial a Ibagué, Gina Vanessa Silva Buriticá denunció la situación de inseguridad en su municipio y pidió que se investigaran las comunicaciones que, según su denuncia, permitían la continuidad de extorsiones contra productores y familias de la región.

La investigación indaga si desde prisión se coordinaban amenazas y exigencias económicas contra habitantes de la región - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras esas alertas, el Gaula de la Policía de Caldas efectuó una inspección en la cárcel de La Dorada. Durante el operativo revisaron 17 celdas de los patios 3, 4 y 5, donde había cerca de 300 personas privadas de la libertad.

Las autoridades reportaron la incautación de nueve teléfonos celulares, 44 tarjetas SIM, 14 cargadores, 13 cables de datos, ocho manos libres, un repetidor de Wi-Fi, una memoria USB y un reproductor MP4. También hallaron seis armas blancas artesanales y 235 gramos de sustancias que serían estupefacientes.

PUBLICIDAD

Los elementos fueron sometidos a verificación con el propósito de determinar si se utilizaban para mantener comunicaciones con el exterior o para coordinar actividades ilícitas. La investigación también busca establecer si esos hallazgos tienen relación con las denuncias de extorsión contra familias campesinas y productores de Herveo.

La Policía indicó que una de las dos motocicletas incautadas durante el procedimiento podría estar relacionada con una denuncia por hurto en el municipio de Líbano. Esa posible conexión también es objeto de verificación por parte de la Fiscalía.

El Gaula inspeccionó 17 celdas de la cárcel de La Dorada tras las denuncias sobre extorsiones desde prisión - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la información preliminar aparecen los nombres de alias Tinejo y alias Soldado o Lobo, este último señalado como presunto líder de microtráfico en el norte del Tolima y recluido en un centro penitenciario. Las hipótesis conocidas indican que los cinco detenidos podrían haber sido instrumentalizados para ejecutar el supuesto plan de sicariato y que tendrían vínculos con alias Soldado’ o Lobo.

PUBLICIDAD