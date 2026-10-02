Julián Quiñones y Roberto Alvarado brillan en informe de la FIFA sobre el Mundial 2026

La Pantera y el Piojo aparecieron como casos de estudio dentro de los jugadores más determinantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. REUTERS/Daniel Becerril

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La FIFA puso la lupa sobre el recorrido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y destacó a Julián Quiñones y Roberto Alvarado dentro de su estudio técnico sobre los jugadores de banda que marcaron diferencias en el torneo.

El organismo internacional incluyó a ambos delanteros en sus gráficas de rendimientos destacados, con cifras que retratan su fundamental aporte al ataque de México.

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La FIFA incluyó a la Selección Mexicana en su estudio técnico sobre el rendimiento táctico de los equipos en la Copa Mundial 2026. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Quiñones intervino en siete de los 10 goles del Tri, mientras que el “Piojo” se instaló entre los futbolistas con mayor producción de centros completados durante el torneo.

Siete goles del Tri pasaron por los pies de Julián Quiñones

El recorrido de “La Pantera” desde el extremo izquierdo no terminaba sobre la raya. La FIFA describió que el delantero se cerraba hacia zonas interiores para recibir entre líneas, asociarse cerca del área y obligar a los defensores a modificar sus referencias.

Quiñones intervino en siete de los 10 goles de México , equivalente a 70% de las anotaciones de la Selección Mexicana en el torneo.

El atacante promedió 11.1 recepciones dentro de la estructura defensiva rival en el último tercio por cada 60 minutos de balón en juego.

FIFA lo ubicó en el tercer puesto de esa estadística entre los extremos considerados en la Copa Mundial .

Sus recepciones se repartieron entre el carril abierto izquierdo, con 61.3% , y las áreas interiores o centrales, con 38.7% . Esa movilidad permitió que el Tri tuviera una alternativa para progresar entre las líneas del rival.

El informe señala que sus desplazamientos hacia dentro ayudaban a generar superioridad cerca del área. Julián aparecía como una opción de pase para conectar la jugada, pero también arrastraba marcas y alteraba el orden defensivo.

Julián Quiñones intervino en siete de los 10 goles que marcó México durante la Copa del Mundo. REUTERS/Annegret Hilse

De esta manera, el informe deja a Quiñones como algo más que un finalizador. Sus apariciones entre líneas dieron a México una puerta para entrar al último tercio, mientras Gallardo ocupaba la banda que quedaba libre y mantenía al rival pendiente de dos recorridos al mismo tiempo.

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Alvarado se instala entre los cinco mejores centradores de la Copa del Mundo

La tarea del Piojo fue distinta. El extremo se quedó alto y abierto por derecha para estirar la defensa rival y ofrecer una salida cuando México concentraba la posesión del lado contrario.

Roberto Alvarado realizó 76.2% de sus recepciones en el carril abierto derecho. Esa posición permitía que sus compañeros ocuparan los pasillos interiores con mayor libertad.

El Piojo se convirtió en una opción para cambiar el frente de ataque. Cuando el Tri acumulaba jugadores por izquierda, la circulación podía viajar hacia su banda para buscar el mano a mano o un centro.

El jugador de Chivas completó 2.6 centros por cada 60 minutos de balón en juego. El registro lo coloca como el quinto mejor futbolista del Mundial en ese rubro y como el mexicano con más intentos de centro.

Aunque mantuvo la amplitud como base, Alvarado también recibió 24% de sus balones entre líneas por el carril interior derecho. La cifra supera el promedio de 15.6% entre los extremos derechos analizados por la FIFA.

Roberto Alvarado registró 2.6 centros logrados por cada 60 minutos de juego y se ubica entre los cinco mejores del Mundial 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Así, por derecha, Alvarado no sólo sostuvo la amplitud. Sus centros y movimientos hacia dentro dieron a México una alternativa cuando la jugada pedía cambiar de frente, atacar el uno contra uno o buscar a los rematadores que llegaban al área.

FIFA incluye a México entre los casos de estudio más destacados del Mundial 2026

El apartado sobre México forma parte del informe técnico que revisa los 104 partidos de la Copa Mundial 2026. FIFA estudia los intercambios de posición en las bandas, los carriles interiores, la presión alta y las transiciones ofensivas.

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Por izquierda, la Selección Mexicana utilizó las rotaciones entre Quiñones y Gallardo . El extremo atraía marcas o se instalaba entre líneas; el lateral aprovechaba el espacio exterior para ganar profundidad.

Por derecha, Alvarado mantenía la amplitud y servía como punto de llegada para los cambios de orientación. Su ubicación ayudaba a fijar rivales y a sostener la amenaza de los centros.

Arsène Wenger, director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de FIFA, explicó durante la presentación del informe que el trabajo busca entender el origen de las acciones: “El objetivo no es sólo describir lo que pasó, sino entender por qué pasó”.

Arsène Wenger explicó que el informe de la FIFA busca comprender el origen y la razón de las acciones en la cancha. REUTERS/Jeenah Moon

En este sentido, el análisis de la FIFA muestra que la producción ofensiva del Tri no dependió sólo de acumular jugadores cerca del área. Quiñones se movía hacia dentro para asociarse y abrir el recorrido de Gallardo, mientras Alvarado permanecía abierto para fijar defensores y atacar desde el exterior.