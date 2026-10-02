André-Pierre Gignac ya es mexicano: el ídolo y cinco veces campeón con Tigres en la Liga Mx confirmó su naturalización

André-Pierre Gignac ya es mexicano, confirmó su naturalización (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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André-Pierre Gignac ya tiene la nacionalidad mexicana. El exdelantero de Tigres confirmó este jueves que concluyó satisfactoriamente su proceso de naturalización y mostró la documentación que acredita oficialmente su ciudadanía mexicana.

La confirmación llega después de varios años de residencia en México y meses después de poner fin a su etapa como futbolista profesional. Gignac, quien llegó al país en 2015 para jugar con Tigres, ahora suma formalmente la nacionalidad mexicana a la francesa.

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El exjugador compartió la noticia en sus redes sociales, donde presumió su documentación mexicana y celebró este nuevo paso en su relación con el país.

La naturalización ocurre después de 11 años de permanencia en México, periodo en el que Gignac desarrolló prácticamente toda su carrera en la Liga MX con Tigres y conquistó cinco campeonatos de liga.

Gignac obtiene la nacionalidad mexicana

André-Pierre Gignac ya es mexicano, confirmó su naturalización

El proceso de naturalización había comenzado tiempo atrás y finalmente llegó a su conclusión en 2026. Con ello, el atacante suma formalmente la ciudadanía mexicana a su nacionalidad francesa.

Gignac llegó a México en 2015 procedente del Olympique de Marsella y desde entonces estableció su residencia en Nuevo León. Su trayectoria con Tigres se extendió hasta 2026, cuando puso fin a su carrera como futbolista del conjunto regiomontano.

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Aunque su etapa como jugador terminó, su vínculo con México permanece ahora también desde el ámbito legal y personal.

¿La naturalización cambia su situación en la Liga MX?

La ciudadanía mexicana y el registro de un futbolista ante la Liga MX son cuestiones diferentes.

Por ese motivo, la naturalización de Gignac no significa automáticamente que pueda ser registrado como jugador mexicano en caso de regresar a las canchas.

Además, existe un elemento particular en su caso: el delantero representó a Francia a nivel internacional. Fue convocado para el Mundial de Sudáfrica 2010 y posteriormente disputó la Eurocopa 2016.

Por lo tanto, cualquier eventual consideración deportiva relacionada con su condición de jugador naturalizado dependería de las normas correspondientes y de su situación contractual y deportiva.

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Cinco títulos de Liga MX con Tigres

La despedida del ídolo universitario podría darse en un duelo decisivo que marcaría el cierre de una era.

Durante su paso por el conjunto universitario, Gignac conquistó cinco campeonatos de Liga MX.

El primero llegó en el Apertura 2015, apenas unos meses después de su llegada. Posteriormente consiguió los títulos del Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023.

También obtuvo otros trofeos con Tigres, entre ellos el Campeón de Campeones y la Liga de Campeones de la Concacaf.

En 2021, el francés fue protagonista de una de las actuaciones internacionales más importantes del club, cuando Tigres alcanzó la final del Mundial de Clubes y enfrentó al Bayern Múnich.

El cierre de una etapa de 11 años

Gignac puso fin a su carrera como futbolista de Tigres en 2026, después de permanecer 11 años en la institución.

Durante ese periodo disputó cientos de partidos, marcó más de 200 goles con el club y se convirtió en su máximo goleador histórico.

Ahora, con la naturalización confirmada, el exdelantero francés inicia una nueva etapa en México, país donde desarrolló la mayor parte de su carrera profesional y donde consiguió los principales títulos de su trayectoria.

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