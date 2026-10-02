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Checo Pérez muestra preocupación por correr el GP de Italia con el clima de diciembre: “No es algo bueno”

El piloto manifestó su crítica por el cierre de temporada en Italia

Checo Pérez vive su primer temporada con el equipo de Cadillac (Sergio Pérez)
Checo Pérez no cree que sea buena idea corre ahí pero igual está abierto a todas las opciones (Sergio Pérez)
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La posibilidad de que la Fórmula 1 cierre su temporada en Imola durante diciembre ha generado dudas entre los pilotos, principalmente por las condiciones que podrían encontrarse en Italia durante esa época del año.

Checo Pérez se refirió al escenario y, aunque reconoció que el clima no necesariamente tendría que convertirse en un problema, dejó claro que la decisión deberá priorizar la seguridad de todos.

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Checo Pérez pone la decisión de Imola en manos de la FIA

Ante la posibilidad de disputar el GP de Italia en diciembre, el piloto mexicano consideró que será necesario esperar la determinación de la FIA, especialmente por las condiciones que podría presentar el circuito en una fecha poco habitual para la categoría.

“Tendremos que dejarle la decisión a la FIA, la que sea la más segura para todos”, señaló Checo Pérez, quien evitó asumir una postura definitiva sobre si la carrera debería realizarse o no en esas condiciones.

El mexicano también habló específicamente del clima en diciembre y recordó que ya tuvo una experiencia de conducción en Italia durante una época cercana al invierno.

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Checo Pérez probó una Ferrari negra de F1 en los test de Cadillac
Checo ya probó como es correr Imola en diciembre (credito: AutoRacer)

Pérez explicó que el frío no necesariamente significa que las condiciones sean imposibles para un monoplaza de Fórmula 1.

“Sobre el clima, no es tan malo. El año pasado hice una prueba en noviembre con Ferrari y fue fantástico. Así que no lo sé, puede pasar cualquier cosa”, explicó.

La referencia a aquella prueba con Ferrari sirve como antecedente para entender su postura: las temperaturas bajas no necesariamente impedirían realizar una actividad de Fórmula 1.

Sin embargo, una carrera oficial implica otras exigencias y obliga a considerar factores como las condiciones de la pista y la seguridad de pilotos y equipos.

El impuesto italiano tampoco convence a los pilotos

Además del debate sobre las condiciones meteorológicas, existe otro elemento que ha aparecido alrededor de la posibilidad de cerrar el campeonato en Italia: la situación fiscal para los pilotos.

Al respecto, Checo Pérez reconoció que los impuestos no son un aspecto positivo. “En cuanto a los impuestos... bueno, sí, no es algo bueno, pero, de nuevo, eso escapa a nuestro control. No hay nada que podamos hacer al respecto”, explicó el mexicano.

De esta manera, Pérez separó ambos asuntos. Mientras considera que el clima de diciembre podría ser manejable, también reconoció que la cuestión fiscal representa un inconveniente para los pilotos, aunque no esté en sus manos modificarlo.

El tema también apareció en los comentarios de Valtteri Bottas, quien se refirió a la posibilidad de que la temporada termine en Imola y mencionó precisamente el llamado impuesto italiano.

REUTERS/Ramil Sitdikov
REUTERS/Ramil Sitdikov

El finlandés señaló que, ante los acontecimientos recientes, los pilotos podrían preferir competir en otro lugar y puso como ejemplo a Abu Dabi, donde no existe ese impuesto.

Bottas incluso apuntó que muchos preferirían un destino más cálido, aunque añadió que, por lo que había escuchado, el cierre de la temporada todavía contemplaría Qatar y Abu Dabi.

Por ahora, la posibilidad de llevar el cierre de la F1 a Imola en diciembre sigue dependiendo de las decisiones de la categoría y de la FIA.

Para Pérez, la prioridad deberá ser encontrar la alternativa más segura para todos, mientras que cuestiones como el clima y los impuestos forman parte de un escenario que los pilotos pueden comentar, pero que no está completamente bajo su control.

La eventual carrera en Italia representaría, en cualquier caso, una situación poco habitual para la Fórmula 1, que deberá valorar las condiciones que implicaría competir en Imola durante el último mes del año antes de confirmar cualquier modificación al calendario.

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