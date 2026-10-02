Colombia

Organización animalista denunció que asistentes prendieron fuego a los cuernos de un toro durante corralejas en Sabanalarga, Atlántico: quedó en video

Estos eventos tradicionales siguen realizándose en el Caribe colombiano entre finales de septiembre y comienzos de octubre, durante el período de transición de la Ley No Más Olé, cuya vigencia fue ratificada por la Corte Constitucional

Así unos taurinos le encendieron los cachos a un toro, en Sabanalarga, Atlántico - crédito @PlataformaALTO/X
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La organización Plataforma Colombiana por los Animales (Alto) denunció a través de sus redes sociales que un grupo de asistentes prendió fuego a los cuernos de un toro durante un evento en Sabanalarga, Atlántico. El animal, según la publicación, corrió por la arena mientras las llamas permanecían encendidas, como parte de una actividad de las corralejas anuales que se desarrollan en el municipio caribeño.

El hecho fue divulgado por la organización animalista en su perfil de X, donde relacionó el hecho con el debate político que busca modificar las normas que prohíben las corridas de toros en el país. Desde Alto se afirmó que el episodio ocurrió después de que congresistas, en su mayoría del Centro Democrático, firmaran un proyecto de acto legislativo encaminado a revivir esos espectáculos.

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No permitiremos que modifiquen nuestra Constitución Política para revivir las corridas de toros”, señaló la plataforma en su mensaje, que acompañó con imágenes del animal en el ruedo. La organización también reiteró su postura bajo la consigna “No Más Olé”.

El pronunciamiento ocurre pocos días después de que la Corte Constitucional de Colombia mantuviera la vigencia de la Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé, mediante la Sentencia C-312 de 2026.

Esta fue la denuncia que se realizó desde la Plataforma ALTO
Esta fue la denuncia que se realizó desde la Plataforma ALTO (- crédito @PlataformaALTO/X)

La decisión respondió a demandas contra la norma que ordena prohibir las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas en todo el territorio nacional. La prohibición entrará plenamente en vigor el 22 de julio de 2027, una vez termine el periodo de transición de tres años previsto por el Congreso.

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Durante ese plazo, las actividades taurinas que aún estén autorizadas deben ajustarse a exigencias de bienestar y protección animal. Además, la ley impide que alcaldías y gobernaciones destinen recursos públicos a la construcción de infraestructura o a la financiación de estos eventos.

La ley prevé reconversión laboral y nuevos usos para plazas públicas

La norma incorpora medidas de reconversión económica y laboral para quienes dependen directamente de las actividades taurinas. En ese proceso deben participar, entre otras entidades, los ministerios de Trabajo, Interior, Agricultura, Culturas, Comercio y Ambiente, además del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

También establece que los escenarios públicos o con participación mayoritaria del Estado que hayan sido usados para espectáculos taurinos deberán destinarse, tras la entrada en vigor de la prohibición, a actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas.

La Corte Constitucional dejó en firme el curso jurídico de la Ley No Más Olé - crédito Luisa González/Reuters
La Corte Constitucional dejó en firme el curso jurídico de la Ley No Más Olé - crédito Luisa González/Reuters

En su reciente fallo, la Corte concluyó que el periodo de transición y las medidas de reconversión permiten mantener la restricción sin vulnerar el derecho al trabajo ni la libertad de escoger profesión u oficio. La decisión tampoco modificó el diferimiento de tres años fijado previamente para las corralejas, los toros coleados y las peleas de gallos.

La reglamentación fija controles para los eventos que sigan autorizados

El Ministerio de Cultura, de hecho, reglamentó el 7 de julio de 2026 las condiciones aplicables durante el periodo de transición de la Ley No Más Olé. De acuerdo con la norma, las corridas de toros, rejoneos, novilladas, becerradas y tientas solo podrán realizarse en municipios que demuestren una tradición regular, periódica e ininterrumpida de esas prácticas desde 2010. Los organizadores deberán aportar documentos que acrediten esa continuidad y obtener la autorización de las autoridades territoriales competentes.

Este fue el cartel que se colgó en el puente peatonal de la carrera 30 (avenida NQS) con calle 57, justo al frente del estadio El Campín - crédito @esmehernandezsi/IG - @luveg_/IG - @plataformaalto/IG
La Ley No Más Olé se aplicará en su totalidad desde el 22 de julio de 2027 - crédito @esmehernandezsi/IG - @luveg_/IG - @plataformaalto/IG

La reglamentación también prohíbe el uso de instrumentos o procedimientos que causen dolor a los animales durante su transporte, manejo, cargue, descargue o participación en los eventos. Además, exige una certificación veterinaria previa, equipos médicos veterinarios permanentes, acceso a agua y alimentación, y el retiro inmediato de los animales que presenten lesiones graves o sufrimiento extremo.

Las autoridades locales deberán verificar el cumplimiento de esas medidas mediante inspecciones y conservar evidencia documental y fotográfica de los controles. El decreto también veta la participación de niños, niñas y adolescentes como toreros, novilleros, banderilleros, rejoneadores, aprendices o practicantes, y les impide el ingreso a los espectáculos cubiertos por la reglamentación.

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