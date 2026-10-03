México

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 3 de octubre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

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06:08 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este sábado 3 de octubre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México.

En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

Sala de control con un gran muro de pantallas que exhiben mapas sísmicos y gráficos de ondas telúricas. Varios operadores están sentados frente a sus monitores de computadora.
Especialistas trabajan en un centro de monitoreo sísmico, donde grandes pantallas exhiben mapas con epicentros y gráficos de ondas sísmicas en México y a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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