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Netanyahu dijo que es “demasiado pronto” para saber si el régimen de Irán estuvo involucrado en el ataque contra el vuelo de Flydubai

“El piloto atacante está siendo investigado en Arabia Saudita. Creo que lo trasladarán a los Emiratos Árabes Unidos, de donde proviene, o al menos de donde despegó”, afirmó el premier israelí. “Estaremos al tanto de la investigación y posiblemente también participaremos en ella”, agregó

Netanyahu dijo que es “demasiado pronto” para saber si el régimen de Irán estuvo involucrado en el ataque contra el vuelo de Flydubai (REUTERS)
Netanyahu dijo que es “demasiado pronto” para saber si el régimen de Irán estuvo involucrado en el ataque contra el vuelo de Flydubai (REUTERS)
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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que es “demasiado pronto para decir” si Irán estuvo involucrado en el ataque contra un vuelo de Flydubai que se dirigía desde Dubái hacia Tel Aviv y afirmó que Israel seguirá la investigación y posiblemente participará en ella. El avión, con 174 personas a bordo, realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita después de que uno de los pilotos apuñalara al otro dentro de la cabina.

En una entrevista con el presentador Sean Hannity, de Fox News, Netanyahu fue consultado sobre si existía algún indicio de participación iraní en el incidente. “Es demasiado pronto para decirlo”, respondió el primer ministro, sin atribuir por el momento la autoría a Teherán.

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Netanyahu afirmó que el piloto acusado del ataque se encuentra bajo investigación en Arabia Saudita, donde aterrizó de emergencia el avión después del incidente. “El piloto atacante está siendo investigado en Arabia Saudita. Creo que lo trasladarán a los Emiratos Árabes Unidos, de donde proviene, o al menos de donde despegó”, señaló.

El primer ministro agregó: “Estaremos al tanto de la investigación y posiblemente también participaremos en ella”. De acuerdo con su relato, las autoridades israelíes buscan determinar las circunstancias y la motivación del ataque antes de establecer quién estuvo detrás del episodio.

Netanyahu también afirmó que desconocía “los antecedentes exactos” del copiloto acusado de atacar al capitán, aunque sostuvo que el agresor “obviamente odiaba a los israelíes”. “Eso es fanatismo y odio de un nivel incalculable”, afirmó.

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El mandatario israelí relató que el incidente se produjo cuando el avión se aproximaba a Israel. Según su versión, uno de los pilotos apuñaló al otro y aparentemente intentó estrellar el avión con todos sus pasajeros a bordo.

Netanyahu afirmó que el piloto acusado del ataque se encuentra bajo investigación en Arabia Saudita, donde aterrizó de emergencia el avión después del incidente (EP)
Netanyahu afirmó que el piloto acusado del ataque se encuentra bajo investigación en Arabia Saudita, donde aterrizó de emergencia el avión después del incidente (EP)

“Durante el vuelo, cuando se acercaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto y, aparentemente, intentó estrellar el avión con todos a bordo”, afirmó Netanyahu en un mensaje difundido tras el episodio.

El piloto herido fue identificado como Smit Machchhar, de nacionalidad india. Netanyahu destacó su actuación y señaló que, pese a las heridas, logró enfrentarse a su compañero y abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que pasajeros y miembros de la tripulación ingresaran y redujeran al atacante.

“Saludo a estos héroes”, dijo Netanyahu al referirse a los pasajeros que intervinieron. Según el primer ministro, su actuación permitió evitar “una gran catástrofe”.

En la entrevista con Fox News, Netanyahu también destacó la intervención de un pasajero israelí identificado como Yaniv, a quien describió como fontanero. Según su relato, el hombre ingresó a la cabina y ayudó a controlar al atacante mientras el avión perdía altura.

“Un acto increíble de heroísmo: el suyo, el del piloto indio y el de las personas que los ayudaron. Detuvieron un desastre que podría haber sido global”, afirmó Netanyahu.

El primer ministro explicó que se reunió con Yaniv después del aterrizaje y le preguntó a qué se dedicaba. “Le pregunté: ‘¿A qué te dedicas?’. Y me dijo: ‘Soy fontanero. Desatasco atascos de aguas residuales’. Le dije que, desde luego, esta vez había desatascado uno grande”, relató.

Yuval Hayun regresó a Israel después del aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita y fue recibido por Benjamin Netanyahu junto a su familia

Netanyahu también describió el estado del piloto herido cuando los pasajeros lograron acceder a la cabina. Según su versión, el capitán había sufrido heridas graves y estaba cubierto de sangre. Pese a ello, consiguió abrir la puerta para permitir la intervención de los pasajeros y de la tripulación.

(Con información de AFP y EP)

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