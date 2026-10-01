Rusia amenazó a Europa y aseguró que sus fábricas de armas podrían ser objetivos militares del Kremlin

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, asiste a una sesión del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en San Petersburgo, Rusia, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Anastasia Barashkova/Archivo)

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La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, advirtió que las fábricas europeas que produzcan armas para Ucrania podrían convertirse en objetivos militares potenciales para Rusia, incluso si operan fuera del territorio ucraniano. La vocera vinculó esa posibilidad con la ampliación del apoyo militar europeo al país invadido, incluida la eventual instalación en Polonia de una planta para fabricar misiles interceptores Patriot destinados a Kiev.

“Las fábricas de armas de los países europeos que producen armamento para Ucrania son objetivos militares potenciales para Rusia, y no se debe dar por sentado que las fábricas militares fuera del territorio ucraniano que producen armas para el régimen de Kiev vayan a estar a salvo. Quien piense así se equivoca”, declaró Zakharova durante una rueda de prensa.

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La funcionaria sostuvo que los gobiernos europeos participan de forma directa en la guerra por su respaldo militar a Ucrania. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y varios países de Europa reiteraron su compromiso de mantener la ayuda a Kiev, con el objetivo de respaldar sus operaciones contra las fuerzas rusas y reforzar la defensa ante drones y misiles.

“Los países europeos están directamente implicados en el conflicto ucraniano. No se limitan a proporcionar ayuda. Al abrir fábricas de armas y empresas conjuntas, están plenamente implicados”, insistió la representante de la diplomacia rusa. Zakharova añadió que ese tipo de cooperación industrial y militar, a juicio de Moscú, no favorece un acuerdo para poner fin a la guerra. “Esto solo retrasa la resolución del conflicto en lugar de acercarla, como piensan o imaginan algunas fuerzas en Europa”, señaló.

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Las declaraciones de la vocera fueron en la misma línea que las del ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante una intervención el martes en el Club de Debate Valdái. El funcionario afirmó que Europa libra una guerra contra Moscú al suministrar armas a Ucrania.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, interviene en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Ucrania, durante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, EEUU (REUTERS/Brendan McDermid)

Lavrov respondió a una consulta sobre si reconoce que Rusia lanzó una “guerra híbrida” contra los países occidentales. El jefe de la diplomacia rusa sostuvo que las fuerzas de su país derriban drones y misiles de fabricación europea y británica que Ucrania emplea contra territorio ruso. “¿Se refiere a cuando destruimos los drones y misiles que el Reino Unido y Europa continental suministran a Ucrania, y con los que luego nos disparan? Si usted admite que nos disparan con sus armas y que las derribamos, llámelo como quiera, pero no me cabe duda de que se trata de una guerra que Europa libra contra nosotros”, dijo Lavrov, citado por la agencia Interfax.

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En el mismo foro, el subjefe del Consejo de Seguridad ruso y ex presidente Dmitri Medvédev acusó a los dirigentes europeos de intentar llevar a sus países a un enfrentamiento con Rusia. “Las posibilidades de que el mundo se vea arrastrado a un nuevo conflicto son las más grandes desde 1945”, aseguró Medvédev, quien calificó a los líderes europeos como “rusófobos miopes” y sostuvo que hacen “todo lo posible” para provocar una guerra con Moscú.

A comienzos de septiembre, Lavrov acusó a Alemania de iniciar una “guerra de verdad” contra Rusia. El ministro vinculó esa denuncia con la reacción de Berlín ante la presunta participación de Moscú en un incidente con un dron en el aeropuerto de Leipzig. Las autoridades rusas acusan desde hace semanas a los países europeos de preparar una confrontación militar con Rusia, mientras rechazan que Moscú tenga planes ofensivos contra países occidentales.

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La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas (Ezra Acayan/REUTERS/Archivo)

Los ministros de Defensa de la Unión Europea comenzaron el lunes pasado a evaluar un “Protocolo de Emergencia” para responder a amenazas híbridas atribuidas principalmente a Rusia, un mecanismo que, según la alta representante comunitaria, Kaja Kallas, no interferirá con las atribuciones de la OTAN.

La propuesta busca definir las medidas que adoptará el bloque ante una “agresión por debajo de un ataque armado”. El esquema se vincula con el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que establece la obligación de los Estados miembros de prestar asistencia a un país comunitario víctima de una agresión armada en su territorio.

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La disposición constituye el equivalente comunitario al artículo 5 del Tratado de Washington, la cláusula de defensa colectiva de la OTAN. Ese artículo establece que un ataque contra uno de los integrantes de la alianza se considerará un ataque contra todos sus miembros.

Kallas sostuvo que el futuro protocolo no duplicará los mecanismos de la Alianza Atlántica, mientras la Unión Europea busca reforzar su capacidad de respuesta frente a incidentes que no alcanzan el nivel de un ataque militar convencional. Varios países comunitarios ya participan del instrumento SAFE, que prevé hasta 150.000 millones de euros en créditos para planes de defensa, incluidas compras conjuntas de equipamiento militar.

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(Con información de Reuters)