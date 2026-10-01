México

La historia de amor de Jorge Kahwagi y Ana Bárbara: cuánto duraron y por qué se separaron

El noviazgo entre el político y la intérprete de regional mexicano fue uno de los más comentados de su vida pública

Jorge Kahwagi
El noviazgo entre el político y la intérprete de regional mexicano fue uno de los más comentados de su vida pública. (CUARTOSCURO)
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Jorge Kahwagi y Ana Bárbara sostuvieron en 2005 una relación sentimental de aproximadamente cinco meses, un episodio breve pero ampliamente recordado en la industria del espectáculo mexicano. El empresario, boxeador y diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México en ese entonces y la cantante conocida como “La Reina Grupera” finalizaron el noviazgo sin escándalos ni acusaciones mutuas.

El inicio de la relación ocurrió a principios del año 2005, cuando ambos ya contaban con trayectorias consolidadas. Kahwagi combinaba en ese momento su carrera como boxeador con su papel como legislador y figura recurrente en programas de televisión, mientras Ana Bárbara estaba posicionada como una de las voces principales de la música regional mexicana.

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La cantante confirmó el romance en televisión abierta

Ana Bárbara fue quien hizo pública la relación durante una aparición en el programa “Hoy”, de Televisa. En esa entrevista señaló que llevaba aproximadamente un mes de noviazgo con Jorge Kahwagi y lo describió como un hombre generoso.

ana barbara cantante actriz
El exboxeador y la cantante tuvieron un noviazgo de cinco meses en 2005. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La cantante lo calificó como “un gran ser humano” y añadió que se trataba de alguien que “comparte lo que tiene con la gente que lo necesita”. Estas declaraciones consolidaron, desde el inicio, una imagen pública favorable del vínculo entre ambos, sin indicios de conflicto en esa etapa.

La confirmación llegó después de que circularan rumores previos en la prensa de espectáculos, un patrón habitual que suele preceder a este tipo de anuncios públicos por parte de figuras con alta exposición mediática.

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Jorge Kahwagi anunció el fin de la relación

Sin embargo, la ruptura se formalizó en junio de 2005, cuando Kahwagi lo confirmó en el programa de radio “Todo para la mujer”, conducido por Maxine Woodside. El exboxeador explicó que la relación había durado alrededor de cinco meses y atribuyó la separación a la imposibilidad de coordinar agendas profesionales.

La frase que resumió su explicación se volvió la más citada en coberturas posteriores: “Cuando yo tengo tiempo ella está ocupada y al revés”. No hubo en su declaración referencia a conflictos personales ni a terceras personas.

La relación entre el diputado federal y "La Reina Grupera" terminó sin conflictos, luego de que ambos coincidieran en que sus agendas profesionales impidieron sostener el vínculo. FOTO: Nelly Salas/CUARTOSCURO.COM
La relación entre el diputado federal y "La Reina Grupera" terminó sin conflictos, luego de que ambos coincidieran en que sus agendas profesionales impidieron sostener el vínculo. FOTO: Nelly Salas/CUARTOSCURO.COM

Por su parte, Ana Bárbara coincidió con esa versión en diversas entrevistas en aquel entonces. La cantante explicó que los compromisos laborales de ambos complicaban sostener la relación y subrayó que la decisión se tomó en buenos términos, sin que mediara una ruptura conflictiva. “No tenemos tiempo para vernos”.

Para Kahwagi, el fin de la relación no respondió a un desgaste afectivo ni a desacuerdos frecuentes entre ambos. El exboxeador reconoció en esa época el compromiso de Ana Bárbara con su trabajo y de acuerdo a la prense de espectáculos de ese entonces, habría dejado entrever que no cerraba la puerta a retomar la relación más adelante.

El noviazgo antecedió a la relación de Jorge Kahwagi con Marlene Favela

Antes de su noviazgo con Marlene Favela, Kahwagi tuvo un romance breve con Ana Bárbara.
Antes de su noviazgo con Marlene Favela, Kahwagi tuvo un romance breve con Ana Bárbara.

El vínculo con Ana Bárbara se ubicó cronológicamente antes de la relación de Kahwagi con la actriz Marlene Favela, considerada la más formal y duradera de su historia sentimental. Ese noviazgo comenzó en 2007 y se extendió hasta 2010, periodo en el que incluso hubo un anillo de compromiso y preparativos de boda.

Desde mediados de la década de 2000, distintos medios documentaron que Kahwagi fue relacionado con al menos nueve mujeres del medio artístico, aunque no todas esas relaciones fueron confirmadas oficialmente por ambas partes. Entre los nombres que circularon como rumores, sin confirmación categórica, estuvieron Ninel Conde, Martha Julia, Paty Muñoz e incluso Galilea Montijo.

En algunos de esos casos, los propios involucrados aclararon públicamente que se trataba de amistades y no de noviazgos formales. Esa mezcla de vínculos confirmados y versiones sin desmentir siguió construyendo, con el paso de los años, una imagen mediática de Jorge Kahwagi como figura cercana al mundo del espectáculo, más allá de su carrera política y deportiva.

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