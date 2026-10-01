La Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos investiga si hubo un plan terrorista detrás del ataque en el vuelo de Flydubai

La Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos creó un equipo para indagar un posible móvil terrorista tras el ataque en el en vuelo de Flydubai. (REUTERS)

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La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos creó este jueves un equipo de fiscales especializados para investigar el incidente ocurrido en un vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv, incluido un posible trasfondo terrorista. La pesquisa busca determinar si el hecho respondió a una planificación previa o a vínculos con actividades terroristas.

El vuelo FZ1073 aterrizó de emergencia el miércoles en el aeropuerto saudí de Tabuk, después de un altercado en la cabina de mando que dejó heridos al piloto y al copiloto. Israel sostuvo que uno de los pilotos apuñaló a su compañero e intentó estrellar la aeronave, mientras la aerolínea pidió esperar los resultados de la investigación.

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La Fiscalía de EAU investiga un posible móvil terrorista

Según informó la agencia emiratí WAM, el fiscal general Hamad Said ordenó reunir pruebas para esclarecer las circunstancias del episodio, establecer sus motivos y averiguar si hubo una “planificación previa o vínculo con actividades terroristas”.

El vuelo FZ1073 de Flydubai aterrizó de emergencia en el aeropuerto saudí de Tabuk tras un incidente en la cabina de mando. (REUTERS/Ammar Awad)

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos asumió el caso porque el avión opera bajo pabellón emiratí. La entidad judicial indicó que esa condición permite aplicar la legislación del país a delitos cometidos a bordo, incluso si ocurren fuera de su territorio.

La investigación busca esclarecer si el incidente en el vuelo FZ1073 fue un altercado sin motivación terrorista o un ataque planificado. Los fiscales coordinarán sus pesquisas con la Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos, que había abierto una investigación inicial y calificó lo sucedido como un “incidente de seguridad”.

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El fiscal general pidió a la población “evitar especulaciones” hasta que concluyan las actuaciones oficiales. Flydubai también solicitó no extraer conclusiones anticipadas sobre las causas del episodio.

El desvío y las versiones sobre lo ocurrido a bordo

De acuerdo con la información de Flightradar24 citada en el material, el avión despegó de Dubái rumbo a Tel Aviv y cambió bruscamente su trayectoria antes de llegar a la frontera jordana. La aeronave, que avanzaba de este a oeste, giró hacia el norte y perdió altitud.

La investigación se realiza bajo la legislación emiratí debido a que la aeronave opera bajo el pabellón de Emiratos Árabes Unidos. (REUTERS/Ammar Awad)

El aparato siguió una ruta irregular a menor altura, dio media vuelta cerca de la frontera con Jordania y puso rumbo al sur antes de dirigirse hacia Tabuk. Allí realizó el aterrizaje de emergencia.

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El aeropuerto saudí informó que el piloto y el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital tras el aterrizaje. También señaló que varios miembros de la tripulación requirieron atención médica.

Flydubai confirmó “un altercado en la cabina de mando” y afirmó que la tripulación controló la situación, desvió la aeronave y aterrizó “de forma segura” en Tabuk. La compañía aseguró que todos los pasajeros y tripulantes estaban a salvo y habían sido contabilizados.