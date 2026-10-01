España

Por qué la Comunidad de Madrid empieza el curso sin auxiliares de inglés: un conflicto con el Gobierno retrasa el programa y lo reduce a la mitad

Múltiples inspecciones de trabajo pusieron en duda en 2025 las contrataciones de los auxiliares, lo que ha retrasado la convocatoria para el nuevo curso

uxiliar de conversación.
(Foto de ARCHIVO) Auxiliar de conversación. (JCCM)
Guardar

La Comunidad de Madrid ha trabajado durante dos décadas por impulsar un programa de educación bilingüe en la escuela pública que lograse que los alumnos terminasen el instituto con amplios conocimientos de inglés, francés o alemán. Los auxiliares nativos de idiomas han sido la piedra angular del programa desde su llegada en 2012, pero este año el curso ha comenzado sin este apoyo y los centros deberán aguantar, por lo menos, hasta enero, sin ningún auxiliar en el aula.

Que los ayudantes nativos no hayan aterrizado en Madrid este mes de septiembre es consecuencia de un conflicto laboral iniciado en 2025. El Ministerio de Trabajo realizó inspecciones por institutos de toda España, que dictaminaron que estos profesionales realizaban funciones propias de docentes y, por tanto, debían ser contratados como trabajadores y ser dados de alta en la Seguridad Social. Como resultado, autonomías como Galicia, Andalucía y la Comunidad Valenciana recibieron multas millonarias.

PUBLICIDAD

El conflicto laboral hizo que el Ministerio de Educación reformulara la convocatoria de auxiliares para el curso 2026/27 para dejar claro que no existía ninguna relación laboral con los auxiliares. Su publicación se retrasó hasta el mes de mayo y daba a las comunidades hasta el día 17 para presentarse. La Comunidad de Madrid llegó tarde y no comunicó su voluntad de participar hasta el 17 de junio, un mes después, por lo que Educación rechazó su incorporación. Madrid no ha sido la única perjudicada con los cambios del Ministerio de Educación. Andalucía, Galicia y Murcia tampoco comunicaron su adhesión al nuevo programa, por lo que no contarán con auxiliares de conversación financiados por el Gobierno central para el curso 2026/2027.

Un nuevo programa con la mitad de recursos

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo.
(Foto de ARCHIVO) La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo. (Isa Saiz / Europa Press)

Madrid retrasó su presentación a la nueva convocatoria alegando inseguridad jurídica en el procedimiento. En concreto, pedía al Gobierno un compromiso de que el Ministerio de Trabajo no sancionaría a las regiones que participasen en el programa este nuevo curso, siempre que siguieran las indicaciones de Educación. Tras consultar con sus servicios jurídicos, decidieron presentarse, pero se les rechazó el 25 de junio por estar fuera de plazo.

PUBLICIDAD

El ‘no’ de Educación ha obligado a la comunidad a lanzar su propio proyecto, que no se publicó hasta el pasado 17 de septiembre. Vendrá, eso sí, con menos recursos que antes: de los 2.800 auxiliares que participaban ahora en el programa, Madrid tan solo ha convocado a 1.464 efectivos, casi la mitad. El dinero invertido también se reduce, pasando de los 28 millones a los 11,69 millones de euros. Además, los auxiliares no se incorporarán hasta el mes de enero, con el inicio del segundo trimestre.

Se acerca el reinicio de las clases y aquí están algunas claves para volver

La reducción de los efectivos sorprende, pues hasta ahora Madrid afirmaba hacerse cargo de gran parte del programa de auxiliares. “La Comunidad de Madrid invierte 28 millones en este programa. De los 2.800 auxiliares que tenemos, tan solo 90 pertenecen al Ministerio”, afirmó el pasado mes de junio la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo.

Los retrasos y la disminución del programa han dejado en vilo a los más de 800 colegios e institutos bilingües de la Comunidad de Madrid. Padres y profesores han mostrado su preocupación por cómo afectará al programa de bilingüismo, así como a la educación de los alumnos.

Temas Relacionados

Educación EspañaMinisterio de Educación EspañaMinisterio de TrabajoEstudiar en EspañaComunidad de MadridEspaña-SociedadEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Regresa el avión A400M del Ejército del Aire de España que ha reabastecido a 80 cazas aliados durante dos meses

La salida pone fin a una fase del despliegue aéreo español en el DAT Paznic, pero no supone el cierre de la participación nacional en la zona

Regresa el avión A400M del Ejército del Aire de España que ha reabastecido a 80 cazas aliados durante dos meses

De una huerta familiar a un centro especializado: el viaje de dos calabazas tradicionales para no caer en el olvido

Tras sostener durante generaciones dos variedades vinculadas a la gastronomía aragonesa, un agricultor de Panzano (Huesca) decidió ceder sus semillas a instituciones especializadas, con el fin de evitar que la tradición se extinguiera junto con su propio cultivo

De una huerta familiar a un centro especializado: el viaje de dos calabazas tradicionales para no caer en el olvido

Joan Roca, Ángel León y Eneko Atxa se suman a otros 120 chefs Michelin para pedir reducir el salmón de los menús: “Es una amenaza”

Esta carta firmada por más de un centenar de chefs denuncia el costo ambiental del salmón criado en piscifactorías y cuestiona su presencia permanente en los menús

Joan Roca, Ángel León y Eneko Atxa se suman a otros 120 chefs Michelin para pedir reducir el salmón de los menús: “Es una amenaza”

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer los datos diariosdel mercado energético en el país

Conoce las mejores horas para usar la luz en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Regresa el avión A400M del Ejército del Aire de España que ha reabastecido a 80 cazas aliados durante dos meses

Regresa el avión A400M del Ejército del Aire de España que ha reabastecido a 80 cazas aliados durante dos meses

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts: las claves y los apoyos confirmados

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea

Moncloa difunde un registro de llamadas para demostrar que Vivas mintió cuando dijo que intentó hablar 10 veces con Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

Jorge Morales de Labra, experto en energía: “Cualquiera que tenga una tarifa que no sea la TUR va a pagar muchísimo más de calefacción este invierno”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los decretos del Gobierno “se quedan cortos” para resolver la crisis de vivienda: “Se necesitan más casas protegidas, más suelo y menos burocracia”

DEPORTES

El éxito de Guardiola se construyó sobre las trampas del Manchester City: la condena al club inglés ha puesto en entredicho sus títulos

El éxito de Guardiola se construyó sobre las trampas del Manchester City: la condena al club inglés ha puesto en entredicho sus títulos

Carlos Alcaraz firma una trabajada victoria ante Michelsen en su primer partido en Tokio

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle