Por qué la Comunidad de Madrid empieza el curso sin auxiliares de inglés: un conflicto con el Gobierno retrasa el programa y lo reduce a la mitad

(Foto de ARCHIVO) Auxiliar de conversación. (JCCM)

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La Comunidad de Madrid ha trabajado durante dos décadas por impulsar un programa de educación bilingüe en la escuela pública que lograse que los alumnos terminasen el instituto con amplios conocimientos de inglés, francés o alemán. Los auxiliares nativos de idiomas han sido la piedra angular del programa desde su llegada en 2012, pero este año el curso ha comenzado sin este apoyo y los centros deberán aguantar, por lo menos, hasta enero, sin ningún auxiliar en el aula.

Que los ayudantes nativos no hayan aterrizado en Madrid este mes de septiembre es consecuencia de un conflicto laboral iniciado en 2025. El Ministerio de Trabajo realizó inspecciones por institutos de toda España, que dictaminaron que estos profesionales realizaban funciones propias de docentes y, por tanto, debían ser contratados como trabajadores y ser dados de alta en la Seguridad Social. Como resultado, autonomías como Galicia, Andalucía y la Comunidad Valenciana recibieron multas millonarias.

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El conflicto laboral hizo que el Ministerio de Educación reformulara la convocatoria de auxiliares para el curso 2026/27 para dejar claro que no existía ninguna relación laboral con los auxiliares. Su publicación se retrasó hasta el mes de mayo y daba a las comunidades hasta el día 17 para presentarse. La Comunidad de Madrid llegó tarde y no comunicó su voluntad de participar hasta el 17 de junio, un mes después, por lo que Educación rechazó su incorporación. Madrid no ha sido la única perjudicada con los cambios del Ministerio de Educación. Andalucía, Galicia y Murcia tampoco comunicaron su adhesión al nuevo programa, por lo que no contarán con auxiliares de conversación financiados por el Gobierno central para el curso 2026/2027.

Un nuevo programa con la mitad de recursos

(Foto de ARCHIVO) La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo. (Isa Saiz / Europa Press)

Madrid retrasó su presentación a la nueva convocatoria alegando inseguridad jurídica en el procedimiento. En concreto, pedía al Gobierno un compromiso de que el Ministerio de Trabajo no sancionaría a las regiones que participasen en el programa este nuevo curso, siempre que siguieran las indicaciones de Educación. Tras consultar con sus servicios jurídicos, decidieron presentarse, pero se les rechazó el 25 de junio por estar fuera de plazo.

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El ‘no’ de Educación ha obligado a la comunidad a lanzar su propio proyecto, que no se publicó hasta el pasado 17 de septiembre. Vendrá, eso sí, con menos recursos que antes: de los 2.800 auxiliares que participaban ahora en el programa, Madrid tan solo ha convocado a 1.464 efectivos, casi la mitad. El dinero invertido también se reduce, pasando de los 28 millones a los 11,69 millones de euros. Además, los auxiliares no se incorporarán hasta el mes de enero, con el inicio del segundo trimestre.

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La reducción de los efectivos sorprende, pues hasta ahora Madrid afirmaba hacerse cargo de gran parte del programa de auxiliares. “La Comunidad de Madrid invierte 28 millones en este programa. De los 2.800 auxiliares que tenemos, tan solo 90 pertenecen al Ministerio”, afirmó el pasado mes de junio la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo.

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Los retrasos y la disminución del programa han dejado en vilo a los más de 800 colegios e institutos bilingües de la Comunidad de Madrid. Padres y profesores han mostrado su preocupación por cómo afectará al programa de bilingüismo, así como a la educación de los alumnos.