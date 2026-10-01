El Mayito Flaco se ha reunido con políticos en hoteles de lujo en la CDMX

Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco", fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el nuevo líder de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa (OFAC/Departamento del Tesoro de Estados Unidos).

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El pasado miércoles, la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, actualizó la ficha de búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, actual líder de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Antes de esto, el martes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo sancionó a él y a otras personas por sus actividades dentro del grupo criminal, incliyendo a Carlos Torres Torres, ex esposo de la actual gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar.

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Por medio de sus redes sociales, la oficina de San Diego compartió la ficha de búsqueda actualizada de Zambada Sicairos, junto con una nueva fotografía del líder criminal, y en la que se identificó que su última ubicación fue en la Ciudad de México. Antes, se ponía solamente México. Además, actualizaron su estatura a 1.80 metros y su peso a 81.64 kilogramos.

“El Mayito Flaco” cuenta con acusaciones en el Distrito Sur de California desde julio de 2014 por conspiración para distribuir una sustancia controlada.

Sin embargo, horas más tarde, la DEA bajó la ficha en la que refería la Ciudad de México como la última ubicación y volvió a poner solo “México”, además de que su peso y altura también fueron cambiadas.

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Foto: X/@DEASANDIEGODiv

Aunque se creía que Zambada Sicairos había nacido en el estado de Sinaloa al igual que su padre, la OFAC destapó que el líder criminal nació en la ciudad de Anaheim, California, Estados Unidos, en el año 1982, por lo que cuenta con la nacionalidad mexicana y estadounidense.

Además, reveló que en el año 2001 intentó ocultar sus vínculos con el Cártel de Sinaloa mediante un cambio de nombre en ese país, al intentar llamarse Francisco Sicairos Aispuro.

Luego de que se diera a conocer esta información, el periodista José Luis Montenegro compartió información relacionada al caso en su podcast Narcomundo, en el que dio a conocer que, presuntamente, El Mayito Flaco ha sido visto en lujosos hoteles de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, donde se reúne con políticos.

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De acuerdo con la información del periodista, misma que señala le proporcionaron fuentes de Sinaloa y Baja California, así como en la Ciudad de México, el Mayito Flaco se paseaba constantemente en la capital del país, al igual que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de la facción de Los Chapitos del mismo cártel, para ir a fiestas y departir con gente cercana a ellos.

“Rentaba uno o dos pisos de algunos hoteles que están en Paseo de la Reforma, los más lujosos, para tener sendas reuniones con políticos mexicanos, pero también con sus más cercanos, en este, insisto, consumo alto de drogas, consumo constante de drogas, y también para hacer alarde de los lujos y de la influencia que él tenía, no solamente en Baja California, en Durango, en su momento en el norte de Sinaloa, sino también en la Ciudad de México”, señaló.

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El periodista y escritor mexicano José Luis Montenegro dio a conocer la información en su podcast Narcomundo. EFE/ Mario Guzmán

“El Mayito Flaco estuvo en la Ciudad de México para departir con los suyos, para departir con algunos políticos prominentes en la capital, e incluso para hacer alarde de los lujos a los que él tenía acceso, y perderse por largos días, por largas semanas, en un desmedido consumo de alcohol y drogas”, dijo el periodista y escritor.