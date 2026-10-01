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Místico confiesa cuál fue su reacción al saber que era el cuarto mejor luchador del mundo del 2026

El “Rey de Plata y Oro” reconoció que inicialmente no podía creer la posición que obtuvo en la prestigiosa clasificación internacional

El “Rey de Plata y Oro” reconoció que inicialmente no podía creer la posición que obtuvo en la prestigiosa clasificación internacional.
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El nombre de Místico volvió a colocarse en lo más alto de la lucha libre internacional. El pasado 24 de septiembre, Pro Wrestling Illustrated (PWI) dio a conocer su tradicional PWI 500, clasificación que reúne a 500 de los principales luchadores del mundo, y el representante del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) apareció en una posición que generó especial atención: el cuarto lugar.

El mexicano solamente quedó detrás de MJF, Cody Rhodes y CM Punk, quienes ocuparon las tres primeras posiciones. Por debajo del “Rey de Plata y Oro” quedaron figuras como Konosuke Takeshita, Hangman Adam Page, Yota Tsuji, Trick Williams, Oba Femi y Gunther.

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(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

La distinción no pasó desapercibida para Místico, quien reconoció que inicialmente le costó dimensionar el reconocimiento internacional que había recibido. Durante una participación en CMLL Informa, el luchador explicó cómo se enteró de su posición y destacó que continúa preparándose en el gimnasio de la Arena México como lo hace cualquier integrante de la escuela.

“No me lo creía. De verdad es algo que siempre he trabajado día a día, no dejo de prepararme. Aquí está mi tío Tony Salazar dando clases. Está Alexis Salazar y saben que yo cada que vengo a entrenar a Arena México, subo al gimnasio como todos los discípulos. Yo llego, respeto a mi profesor, llego, hago la fila con ellos, hago el mismo calentamiento que ellos, hago los mismos entrenos que ellos y es algo maravilloso. Yo creo que a pesar de ser un luchador muy criticado, creo que para mí y mi familia y la gente que me sigue, que me quiere, ser un orgullo mexicano es algo maravilloso que no me lo, no me lo llegaba a creer hasta que lo vi, me lo enseñaron y recibí felicitaciones de muchísima gente. Es algo maravilloso que sepan que yo estaba en Japón, pero me daban a mí, me daban a mí la oportunidad de enterarme por ellos que estaba rankeado en el número cuatro a nivel internacional”; comentó en el programa del CMLL informa.

Místico, detrás de tres grandes figuras

(Ilustración: Jovani Pérez / Foto: Diego Cedrix)
(Ilustración: Jovani Pérez / Foto: Diego Cedrix)

La clasificación de PWI colocó al mexicano dentro de un grupo encabezado por MJF, seguido por Cody Rhodes y CM Punk. El cuarto puesto de Místico lo ubicó por encima de algunas de las principales estrellas de AEW, WWE y NJPW.

“De quinientos. Y estaba entre los cinco mejores del mundo. Era algo que no me lo creía. Y es por eso que hoy en esta máscara traigo algo muy importante que es esto”, agregó.
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

El reconocimiento tiene además un antecedente importante para el luchador mexicano, pues el PWI 500 evalúa diferentes aspectos de la actividad de los gladiadores durante un periodo determinado, entre ellos sus resultados, campeonatos, nivel de competencia, desempeño en el ring, influencia y actividad. La edición de 2026 tomó en consideración el periodo comprendido entre agosto de 2025 y julio de 2026.

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Especial
(WWE Network)

Después de Místico apareció Konosuke Takeshita en el quinto lugar, mientras que Hangman Adam Page ocupó el sexto. Yota Tsuji, de NJPW, fue séptimo, seguido por Trick Williams, Oba Femi y Gunther para completar los primeros diez puestos.

Místico y El Desperado tendrán revancha en Lucha Kingdom

El luchador del CMLL aseguró que continúa entrenando como cualquier otro discípulo pese a ser una de las máximas figuras de la lucha libre mexicana. (Foto: Diego Cedrix)
El luchador del CMLL aseguró que continúa entrenando como cualquier otro discípulo pese a ser una de las máximas figuras de la lucha libre mexicana. (Foto: Diego Cedrix)

Pero el reconocimiento internacional no es la única noticia importante para Místico. También se confirmó que el mexicano volverá a enfrentarse individualmente con El Desperado, ahora dentro del evento Lucha Kingdom, que se realizará el próximo 16 de noviembre en la Arena México.

El enfrentamiento representará una revancha del combate que ambos sostuvieron en Dominion, donde el japonés consiguió imponerse mediante sumisión. Ahora Místico tendrá la oportunidad de buscar la victoria frente a su compañero de equipo en territorio mexicano.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

Ambos forman actualmente una pareja campeona, pues son los poseedores de los campeonatos IWGP Junior Heavyweight Tag Team. El dúo enmascarado consiguió los cinturones en Dontaku y, después de aquella conquista, Desperado lanzó el reto para medirse mano a mano con Místico.

El duelo se llevó a cabo posteriormente en Dominion, donde El Desperado salió vencedor. Sin embargo, el integrante del CMLL pidió una nueva oportunidad para enfrentarlo en su propia casa.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

La petición finalmente fue aceptada y ahora el “Rey de Plata y Oro” tendrá la posibilidad de buscar la revancha en un escenario especialmente significativo para su carrera: la Arena México, conocida como la Catedral de la Lucha Libre.

Así, Místico llega a este nuevo compromiso después de recibir uno de los reconocimientos internacionales más importantes de su carrera y con la posibilidad de demostrar nuevamente, ahora frente a El Desperado, por qué su nombre apareció entre los cuatro primeros lugares del PWI 500 de 2026.

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