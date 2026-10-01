Ricardo Monreal pide a Morena no confiarse rumbo a las elecciones de 2027: “No le parece extraña” alianza del PRIAN

Ricardo Monreal habló sobre las elecciones 2027. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

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En el marco de las elecciones de 2027, el senador Ricardo Monreal pidió a los candidatos de Morena no confiarse y continuar con el camino que han recorrido desde el sexenio pasado.

“Yo no minimizo a ningún partido. Yo no reduzco a mínimas expresiones a ninguna fuerza política. Al contrario, creo que Morena no debe confiarse, que Morena debe caminar”, declaró el coordinador de la bancada guinda en la Cámara de Diputados.

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Alianza de la oposición para las elecciones 2027

El funcionario aseguró que la alianza entre PRI y PAN para los próximos comicios “no es un comportamiento extraño entre ambos partidos”, ya que desde el pasado se habló de la coalición PRIAN.

“Entonces, a mí no me parece extraño que se sumen, se junten y traten de lograr posiciones políticas en disputa. Me parece que su naturaleza y la lucha política que siempre han mantenido, pues ahora es abierta. Entonces, no tengo opinión negativa ni positiva, es simplemente refrendar lo que todos conocemos como el PRIAN, que se convierte en los hechos en una sola fuerza política, en un solo partido, y que tienen el derecho a hacerlo. No tengo ningún problema con que exista eso. Entonces, este, no hay problema para nosotros”, señaló.

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Morena respalda candidatura de Jasmine Bugarín a Nayarit

Morena, el Partido Verde, Jasmine Bugarín Rodríguez y su doble nacionalidad quedan en el centro de la discusión rumbo a la gubernatura de Nayarit: ambos partidos respaldan su designación como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, al sostener que ha acreditado lealtad a México y que puede completar los procedimientos para conservar solo la ciudadanía mexicana.

La definición partidista ocurre después de que se difundió que ella nació en California, Estados Unidos, y cuenta con doble ciudadanía. Su nombramiento del 28 de septiembre la coloca entre los perfiles de Morena con mayor visibilidad para la elección por la gubernatura de la entidad en 2027.

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Morena designa coordinadora en Nayarit.

El caso abre una ruta de excepción política para personas con vínculos jurídicos con otro país que sean mexicanas por nacimiento y expresen adhesión a las leyes nacionales. Morena y el Partido Verde relacionan la condición de la senadora con la historia migratoria de su familia.

Bugarín afirma que renunció a toda fidelidad a Estados Unidos

La dirigencia partidista señaló que los padres de Bugarín, campesinos nayaritas, migraron a Estados Unidos en busca de trabajo. Las bancadas sostienen que esa circunstancia refleja la experiencia de familias nacionales que salieron del país para sostener a sus hijas e hijos sin romper el vínculo con sus comunidades de origen.

Bugarín aseguró que desde hace años realizó trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para manifestar “su renuncia a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente a EEUU”. Según su posicionamiento, esa decisión recibió una nueva certificación en 2024.

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La senadora dirigió un comunicado al pueblo nayarita luego de que surgió la controversia, afirmando que no eligió nacer en ese lugar y explicó que el origen de sus padres y sus vínculos con México no cambiaron por haber nacido en California.

Morena y el Partido Verde aseguraron que la lealtad al país no depende únicamente del lugar de nacimiento. Para los movimientos, también intervienen la filiación familiar, la residencia política y la decisión de sujetarse a las leyes nacionales.

El 1 de octubre, Luisa María Alcalde afirmó que, según información de la SRE, Bugarín renunció a la nacionalidad estadounidense desde 2018. Alcalde no precisó qué documento respaldaría el trámite ni si sería difundido públicamente.

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