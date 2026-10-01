México

Nuevo giro en el caso CCH Sur: así va el caso de Lex Ashton horas antes de su audiencia clave

El caso que conmocionó a la comunidad UNAM acumula ya varios aplazamientos judiciales, mientras la Fiscalía capitalina confirma que el acusado no fue presentado ante el juez

Tanto Lex Ashton como el atacante menor de edad en preparatoria de Michoacán lanzaron mensajes incel, además de que mostraron las armas de sus atentados horas antes (Jesús Avilés/Infobae México)
Tanto Lex Ashton como el atacante menor de edad en preparatoria de Michoacán lanzaron mensajes incel, además de que mostraron las armas de sus atentados horas antes (Jesús Avilés/Infobae México)
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Lex Ashton ‘N’, el joven acusado de matar a un compañero en el CCH Sur, fue trasladado de emergencia a un hospital la tarde de ayer, previo a la audiencia intermedia programada en su contra en el Reclusorio Oriente. Su abogado, David Retes, confirmó el hecho y explicó que la madre del joven le avisó de la urgencia médica, lo que cambia por completo su situación.

La causa ocurrió un año después del crimen: el 22 de septiembre de 2025, Ashton ingresó armado al plantel y asesinó a un estudiante de 16 años. La audiencia, que debía abordar las pruebas previas al juicio oral, quedó diferida para el 22 de octubre.

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David Retes confirma el traslado y descarta conocer el diagnóstico

David Retes recibió la noticia por una vía indirecta. “Me habló por teléfono en la madrugada, alrededor de las 5 de la mañana, para informarme que su hijo Lex le había hablado porque lo iban a trasladar de urgencia al hospital”, dijo el abogado.

La madre de Ashton no precisó el padecimiento ni el centro médico de destino. Retes amplió que la tutora solo indicó que se trataba de una emergencia y prometió avisarle con más detalles.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Transcurrieron más de 45 minutos sin que el acusado llegara a la sala de oralidad del Reclusorio Oriente. El juez de la causa señaló que desconocía el motivo del traslado y pospuso la sesión.

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El abogado recordó un antecedente médico relevante del joven. Retes explicó que Ashton fue operado de un coágulo en la cabeza tras arrojarse de un edificio el día del ataque.

Esta es la segunda vez en un mes que la audiencia intermedia se aplaza. El proceso judicial contra Ashton acumula ya varios diferimientos desde su vinculación a proceso en octubre de 2025.

Lex Ashton se encuentra bajo prisión preventiva justificada desde su detención. La medida cautelar implica que el joven permanece recluido en el Reclusorio Oriente y no bajo arresto domiciliario, según precisó su defensa.

El sujeto se encuentra hospitalizado y bajo vigilancia policiaca.
El sujeto se encuentra hospitalizado y bajo vigilancia policiaca.

El joven cumplió 20 años mientras el expediente seguía abierto. Tenía 19 años cuando cometió el ataque que lo llevó a prisión el 10 de octubre de 2025.

El ataque del 22 de septiembre de 2025 dejó un muerto y un herido en el CCH Sur

El crimen ocurrió alrededor de las 13:00 horas en el estacionamiento del Colegio de Ciencias y Humanicades (CCH) plantel Sur, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Lex Ashton ingresó al plantel encapuchado y con un arma blanca oculta en su mochila.

La víctima fatal fue Jesús Israel Hernández Chávez, un estudiante de 16 años. El ataque le provocó heridas graves que le causaron la muerte en el propio estacionamiento del plantel.

Un trabajador administrativo también resultó agredido durante el episodio. Armando, de 65 años, intentó detener al atacante y sufrió lesiones que requirieron atención médica inmediata.

Traslado hospitalario de Lex Ashton llevó al aplazamiento de su audiencia.
Traslado hospitalario de Lex Ashton llevó al aplazamiento de su audiencia.

El agresor intentó escapar tras cometer el ataque. Al verse perseguido por personal y estudiantes, subió a un edificio del plantel y se arrojó desde uno de los pisos superiores.

La caída le provocó fracturas en ambas piernas y el coágulo en la cabeza mencionado por su defensa. Ashton permaneció internado bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desde el día del ataque hasta su detención formal.

Sin embargo, el joven fue detenido el 10 de octubre de 2025, al ser dado de alta del Hospital General Regional 2. Un juez lo vinculó a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio, y desde entonces permanece en prisión preventiva en espera de que se defina la fecha definitiva de su audiencia intermedia, reprogramada para el 22 de octubre de 2026.

Estos objetos coinciden con los que fueron encontrados al momento de resguardarlo
Estos objetos coinciden con los que fueron encontrados al momento de resguardarlo. (Facebook/Lex Ashton/IDperfil61579885383123)

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México abrió la investigación el mismo día del ataque. El organismo señaló entonces que las autoridades educativas de la UNAM atendieron primero la emergencia por tratarse de un plantel con autonomía universitaria.

La UNAM suspendió actividades en el CCH Sur tras el ataque. La comunidad estudiantil realizó protestas para exigir justicia y mejores medidas de seguridad en los planteles de educación media superior.

El proceso penal contra Lex Ashton ‘N’ acumula aplazamientos desde octubre de 2025

El joven fue formalmente vinculado a proceso seis días después de su detención. El juez instruyó entonces un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

La defensa ha señalado obstáculos constantes por parte de la autoridad. Retes dijo a Milenio que un primer diferimiento de la audiencia intermedia ocurrió el pasado 8 de septiembre, cuando la FGJ no había entregado todas las pruebas requeridas para el juicio oral.

Esta es la foto más reciente publicada en el perfil
Esta es la foto más reciente publicada en el perfil. (Facebook/Lex Ashton/IDperfil61579885383123)

La defensa también ha recurrido a amparos y recursos de revisión. Uno de esos procedimientos, vinculado a la medida cautelar de prisión preventiva, continúa pendiente de resolución.

Las autoridades de la FGJ negaron en meses previos un traslado de Ashton a un hospital psiquiátrico. El organismo calificó al joven como “un peligro para la sociedad” al rechazar la solicitud de su defensa.

El cargo de homicidio calificado contempla una pena elevada para el acusado. De ser hallado culpable, Lex Ashton podría recibir una condena de entre 20 y 50 años de prisión.

La familia del estudiante asesinado ha recibido acompañamiento institucional desde el inicio del caso. La UNAM confirmó en su momento que brindó apoyo a los padres de Jesús Israel tras la muerte de su hijo dentro del plantel.

El expediente contra Ashton sigue sin sentencia a un año del crimen. La próxima fecha clave será el 22 de octubre de 2026, cuando está previsto que se retome la audiencia intermedia en el Reclusorio Oriente.

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