México

Morena respalda a Sheinbaum y llama a seguir profundizando la transformación iniciada por AMLO

El partido sostuvo que la mandataria consolida la Cuarta Transformación con políticas de bienestar, salud, vivienda, seguridad y soberanía

Morena refrendó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum al cumplirse dos años de su administración este 1 de octubre. REUTERS/Quetzalli Nice-Ha
Morena refrendó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum al cumplirse dos años de su administración este 1 de octubre. REUTERS/Quetzalli Nice-Ha
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Morena refrendó este 1 de octubre su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al cumplirse dos años de su gobierno, al considerar que su administración consolida la Cuarta Transformación mediante políticas de bienestar, salud, vivienda, seguridad y defensa de la soberanía nacional.

En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezado por Ariadna Montiel Reyes, sostuvo que la presidenta gobierna bajo los principios del Humanismo Mexicano: honestidad, resultados y compromiso con el pueblo de México.

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La presidenta asumió el cargo el 1 de octubre de 2024 como la primera mujer en llegar a la Presidencia de la República. El partido recordó que recibió cerca de 36 millones de votos y el mandato de profundizar la transformación iniciada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum afirmó que se ha normalizado que una mujer gobierne. | Presidencia
Los Programas para el Bienestar contemplan una inversión de un billón de pesos para atender a más de 42 millones de personas al cierre de 2026.| Presidencia

Morena también señaló que, durante el segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto creció 1.4% respecto al trimestre anterior y que el país registró niveles récord de Inversión Extranjera Directa, de acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno.

“Solo con honestidad se dan verdaderamente resultados”, afirmó Sheinbaum en su Segundo Informe, según retomó el comunicado. Para Morena, ese principio supone cuidar los recursos públicos, destinarlos a garantizar derechos, reducir desigualdades y mejorar las condiciones de vida de las familias.

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Los programas sociales alcanzarán a más de 42 millones de derechohabientes

Los pagos de las Pensiones del Bienestar comenzaron desde el pasado 2 de septiembre
La Pensión Mujeres Bienestar entregó apoyos económicos a más de 2.8 millones de beneficiarias de entre 60 y 64 años. (Archivo Infobae)

Morena informó que los Programas para el Bienestar llegarán, al cierre de 2026, a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión de un billón de pesos. La fuerza política afirmó que estas acciones reconocen el trabajo de toda una vida y respaldan a los sectores que más lo necesitan.

Del total de personas beneficiarias, 13 millones 788 mil son adultas mayores. También se encuentran 2 millones 873 mil mujeres de entre 60 y 64 años que reciben la Pensión Mujeres Bienestar.

En materia de vivienda, el partido destacó la meta de construir 1.8 millones de casas destinadas a familias con menores ingresos. De ese objetivo, 278 mil viviendas ya están en construcción y 90 mil han sido asignadas.

La reestructuración de créditos también permitió que cinco millones de familias dejaran esquemas de deuda que el comunicado calificó como impagables. Morena sostuvo que estas medidas forman parte del avance hacia el derecho a una vivienda digna.

Morena enumera hospitales, visitas médicas y reducción de homicidios

El promedio diario de homicidios dolosos registró una disminución de 53% entre septiembre de 2024 y agosto de 2026. (Imagen ilustrativa | Infobae México)
El promedio diario de homicidios dolosos registró una disminución de 53% entre septiembre de 2024 y agosto de 2026. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Durante los dos primeros años de gobierno, entraron en operación 33 hospitales, 11 Unidades de Medicina Familiar y 36 centros de salud y consultorios, según el partido. A través del programa Salud Casa por Casa, 20 mil profesionales realizaron 23 millones de visitas para brindar atención médica en los hogares.

En el rubro de seguridad, Morena atribuyó los resultados a la atención de las causas, las labores de inteligencia e investigación, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y la coordinación entre autoridades.

Entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 53%, al pasar de 86.9 a 40.8 casos diarios, una diferencia de 46 asesinatos menos cada día.

El CEN morenista señaló que la construcción de paz requiere trabajo diario con las familias mexicanas. También planteó que la estabilidad económica se mantiene pese a un escenario internacional complejo.

Morena cerró su posicionamiento con el compromiso de acompañar a Sheinbaum y al pueblo de México en la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, bajo los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

López Obrador reaparece en redes sociales para presentar Pueblo, su libro sobre la historia política de México

AMLO reaparece en redes para presentar su nuevo libro y hablar sobre su retiro de la política.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este miércoles 30 de septiembre en redes sociales para presentar Pueblo, un libro con el que busca abordar la historia política de México y completar su planteamiento sobre elHumanismo Mexicano”, vinculado con el movimiento de la Cuarta Transformación.

En un mensaje publicado en X, el exmandatario explicó que inicialmente contempló llamar “Gloria” a la obra, pero eligió “Pueblo” porque considera que esa palabra representa al actor central de su visión política. Sostuvo que, aunque el término cause molestia a algunas personas, en una democracia auténtica el pueblo tiene la autoridad.

La aparición ocurre después de un periodo de presencia pública limitada desde que entregó la Presidencia a Claudia Sheinbaum en 2024. López Obrador difundió primero el anuncio del libro y minutos más tarde publicó un video para hablar de su retiro y de su vida en Palenque, Chiapas.

Pueblo aborda la historia política y Grandeza la cultura mexicana

La obra Pueblo aborda la historia política de México como parte del concepto del Humanismo Mexicano. (Captura de pantalla)
La obra Pueblo aborda la historia política de México como parte del concepto del Humanismo Mexicano. (Captura de pantalla)

López Obrador recordó que su libro anterior, Grandeza, estuvo dedicado a la riqueza cultural de México, sus raíces, valores y espiritualidad. Pueblo estará orientado a la historia política del país.

El expresidente presentó ambas obras como partes de un mismo proyecto para desarrollar el concepto de “Humanismo Mexicano”. Definió esa propuesta como un modelo alternativo aplicado por el movimiento de la Cuarta Transformación y la resumió con una de las frases que ha utilizado como principio de su proyecto: “Por el bien de todos, primero los pobres.

Durante el video, López Obrador afirmó que vive “contento” y “feliz” después de dejar el cargo. Dijo que permanece en La Chingada, la quinta de Palenque que, según relató, le dejaron sus padres.

También reiteró que está jubilado de la política tras casi 50 años de participación en movimientos relacionados con la justicia, la democracia y la transformación del país. En su mensaje expresó satisfacción por los resultados del movimiento que encabezó y recordó a quienes considera precursores de ese proceso.

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