México

Christopher Landau contesta a la morenista Jasmine Bugarín sobre el retiro de la nacionalidad estadounidense

La aspirante a la gubernatura de Nayarit ha estado al centro de la polémica por el aval de una reforma que también le pasa factura a políticos de Morena

Christopher Landau
Christopher Landau contesta a la morenista Jasmine Bugarín sobre el retiro de la nacionalidad estadounidense. (Foto: REUTERS / Luis Cortez)
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La polémica sobre la doble nacionalidad de la morenista Jasmine Bugarín ya escaló este 1 de octubre de 2026. Ante la etiqueta de una usuaria en redes sociales, quien compartió el comunicado de la aspirante a la gubernatura de Nayarit en el cual asegura que renuncia a la nacionalidad estadounidense, el secretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, respondió a la solicitud.

El comunicado de Jasmine Bugarín que provocó la reacción de Landau

Todo comenzó el pasado 30 de septiembre, cuando la coordinadora estatal, abanderada de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Nayarit, publico un comunicado a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde dio a conocer su postura sobre la polémica que la ha mantenido al centro del escrutinio público en los últimos días, la doble nacional.

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En el documento precisa los siguientes datos:

  • Afirma que nació en California, Estados Unidos, durante una etapa en la que sus padres migraron por trabajo.
  • Proviene de una familia de campesinos nayaritas y que llegó a México poco después de nacer.
  • Sostiene que, aunque no eligió su lugar de nacimiento, decidió identificarse y servir a México y al pueblo de Nayarit.
  • Afirma ser mexicana por nacimiento, conforme a la Constitución federal, y nayarita de acuerdo con la Constitución estatal.
  • Indica que realizó trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para renunciar formalmente a toda obediencia o fidelidad a Estados Unidos u otro Estado extranjero.
  • Asegura que protestó lealtad a las leyes y autoridades mexicanas, y que esa determinación fue certificada nuevamente en 2024.

La publicación fue compartida 260 veces y acumula más de 734 comentarios, además de una nota de contexto, donde se menciona lo siguiente:

“El trámite SRE certifica nacionalidad mexicana por nacimiento (Art. 17 Ley Nacionalidad) con renuncia a sumisión extranjera para fines mexicanos, pero no cancela ciudadanía estadounidense por nacimiento, que exige trámite consular propio de Estados Unidos”.

Información en desarrollo...

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