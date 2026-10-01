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La vivienda en España pende de una mansión en Waterloo: Junts dinamita los decretos y obliga a Sánchez a reaccionar para evitar un mayor estallido social

La decisión se ha conocido tras una reunión telemática de la ejecutiva convocada de urgencia por el secretario general Jordi Turull

Miriam Nogueras. (Europa Press)
Miriam Nogueras. (Europa Press)
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El contrato de alquiler de casi cinco millones de personas se ha decidido desde una mansión en Waterloo. Los decretos de vivienda que se votan este viernes en el Congreso de los Diputados no saldrán adelante. Junts ha acordado rechazarlos al considerar que son un “parche” incapaz de resolver las causas de fondo y que puede reducir el mercado y elevar los precios. Podemos, PNV y Coalición Canaria habían anunciado que facilitarían al menos uno de los textos, en el que se incluía el veto a la compra de inmuebles por fondos buitre y prorrogaba hasta 2030 la prohibición de desahucios a personas vulnerables. Sánchez ahora está obligado a reaccionar para evitar un mayor estallido social, pero tiene pocas posibilidades. Una de ellas, el adelanto electoral.

La decisión se ha conocido tras una reunión telemática de la ejecutiva convocada de urgencia por el secretario general Jordi Turull. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, había anticipado la disposición del partido a asumir el coste político: “No tenemos miedo de quemarnos para continuar defendiendo los intereses de las familias catalanas”, dijo. En concreto, la de los propietarios.

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El rechazo de Junts incendia los ánimos en las calles. De momento, la protesta en la Puerta del Sol continuará, según apuntan fuentes cercanas, y cada vez se van sumando más ciudades. El desahucio de Maricarmen fue la mecha que parecía que hacía reaccionar al Gobierno, que hasta ahora ha fracasado en su legislatura de la vivienda. Ha sido necesario ver en directo cómo los antidisturbios se movilizaban para echar a una señora de 87 años con discapacidad de la casa en la que llevaba viviendo más de siete décadas para ver una reacción política.

Junts fue quien dio un paso adelante tras haber rechazado, junto al resto de partidos de la derecha, el decreto de vivienda que se votó en abril, en el que se pretendía prorrogar los alquileres. Por un momento, parecía que, tras el caso Maricarmen, y tras varios suicidios en las últimas semanas de personas que se quitan la vida porque no pueden pagar su casa cuando un fondo buitre les quiere echar (sin ir más lejos, Olga, una mujer de 52 años, lo hizo el pasado 7 de septiembre en Barcelona) los partidos, excepto PP y Vox, acercaban posturas.

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