Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su despedida de soltera: “No necesito alocarme como la gente quiere”

Luisa Fernanda W respondió en redes sociales a los cuestionamientos sobre su despedida de soltera - crédito @luisafernandaw/Instagram

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Luisa Fernanda W salió al paso de los cuestionamientos que recibió en redes sociales por el contenido que publicó de su despedida de soltera, documentada con fotos y videos en sus plataformas digitales.

Desde la presencia de la influencer Ornella Sierra hasta el predominio de colores pastel en la celebración y, sobre todo, la ausencia de licor, fueron objeto de discusiones durante la semana.

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La creadora de contenido destacó un comentario concreto al respecto, que aprovechó para responder a sus detractores en sus historias de Instagram. “Me impresiona muchísimo que todavía relacionemos ‘parchar’ con beber. Como si para pasar bueno necesariamente tuviera que haber alcohol”, escribió. Agregó que es posible “bailar, reírte, disfrutar con tus amigos, hacer el ridículo y pasar espectacular estando completamente sobria” y cuestionó que todavía esté “tan normalizada la idea de que diversión = alcohol”.

La creadora de contenido rechazó la idea tradicional de asociar la diversión con el consumo de alcohol - crédito @luisafernandaw/Instagram

En un segundo mensaje, más extenso, la influenciadora profundizó en los motivos detrás de esa postura.

“Desde que tomé la decisión de no beber, créanme que lo paso mucho mejor”, afirmó, aunque aclaró que eso no significa que nunca tome “un trago x o y día” ni que tenga un problema con el alcohol. Según explicó, simplemente disfruta más las actividades que realiza sin consumirlo.

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La creadora de contenido detalló que su verdadera pasión está en otro lugar: “Yo amo tanto lo que hago que sí, me divierte mucho más crear contenido de moda, maquillaje, editar mis videos y posar que salir de rumba”. Incluso describió el efecto físico que le genera salir de fiesta: “Me voy a una rumba y llego drenada, no puedo con esos ambientes”. En cambio, dijo preferir salir a comer, viajar con amigas o quedarse en casa con sus hijos.

Sobre su relación personal con el alcohol, fue igual de explícita: “No necesito ‘alocarme’ como la gente quiere. Yo disfruto a mi manera. Soy una persona calmada, tranquila y no me interesa beber”. Añadió que, cuando bebe, el guayabo le dura hasta dos semanas, por lo que prefiere evitarlo, y cerró el mensaje con una definición de sí misma como amiga: “No soy la amiga para beber, soy la amiga que te va a dar buenos consejos, te va a invitar a vestirte y maquillarte espectacular, soy la amiga que te va a tomar fotos”.

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Luisa Fernanda W se mostró satisfecha con su despedida de soltera

La paisa compartió sus "no negociables" para esta celebración, y no descartó repetir la experiencia en un futuro - crédito @luisafernandaw/Instagram

Antes de esta respuesta, la paisa publicó un video en sus historias instantáneas en el que relató cómo vivió el evento junto a su círculo cercano, mostrándose complacida por el resultado.

“No quería que se acabara mi despedida de soltera, no puede ser”, expresó, y describió la experiencia como una oportunidad para fortalecer lazos entre sus amigas: “Cuando uno tiene estos viajes con amigas crea una hermandad”, dijo, al señalar que algunas de las invitadas no se conocían previamente y que el encuentro permitió que surgieran “amistades nuevas”.

La influenciadora también se refirió a su vínculo con la creación de contenido, uno de los ejes centrales de la celebración. “Crear contenido para mí es demasiado espectacular. Es una pasión que yo no les puedo explicar”, afirmó, y vinculó esa afición con la trayectoria que mantiene en redes sociales desde hace años. Añadió que las marcas que participaron del evento “crecieron demasiado” gracias a la exposición generada.

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Respecto a los señalamientos sobre la exposición pública de su vida privada, la creadora de contenido explicó que existe una frontera definida entre lo que comparte y lo que reserva.

“Yo tengo mi vida privada muy bien cuidada. Y así afuera se especulen muchísimas cosas, es solo eso, especulaciones”, sostuvo. Agregó que deja que “hablen y que inventen”, porque considera que ese tipo de atención “ha beneficiado mucho” a su trabajo.

La creadora de contenido analiza la posibilidad de organizar una experiencia especial con sus seguidoras, siguiendo el ejemplo de su despedida de soltera - crédito @luisafernandaw/Instagram

La influenciadora adelantó, además, que estudia la posibilidad de organizar una experiencia similar junto a sus seguidoras. “Un día de estos, nos armamos uno con mis seguidoras, así igual de espectacular, en donde todas nos sintamos como unas princesas”, planteó, aunque aclaró que se trata todavía de una idea que requeriría una organización cuidadosa. Según explicó, los tres ejes que guiaron la planificación de su despedida de soltera fueron “la esencia de la novia, las personas correctas y conectar”, criterios que, según adelantó, aplicaría también a ese eventual encuentro.

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