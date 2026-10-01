Premios Ariel 2026: violencia, periodismo y diversidad sexual atraviesan las películas nominadas

CIUDAD DE MÉXICO, 21AGOSTO2024. Estatuilla del premio Ariel durante el encuentro de nominados a la edición número 66 del premio Ariel, en el Lobby del edificio Luis Buñuel de los Estudios Churubusco. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

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Una periodista que debe enfrentar sus heridas para buscar justicia; dos hombres que construyen un romance en las carreteras del norte de México; una guardabosque amenazada por defender su territorio. Las nominaciones al Premio Ariel 2026 reúnen historias que permiten leer algunas de las tensiones políticas y sociales del presente desde personajes concretos y sus decisiones.

La selección de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) incluye ficciones y documentales donde aparecen la violencia, la discriminación, la impunidad y la lucha por conservar la autonomía. Entre las candidatas a Mejor Película están En el camino, El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), La libertad de Fierro, O último azul y Vainilla.

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Este recuento propone una lectura temática de algunas de las obras nominadas: cómo representan a quienes investigan al poder, defienden un bosque, desafían las reglas de género o intentan reconstruir su vida. Los cortometrajes Una torreta en llamas y Las voces del despeñadero merecen especial atención por la manera en que acercan esos conflictos a comunidades y experiencias que suelen quedar fuera del centro de la conversación.

Una torreta en llamas: los límites de la solidaridad en contextos violentos

Nominado a Mejor Cortometraje de Ficción, Una torreta en llamas, de Humberto Flores Jáuregui, concentra su historia en un encuentro: Yolanda y su nieta Alejandra, dos campesinas que viven solas entre las montañas, rescatan a un soldado herido.

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Foto: Especial

Mientras Yolanda debe decidir si lo ayudan, aun cuando hacerlo pone en riesgo sus vidas, Alejandra intenta acercarse a él para confirmar sus sospechas. La producción mexicana, realizada en 2025, tiene una duración de 22 minutos.

La premisa permite una lectura sobre las consecuencias de la violencia para la población civil. El conflicto llega hasta el hogar de dos mujeres y convierte un acto de auxilio en una decisión peligrosa: proteger a alguien puede significar exponerse.

También desplaza la atención hacia la experiencia rural. Yolanda y Alejandra deben evaluar aquello que saben, lo que temen y lo que podrían perder. Desde ese dilema, el corto abre preguntas sobre confianza, supervivencia y los límites de la solidaridad cuando la seguridad propia está comprometida.

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Las voces del despeñadero: las historias detrás de La Quebrada

Las voces del despeñadero, dirigido por Irving Serrano y Víctor Rejón, está nominado a Mejor Cortometraje Documental. Su mirada se concentra en los clavadistas de La Quebrada, en Acapulco, mediante sus testimonios, sus saltos y un poema recitado por los protagonistas. La película explora sus vínculos con el mar, la fe, la vida y la muerte.

Foto: Especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dimensión social del corto puede leerse en la atención que concede a quienes mantienen viva una tradición turística. Sus voces permiten reconocer experiencias individuales, creencias distintas y una identidad compartida detrás de una actividad que implica arriesgar el cuerpo.

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En una entrevista con el Instituto Mexicano de Cinematografía, los realizadores explicaron que buscaron profundizar en la relación de los clavadistas con su profesión. También señalaron las dificultades que han enfrentado por el crimen organizado y los huracanes, así como los obstáculos que dejó Otis para filmar algunos saltos.

Dentro de este recuento, el documental aporta una forma de resistencia vinculada con el trabajo, la memoria y la comunidad. Acercarse a los clavadistas implica reconocer a las personas que sostienen una imagen emblemática de Acapulco y escuchar qué significa para ellas continuar saltando.

Cocodrilos y Juana: investigar al poder y sobrevivir a la violencia

Cocodrilos, de J. Xavier Velasco, coloca el peligro de investigar en el centro de su historia. Santiago Ortiz, un joven fotoperiodista interpretado por Hoze Meléndez, trabaja en el puerto de Veracruz.

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El director tomó como punto de partida sus vivencias en Veracruz para contar la historia de Santi mientras continúa una investigación periodística inconclusa, en una trama que aborda la violencia contra la prensa en el país. (Foto cortesía)

Cuando su mentora, Amanda González, una periodista respetada a quien da vida Teresita Sánchez, cae víctima del crimen organizado, decide retomar su última investigación y arriesga su vida para descubrir la verdad.

La película permite abordar la violencia contra periodistas desde la relación entre dos generaciones: el ataque contra Amanda alcanza también a quien decide continuar su trabajo. En esa búsqueda, investigar se convierte en una decisión de supervivencia y en una forma de resistir el silencio que impone el miedo. Sus seis nominaciones incluyen Ópera Prima, Actor, tres candidaturas en coactuación y Efectos Especiales.

Además, el peligro de ejercer el periodismo en México encuentra una representación en Juana, dirigida por Daniel Giménez Cacho. Su protagonista trabaja en un periódico de la Ciudad de México, visita a su madre y toma medicamentos para controlar ataques de pánico.

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Foto: Especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición del nombre de Pedro Núñez, un político corrupto sospechoso de estar involucrado en una red de pornografía infantil y en los asesinatos de su novio y de un colega, la obliga a confrontar aquello que había intentado enterrar. La película tiene nominaciones en Actriz, Coactuación Femenina, Diseño de Arte, Música Original y Ópera Prima.

Desde esta perspectiva, el conflicto periodístico también es emocional: investigar implica volver sobre pérdidas personales, enfrentar el miedo y disputar la posibilidad de obtener justicia. La lectura social de la historia está en esa relación entre los abusos del poder y las consecuencias que recaen sobre quienes intentan documentarlos.

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En el camino: un romance LGBT rompe el paradigma de la masculinidad

En el camino, de David Pablos, sigue a Veneno, un joven nómada que conoce al camionero Muñeco e inicia con él un recorrido por el norte de México. Durante el viaje surge un romance dentro de un entorno marcado por normas rígidas sobre la masculinidad y el deseo.

El director y los protagonistas se permitieron explicar que la historia de "En el Camino" busca ir más allá de la crudeza de las carreteras para poner el foco en la conexión entre dos hombres dentro de un entorno hostil. (Ilustaración: Jesús Aviles/Infobae México) - (Fotografías cortesía Animal de Luz Films)

La película, nominada a Mejor Película, Dirección y Guion Original, entre otros reconocimientos, permite examinar cómo una relación entre hombres se abre paso en espacios donde la heterosexualidad funciona como expectativa dominante.

Su dimensión política puede leerse desde la intimidad: quién tiene permiso de expresar afecto, qué debe ocultarse y cuáles son los costos de apartarse de los comportamientos esperados. El viaje ofrece así un escenario para hablar de diversidad sexual, pertenencia y libertad.

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La misteriosa mirada del flamenco: el miedo convertido en persecución

Dentro de la categoría de Mejor Película Iberoamericana figura La misteriosa mirada del flamenco, del chileno Diego Céspedes.

Ambientada a comienzos de los años ochenta, presenta a Lidia, una niña que crece en una familia queer marginada en un pueblo minero del desierto chileno. Sus integrantes son culpados de propagar una enfermedad que, según el rumor dentro de la historia, se transmite mediante la mirada cuando un hombre se enamora de otro.

Ese señalamiento permite abordar la fabricación de culpables y la transformación del miedo en odio colectivo. A la vez, la familia aparece como un espacio de protección frente a la hostilidad del entorno.

La reserva y La libertad de Fierro: defender el territorio y recuperar la vida

En La reserva, de Pablo Pérez Lombardini, la guardabosque Julia descubre que talamontes ilegales están destruyendo el bosque. Al buscar apoyo encuentra una comunidad temerosa e indiferente que termina por darle la espalda, mientras ella recibe amenazas de muerte. La cinta compite en Dirección, Fotografía, Guion Original, Música Original, Ópera Prima y Revelación Actoral.

Pablo Pérez Lombardini y Carolina Guzmán cuentan todo sobre La Reserva. (Cortesía)

Su historia vincula la defensa ambiental con el aislamiento de quien denuncia. Desde esta lectura, proteger el territorio exige enfrentar tanto a quienes lo explotan como al miedo que impide construir una respuesta colectiva.

La libertad de Fierro, de Santiago Esteinou, aborda otra forma de vulnerabilidad. El documental acompaña a César Fierro después de recuperar la libertad tras haber sido condenado injustamente a muerte en Texas y pasar gran parte de su vida en confinamiento solitario. Está nominado a Mejor Película y Mejor Largometraje Documental.

El punto de partida lleva la discusión sobre la justicia hacia sus consecuencias humanas: cómo reconstruir vínculos y una vida cotidiana después del encierro. La libertad jurídica abre un proceso personal cuyo alcance rebasa la salida de prisión.

Llamarse Olimpia, Vainilla y O último azul: autonomía y desigualdad

Llamarse Olimpia, de Indira Cato, está nominado a Mejor Largometraje Documental. Sigue a Olimpia después de impulsar una ley contra la violencia sexual digital, mientras enfrenta una batalla íntima para sanar y recuperar su nombre.

La historia permite observar la distancia entre una conquista pública y la recuperación personal. El reconocimiento de una causa no elimina automáticamente las heridas de quien la impulsó.

En Vainilla, de Mayra Hermosillo, Roberta, una niña de ocho años, observa a su familia, integrada por siete mujeres, luchar para salvar su hogar de las deudas en el México de finales de los ochenta. Nominada a Mejor Película y Ópera Prima, entre otras categorías, ofrece un punto de partida para examinar la precariedad económica desde la vida doméstica y los vínculos entre mujeres.

Por su parte, O último azul, de Gabriel Mascaro, utiliza una distopía para abordar la exclusión por edad. Un gobierno autoritario envía a las personas mayores a colonias habitacionales para que no obstaculicen el crecimiento económico; Tereza, de 77 años, desobedece ese destino. La película compite en la categoría principal del Ariel.

Su conflicto cuestiona una sociedad que mide el valor de las personas por su productividad y permite pensar la vejez como una etapa en la que siguen existiendo deseos y decisiones propias.