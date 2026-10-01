Colocan anuncios publicitarios contra obras en Querétaro con logos del Gobierno federal: Santiago Nieto presenta denuncia ante el IMPI

Santiago Nieto presenta denuncia ante el IMPI

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Santiago Nieto, el coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, presentó ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) una solicitud para investigar el uso no autorizado del logo del Gobierno de México en anuncios colocados en la capital del estado contra obras en Querétaro. El planteamiento buscó frenar mensajes que, según sostuvo, podían confundir a la población sobre su origen.

Nieto informó que solicitó el inicio de una investigación de infracción administrativa de oficio por la utilización de la imagen institucional federal. La petición quedó en manos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, encabezado por Vidal Llerenas —quien asumió el cargo luego de que Santiago Nieto lo abandonara para contender por las elecciones de 2027.

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Los anuncios fueron reportados por usuarios, quienes difundieron fotografías de los mismos: espectaculares con el logo y los colores del gobierno federal con las leyendas “Precaución. Tránsito lento derivado de la obra federal Carretera México-Querétaro”. De acuerdo al funcionario, se trató de un uso indebido y no autorizado de la imagen gubernamental.

El funcionario señaló que los anuncios difundieron información falsa sobre el proyecto ferroviario y que la utilización del emblema oficial podía hacer creer que esos mensajes provenían de una autoridad federal.

“No permitiremos que se confunda a la población sobre el origen de esa falsa información”, señaló Nieto al dar a conocer la solicitud presentada ante el Instituto.

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La queja ocurrió mientras el Tren México-Querétaro enfrentó cuestionamientos por las afectaciones urbanas y ambientales previstas durante su construcción en distintos puntos de la capital queretana.

Santiago Nieto presenta denuncia ante el IMPI

El uso del logo federal abrió una investigación administrativa

La solicitud presentada por Santiago Nieto pidió al IMPI revisar el uso del logo del Gobierno de México en publicidad instalada en Querétaro. El procedimiento busca determinar si existió una infracción administrativa por emplear una identidad institucional sin autorización.

El IMPI podrá iniciar indagatorias de oficio cuando detecte elementos que ameriten revisar el uso de marcas, avisos comerciales, denominaciones o signos vinculados con instituciones y dependencias. Nieto agradeció el respaldo de Vidal Llerenas, titular del Instituto, luego de entregar la petición.

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Una de las obras más emblemáticas en la entidad es el Tren Méxcio-Querétaro, la cual conectará a la Ciudad de México con la capital del estado mediante una ruta de 232 kilómetros. El proyecto contempló seis estaciones y una inversión federal de 166,974 millones de pesos.

Los trabajos ya generan ajustes en la movilidad de la capital queretana. En julio comenzó la intervención del puente ferroviario sobre el bulevar Bernardo Quintana, una de las vialidades con mayor circulación en la ciudad.

En esa zona se redujeron carriles, se habilitaron desvíos y se establecieron restricciones al transporte de carga en determinados horarios. La vialidad registró el paso de cerca de 150,000 vehículos al día.

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La solicitud plantea que el Gobierno de Querétaro informe de manera pública el número de árboles que podrían ser talados o intervenidos, así como los estudios técnicos que sustenten cada acción dentro de las áreas urbanas alcanzadas por el tren.

La tala de árboles se mantiene como uno de los reclamos por el tren

La colocación de anuncios contra el Tren México-Querétaro coincidió con exigencias para transparentar la tala y la intervención de árboles en Parque Alcanfores, Las Hadas, El Tepe y el entorno de la estación La Corregidora.

Movimiento Ciudadano presentó una solicitud al Gobierno de Querétaro para que informara cuántos árboles podrían ser talados o intervenidos por la construcción ferroviaria, así como los estudios técnicos que respaldaran cada una de las acciones previstas.

La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto contempló la remoción de más de 90 hectáreas de vegetación en el estado de Querétaro. La cifra abarcó las obras necesarias para la construcción de la ruta y su infraestructura complementaria.

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La petición también planteó que las autoridades hicieran públicas las medidas de restitución ambiental, los criterios para definir trasplantes y las acciones para conservar la cobertura vegetal en áreas donde se levantarían estaciones, accesos y obras adicionales.

Las zonas señaladas formaron parte de un corredor urbano con áreas verdes cercanas al trazo ferroviario. La propuesta buscó que el gobierno estatal reconociera el espacio como infraestructura verde y patrimonio natural, antes de que avanzaran las intervenciones.

Los vecinos y organizaciones ambientales solicitaron conocer el proyecto urbano y de ordenamiento territorial relacionado con el Tren México-Querétaro. El Gobierno federal instaló una mesa de trabajo para elaborar ese plan, aunque sus contenidos no se hicieron públicos.

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La solicitud ante el IMPI se sumó a un escenario de debate sobre la obra, sus efectos en la movilidad y la conservación de áreas verdes. El expediente deberá establecer si los anuncios utilizaron de forma indebida los logos del Gobierno de México y si procedía alguna medida administrativa.