Hegseth anunció una reestructuración militar de EEUU con nuevos comandos, armas autónomas y el regreso de tropas al país (REUTERS)

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció una amplia reestructuración de las Fuerzas Armadas que contempla la creación de nuevos comandos, el desarrollo de sistemas autónomos y el regreso de decenas de miles de militares desplegados en el extranjero a territorio estadounidense.

Durante su discurso sobre el “Estado de la Fuerza”, pronunciado en la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, Hegseth presentó seis grandes directrices destinadas a modificar la estructura militar y eliminar las políticas de diversidad e identidad de género dentro de las Fuerzas Armadas.

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Uno de los principales anuncios fue la creación del Proyecto Meridian, una iniciativa dedicada a investigar y desarrollar las armas y los sistemas que podrían utilizar las futuras generaciones de militares en el campo de batalla. El grupo estará codirigido por el fundador de SpaceX, Elon Musk; el creador de Anduril, Palmer Luckey; y el ex presidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich.

El proyecto quedará bajo la supervisión del jefe de tecnología del Pentágono, Emil Michael, quien tendrá a su cargo la coordinación de la iniciativa. El objetivo establecido por el Departamento de Defensa es identificar y desarrollar nuevas capacidades militares vinculadas con el futuro de la guerra.

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En paralelo, Hegseth ordenó la creación del Comando de Guerra Autónoma (AutoWARCOM), una nueva estructura de cuatro estrellas destinada a integrar y desplegar sistemas robóticos y drones a gran escala en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Durante su discurso sobre el “Estado de la Fuerza”, pronunciado en la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, Hegseth presentó seis grandes directrices destinadas a modificar la estructura militar y eliminar las políticas de diversidad e identidad de género dentro de las Fuerzas Armadas (REUTERS)

La nueva estructura forma parte del giro hacia sistemas autónomos y plataformas no tripuladas que plantea la reorganización anunciada por el Pentágono. El comando tendrá como función integrar estas capacidades dentro de las operaciones militares de las diferentes ramas.

La reforma también contempla cambios en el despliegue de las tropas estadounidenses. Hegseth anunció que Estados Unidos reducirá su presencia militar en el extranjero y trasladará a territorio nacional a “decenas de miles” de efectivos.

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Para recibir a parte de esas tropas, el Ejército construirá nuevas bases dentro de Estados Unidos por primera vez en 40 años. El Departamento de Defensa abrirá un proceso para que los gobernadores de los distintos estados presenten propuestas para albergar esas instalaciones.

Otro de los programas anunciados es “Fortress America”, que obligará a las principales instalaciones militares estadounidenses a generar su propia energía sin depender de la red eléctrica civil. La iniciativa busca garantizar el funcionamiento de las bases ante posibles ciberataques o sabotajes que puedan afectar el suministro eléctrico.

La reorganización anunciada por Hegseth también incluye cambios en la estructura de los altos mandos militares. El secretario de Defensa confirmó la destitución del 10% de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y la eliminación de otro 10% de las plazas de oficiales generales.

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En conjunto, las medidas representan un recorte del 20% en la cúpula militar, según lo anunciado por Hegseth. El secretario justificó la reducción con el argumento de que algunos altos mandos apartados mantenían políticas que calificó como “woke” o cuestionaban el control civil sobre las Fuerzas Armadas.

Uno de los principales anuncios fue la creación del Proyecto Meridian, una iniciativa dedicada a investigar y desarrollar las armas y los sistemas que podrían utilizar las futuras generaciones de militares en el campo de batalla (REUTERS)

El componente ideológico también ocupó un lugar central durante el discurso. Hegseth anunció el final de distintas políticas vinculadas con la diversidad y la identidad de género dentro de la institución.

“Se acabaron los espectáculos de ‘drag queens’, las cuotas de diversidad, los pronombres de género y los meses dedicados a identidades específicas. Solo queda el espíritu guerrero”, afirmó.

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Durante su intervención, el secretario también acusó a la prensa de “traición”, dentro de un discurso en el que defendió los cambios estructurales y culturales que impulsa en el Departamento de Defensa.

(Con información de Europa Press)