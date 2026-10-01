México

Van 22 días y madres buscadoras en plantón afuera de la FGR aún no logran una reunión con Ernestina Godoy: exigen reciban sus denuncias

Los buscadores, encabezados por Margarita López, fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos, acusan que los funcionarios solo han querido entrevistarlos y hablar

Plantón madres buscadoras FGR CDMX
Foto: Facebook / Captura de pantalla
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Bajo la lluvia, en casas de campaña y con ayuda ofrecida por la administración de la alcaldía Cuauhtémoc, en esas condiciones es que un grupo de madres buscadoras se resiste a abandonar el plantón que colocaron afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia Doctores de la Ciudad de México para que reciban sus denuncias por la desaparición de sus familiares.

A 22 días del inicio de su protesta, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, se ha rehusado a recibir de manera directa a las madres que día con día salen con la intención de localizar a los más de 130 mil desaparecidos, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

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Encabezados por Margarita López, fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos en todo México y madre buscadora tras la desaparición de su hija Yahaira Guadalupe Bahena en abril de 2011, el grupo exige a la FGR que reciba sus denuncias luego de que los citaron para hacerlo y no los atendieron.

López refirió en días pasados en un podcast que incluso funcionarios recibieron a madres buscadoras en la central de autobuses para trasladarlas a emitir sus denuncias, pero no se las han recibido al decirles que se tiene que comprobar que son delitos federales.

Margarita López se comunicó con Godoy pero no tuvo respuesta directa

Madres buscadoras en la FGR
Así acampa el grupo de madres buscadoras al exterior de la FGR en CDMX. Foto: Captura de pantalla

Al respecto, la fundadora del colectivo ha reiterado en múltiples ocasiones que las autoridades estatales no buscan a sus desaparecidos y que, las ausencias que quieren denunciar, tienen sustento en que se trata de la posible implicación de grupos del crimen organizado.

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Sin embargo, los funcionarios de la FGR ubicados en la calle Dr. Velasco número 175 les han ofrecido entrevistarlas para verificar que sus denuncias pueden ser ingresadas a nivel federal y que no corresponden a lo local, sin darles más opciones para la búsqueda de sus familiares.

López también refirió que le envió de manera directa a la fiscal general un mensaje por WhatsApp en el que le comentó la situación en la que se encontraban, pero que nunca le contestó y solo envió a un enlace que no las dejaba hablar y solo les pedía entrevistarse para analizar si sus casos pueden ingresar a la FGR.

“El 99% de los desaparecidos en el país y ejecutados son por el crimen organizado, son por algún grupo delincuencial que operan en los municipios. Entonces a qué nos estamos enfrentando, a la inoperancia e inactividad de las fiscalías porque no quieren que los visibilicemos”, dijo a Voces Ausentes Podcast.

Interponen dos amparos para que Godoy las reciba

Madres buscadoras FGR CDMX
Foto: Facebook / Margarita López

Margarita López acusó que las madres buscadoras no deberían promover amparos para obligar a la FGR a recibir sus denuncias luego de 22 días en espera de que Ernestina Godoy se reúna con ellas,

López sostuvo que las madres buscadoras no solicitaron una sentencia, una condena ni una determinación anticipada de que los hechos, sino que la autoridad escuche sus testimonios, registre las denuncias e investigue los hechos para determinar la posible participación de grupos delincuenciales en las desapariciones.

“Cuando una institución encargada de investigar delitos no recibe la noticia criminal, no estamos ante una simple ventanilla que no quiso atendernos. Estamos ante una barrera institucional que impide que el sistema de procuración de justicia siquiera comience a funcionar”, refirió en un comunicado emitido este jueves.

La madre buscadora cuestionó que las víctimas tuvieran que acudir ante un juez federal para conseguir que la FGR las atienda, así como el debate judicial sobre si una suspensión alcanza a diez o cien mujeres, luego de que algunas de ellas no alcanzaron a firmar el amparo.

“El número de víctimas no puede determinar cuántas tienen derecho a que la Fiscalía les reciba una denuncia”, señaló.

Madres buscadoras FGR CDMX
Foto: Facebook / Ignacio Gómez Villaseñor

Y es que actualmente existen dos suspensiones de un juez federal a amparos promovidos por la propia Margarita López contra Ernestina Godoy por la negativa de la FGR a recibir las denuncias de las familias que acampan afuera de sus instalaciones en la Ciudad de México.

En tanto, la FGR ha emitido comunicados en los que ha asegurado que se ha dado atención a las madres buscadoras, tanto médica como con mesas de diálogo, pero ellas han insistido en que les reciban sus denuncias porque se le han rechazado sin analizar bien los casos.

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