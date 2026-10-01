Galilea Montijo defiende las operaciones tras complicaciones en su rostro: “Yo siempre les he dicho que soy pro cirugías”

(Facebook Galilea Montijo)

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Galilea Montijo volvió a hablar sobre las cirugías estéticas luego de las complicaciones que enfrentó tras un procedimiento. La conductora explicó que, pese a la experiencia que vivió, mantiene una postura favorable hacia este tipo de intervenciones cuando una persona decide realizarlas. “Yo siempre les he dicho que soy pro cirugías”, afirmó al ser cuestionada por los medios.

La presentadora ha contado que uno de sus principales temores durante aquel proceso fue que su expresión cambiara. La situación terminó afectando temporalmente algunos movimientos de su rostro, por lo que tuvo que atravesar un periodo de recuperación antes de retomar completamente su rutina.

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Ahora, Montijo reconoce que la experiencia también le permitió hablar de un tema que muchas personas enfrentan en silencio. Incluso recordó que, después de compartir públicamente su caso, una especialista le hizo notar que otras mujeres comenzaron a identificarse con lo que había vivido.

Galilea Montijo recuerda las complicaciones que enfrentó

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Al hablar nuevamente del tema, la conductora reconoció que la experiencia no fue sencilla. Uno de los aspectos que más le preocupó fue la posibilidad de que su rostro perdiera parte de la expresión que la caracteriza frente a las cámaras.

“A mí me da muchísimo miedo que mi expresión cambie”, explicó Montijo. La conductora señaló que precisamente ese fue uno de los problemas que tuvo con el médico que estuvo involucrado en el procedimiento, aunque ahora considera que aquella etapa forma parte del pasado.

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La situación también la llevó a compartir públicamente lo ocurrido y a hablar de las dificultades que experimentó durante su recuperación. Para la presentadora, contar su historia terminó teniendo un alcance mayor al que esperaba, pues otras mujeres encontraron en su experiencia un punto de identificación.

“Si quieres hacerte, hazte”: su postura sobre las cirugías

La conductora Galilea Montijo durante su participación en la Conferencia de prensa de la Cuarta temporada en la serie "La Casa de los Famosos" en Televisa San Ángel. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

A pesar de las complicaciones que vivió, Galilea dejó claro que no cambió su postura respecto a las cirugías estéticas. Para ella, someterse o no a un procedimiento es una decisión personal que corresponde a cada individuo.

“Si quieres hacerte, hazte. Si no quieres hacerte, no te hagas”, declaró al ser cuestionada sobre si volvería a considerar este tipo de procedimientos. Su respuesta refleja que la experiencia no la llevó a posicionarse en contra de las intervenciones estéticas.

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La conductora también recordó una conversación con la doctora que la acompañó durante este proceso. “Güey, ahora que expusimos tu caso, hay más mujeres como tú pasándola mal”, contó que le dijo la especialista. Para Montijo, compartir lo ocurrido permitió poner sobre la mesa una situación que otras mujeres también habían enfrentado.

Galilea llega a la gran final de La Casa de los Famosos México

Galilea Montijo encabeza la conducción de las galas finales en Las Estrellas y ViX, donde se definirán las últimas eliminaciones de la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras continúa hablando de aquella experiencia, Galilea Montijo también se encuentra al frente de una de las etapas más importantes de La Casa de los Famosos México. La conductora ha encabezado las galas del reality durante la temporada y ahora se prepara para el desenlace de la competencia.

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La gran final se llevará a cabo el próximo domingo 4 de octubre, cuando se conocerá al ganador o ganadora de la cuarta temporada versión México. El participante que conquiste al público recibirá un premio de 4 millones de pesos, en una última gala que pondrá punto final a diez semanas de competencia.

Así, mientras los habitantes restantes se preparan para conocer su destino, Montijo también cierra una temporada marcada por las emociones dentro y fuera del programa. Después de hablar nuevamente sobre su experiencia con las cirugías, la conductora continúa frente a las cámaras y será una de las figuras encargadas de acompañar al público durante la definición del nuevo campeón o campeona del reality.

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