Mundo

Los dramáticos videos grabados dentro del avión de Flydubai: “Hubo un secuestro, hemos reducido a los terroristas”

Los pasajeros registraron en imágenes algunos de los momentos vividos en el aire en medio del ataque contra el piloto que provocó el brusco descenso del avión. La intervención de los pasajeros evitó una tragedia mayor

Imágenes desde el interior del avión que aterrizó en Arabia Saudí

Guardar

El piloto y el copiloto del avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv, y que fue desviado por un “incidente” que algunos pasajeros han descrito como un acto terrorista, se encuentran heridos y fueron trasladados al hospital al aterrizar en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí, informaron fuentes oficiales.

“Tanto el capitán del avión como el copiloto sufrieron heridas, por lo que fueron trasladados al hospital para recibir la atención médica necesaria”, indicó en un comunicado el aeropuerto de Tabuk, según la compañía saudí responsable de la gestión y operación de los aeropuertos del reino.

PUBLICIDAD

El centro de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdelaziz de Tabuk recibió “una llamada de auxilio del vuelo número FZ1073, perteneciente a la aerolínea Flydubai, para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto”, se apunta en la nota, que añadió que esto ocurrió a las 08.44 hora local (05.44 GMT).

Un video grabado con teléfono móvil por un pasajero muestra el interior de la cabina de un avión de la aerolínea Flydubai durante el ataque registrado este miércoles.

Un avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv fue desviado este miércoles a Arabia Saudí debido a un “altercado entre la tripulación”, confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Transporte de Israel, en un incidente que la prensa israelí describe como un apuñalamiento de un piloto a otro.

PUBLICIDAD

“Se declaró el estado de emergencia en el aeropuerto y se dispuso todo para brindar asistencia a la aeronave. El avión aterrizó a salvo en el aeropuerto exactamente a las 9.45 hora local (6.45 GMT)”, añadió el centro de control del citado aeródromo, al indicar la compañía que se ha brindado “la atención requerida a los pasajeros en la sala de viajeros y se coordinó con la aerolínea para asegurar un avión alternativo”.

“Actualmente, las autoridades competentes están trabajando para completar las investigaciones necesarias”, concluye la nota, sin dar detalles del motivo por el que ambos pilotos están heridos.

Un vídeo publicado por el Canal 12 israelí muestra a tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina del avión custodiando a los dos pilotos, que aparecen ambos en el suelo y ensangrentados, y que aseguran haber “controlado al terrorista” después de que apuñalara al piloto e intentara atacarlos a ellos.

“Nos atacaron y nosotros estamos protegiendo al piloto que fue atacado”, afirman los hombres mientras muestran tanto al presunto agresor, tumbado en el suelo de lado y con una máscara de oxígeno, como al agredido, también acostado en el suelo con otra máscara.

Los pasajeros grabaron un video luego del ataque que se produjo mientras volaban rumbo a Israel

En el recorrido del avión desde Dubái hasta Tabuk publicado por la página de seguimiento de vuelos Flightradar24, se ve cómo antes de atravesar la frontera a Jordania, el avión, que seguía una dirección de este a oeste, dio un giro brusco hacia el norte y perdió altitud.

El avión voló entonces a menos altura siguiendo una trayectoria irregular, hasta que al llegar a la frontera con Jordania dio media vuelta, cogió dirección sur y luego enfiló hacia Tabuk.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó en un comunicado de que el incidente está “bajo control” y que se están tomando las medidas necesarias para el regreso seguro de los pasajeros israelíes a Israel.

Imágenes desde el interior del avión que aterrizó en Arabia Saudí

En un comunicado, Flydubai describió lo ocurrido como un “incidente”, sin detallar la causa, aseguró que el avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto saudí de Tabuk y que todos los pasajeros están a salvo.

El mapa del sitio web Flightradar24.com muestra el seguimiento de la ruta del vuelo FDB1073 en Oriente Medio. La visualización satelital registra el trayecto de la aeronave desde la región del Golfo y muestra el momento en que realiza un giro para desviarse de su rumbo original hacia Israel, sobrevolando territorio cercano a las fronteras de Jordania y Arabia Saudita.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

FlydubaiIsraelArabia Saudí

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El drama de las personas con albinismo en Madagascar, víctimas de secuestros y crímenes rituales: “La situación es muy cruel”

El país registra en 2026 su peor año en ataques contra personas con albinismo, con 13 muertos, la mayoría niños, cuyos cuerpos son mutilados por supersticiones ligadas a la riqueza y la suerte

El drama de las personas con albinismo en Madagascar, víctimas de secuestros y crímenes rituales: “La situación es muy cruel”

Un avión con destino a Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras el ataque de un piloto al otro

El vuelo FZ1073 de Flydubai iba al aeropuerto Ben Gurion, pero se desvió a la ciudad árabe de Tabuk tras el ataque con cuchillo perpetrado en la cabina. La aerolínea informó que todos los pasajeros se encuentran a salvo

Un avión con destino a Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras el ataque de un piloto al otro

Taiwán realizará diez días de maniobras militares en el norte de la isla ante un hipotético ataque del régimen chino

El programa Lu Sheng 2 tendrá diez jornadas y nueve noches sin interrupción, con una primera fase de movilización y posteriores simulaciones bélicas entre las fuerzas reunidas

Taiwán realizará diez días de maniobras militares en el norte de la isla ante un hipotético ataque del régimen chino

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles de largo alcance contra Kiev: al menos tres muertos y 7 heridos

Las autoridades ucranianas informaron que los bombardeos nocturnos alcanzaron la capital e impactaron en viviendas civiles, almacenes e infraestructura energética. “No ignoren las alertas aéreas y permanezcan en los refugios”, alertó el gobernador de la región, Tymur Tkachenko

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles de largo alcance contra Kiev: al menos tres muertos y 7 heridos

Siria detuvo a tres integrantes de una célula vinculada a Hezbollah en el sur del país

Las autoridades de Damasco desarticularon la banda vinculada al grupo terrorista en la cuenca del Yarmuk, una zona limítrofe con los Altos del Golán

Siria detuvo a tres integrantes de una célula vinculada a Hezbollah en el sur del país
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Iquitos: capturan a presunto cabecilla que era buscado por homicidio en Venezuela

Iquitos: capturan a presunto cabecilla que era buscado por homicidio en Venezuela

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: EEUU sanciona a exesposo de Marina del Pilar por supuestos nexos con Los Mayos

Avanza proceso contra el presidente Abelardo de la Espriella en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por adhesión de Colombia al Escudo de las Américas

Tractocamión cargado con gasolina se estrelló contra un taxi en Bello, Antioquia: dos personas habrían salido heridas

Hoy clima en Piura: descubre el pronóstico para este miércoles 30 de septiembre

DEPORTES

Los videos de los graves incidentes con la Policía en el estadio de Newell’s tras los festejos de Rosario Central

Los videos de los graves incidentes con la Policía en el estadio de Newell’s tras los festejos de Rosario Central

La selección argentina jugará un amistoso ante Bolivia en su primer partido tras el Mundial: hora, TV y todo lo que hay que saber

Crece la polémica con Cristiano Ronaldo en Portugal: reunión con el entrenador, el arribo del presidente de la Federación y la duda sobre el próximo partido

Un piloto de Fórmula 1 anunció que no seguirá en su escudería: el candidato a reemplazarlo y las butacas sin definir para 2027

La antorcha olímpica de Los Ángeles 2028 recorrerá los 50 estados por primera vez en la historia y saldrá desde Atlanta

ENTRETENIMIENTO

John Cusack descartó los rumores sobre un posible protagónico en Breaking Bad: “Estaba destinado a Bryan Cranston”

John Cusack descartó los rumores sobre un posible protagónico en Breaking Bad: “Estaba destinado a Bryan Cranston”

El relanzamiento de “Avengers: Endgame” suma escenas inéditas postcréditos que conectan la Saga del Infinito con Doomsday

De negarse a prestar su voz a 3 apariciones referidas: así Clint Eastwood dejó su marca en Los Simpson

‘El principito’ por fin tendrá una gran adaptación al cine: así es la película que se prepara con el guionista ganador del Oscar por ‘Slumdog Millionaire’

David Fincher podría salir de Netflix tras el estreno de ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’