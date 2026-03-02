Deportes

El dramático relato de un tenista argentino en Dubái tras el ataque de Irán: “Los misiles se escuchaban cerca”

Juan Pablo Paz, recién radicado en Emiratos Árabes Unidos, describió las horas de explosiones y tensión que vivió la ciudad. El conflicto también afectó al circuito mayor tras la disputa del torneo ATP 500

Guardar
“La noche fue lo más
“La noche fue lo más duro. La tensión era constante", describió Juan Pablo Paz (Fuente: X / @Juanp_paz)

La escalada del conflicto en Medio Oriente alteró de manera abrupta la vida cotidiana de millones de personas en la región. Entre quienes quedaron en medio de la tensión se encuentra Juan Pablo Paz, tenista argentino radicado en Dubái desde hace apenas un mes.

Oriundo de Berazategui, alcanzó el puesto 284° del ranking ATP en 2017 -su mejor ubicación profesional- y decidió alejarse del circuito profesional en julio del año pasado. Actualmente trabaja como entrenador en una academia de tenis en la ciudad ubicada en los Emiratos Árabes Unidos, una de las afectadas por los ataques lanzados por Irán en medio del enfrentamiento con Estados Unidos e Israel.

“La noche fue lo más duro. Desde la madrugada se escuchaban explosiones. Pasaban aviones y era imposible dormir porque la tensión era constante. Por la mañana continuó de manera similar y luego hubo algunas detonaciones fuertes cerca de donde vivo, aunque siempre se trató de interceptaciones”, relató Paz en un contacto exclusivo con Infobae.

El deportista de 31 años mencionó que, antes del estallido, ya estaba alertado sobre una posible escalada del conflicto. “Desde que llegué se hablaba de que en cualquier momento podía haber un ataque contra Estados Unidos, pero la verdad es que yo no dimensionaba que pudiera ser así”, sostuvo.

Y profundizó: “A la mañana nos enteramos de que había empezado todo y comenzamos a escuchar misiles, aviones y explosiones. Eran las interceptaciones que realizaban las defensas emiratíes a proyectiles que, supuestamente, iban dirigidos a bases militares”.

Juan Pablo Paz se radicó
Juan Pablo Paz se radicó en Dubái hace apenas un mes (Fuente: X / @Juanp_paz)

El exjugador documentó parte de los episodios en sus redes sociales. “Al principio estábamos todos en la casa, con otros profesores, sin entender bien qué estaba pasando ni qué debíamos hacer. Con el correr de las horas, la situación se fue calmando. Por la tarde incluso salimos a caminar y la ciudad parecía seguir con normalidad, con los cafés abiertos y la gente tranquila. Sin embargo, mientras estábamos afuera volvimos a ver misiles en el cielo y se escucharon nuevas explosiones, así que decidimos regresar”, describió.

En el mismo sentido, Paz reconoció que “el ruido impacta y, cuando son cercanas, las explosiones se sienten mucho”. Sin embargo, dice mantenerse en calma. “Honestamente no tengo miedo”, aseguró.

Sobre la comunicación oficial del gobierno local, que informó acerca de la interceptación masiva de misiles y drones lanzados hacia su territorio, el tenista argentino agregó: “Me siento bastante seguro. La ciudad continúa funcionando y no percibo a la gente alarmada”.

Hasta el momento, las actividades deportivas en Dubái fueron suspendidas hasta nuevo aviso. “Estamos esperando ver cómo evoluciona la situación. Ahora ya no se escucha nada y todo está más tranquilo”, concluyó Paz.

Juan Pablo Paz durante un
Juan Pablo Paz durante un torneo profesional

Tensión en Medio Oriente: el comunicado de la ATP sobre los jugadores afectados

En un segundo plano, el tenis también quedó alcanzado por la escalada de la tensión. Desde el lunes pasado hasta el domingo se disputó el ATP 500 de Dubái, certamen en el que se coronó el ruso Daniil Medvedev. Sin embargo, el estallido sobre la ciudad alteró de inmediato la agenda internacional.

A raíz del cierre del espacio aéreo, dispuesto como medida preventiva ante posibles ataques, varias figuras del circuito quedaron varadas en la capital emiratí. Entre ellas, Medvedev, sus compatriotas Andrey Rublev y Karen Khachanov, el danés Holger Rune y el británico Henry Patten. También permanecen en la ciudad autoridades del torneo y de la ATP.

El kazajo Alexander Bublik, otro de los participantes del certamen, vivió momentos de nerviosismo durante su viaje rumbo a los Estados Unidos. Según relató en su canal de Telegram, su vuelo despegó de Emiratos Árabes Unidos justo a tiempo, abandonando el espacio aéreo iraní minutos antes de que se produjeran los ataques más recientes. El jugador aseguró que tanto él como su equipo “se encuentran a salvo” y que pudieron continuar el trayecto sin mayores inconvenientes luego de atravesar la zona de riesgo.

En las últimas horas, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) emitió un comunicado en el que informó que sigue de cerca la evolución de la situación en Medio Oriente y mantiene contacto permanente con jugadores, equipos y autoridades locales.

Daniil Medvedev ganó el ATP
Daniil Medvedev ganó el ATP 500 de Dubái el último domingo (Fuente: REUTERS/Rula Rouhana)

El organismo confirmó que un grupo reducido de tenistas continúa alojado en los hoteles oficiales del torneo, con asistencia garantizada, a la espera de que se restablezcan las condiciones de seguridad necesarias para viajar.

“La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, el personal y quienes forman parte de los torneos son nuestra prioridad”, señaló la entidad, y aseguró que continuará evaluando los acontecimientos y brindará actualizaciones cuando corresponda.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoJuan Pablo PazDubáiIránMedio OrienteguerratenisArgentinadeportes-argentina

Últimas Noticias

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Con el interinato de Marcelo Escudero y la expectativa por la llegada del Chacho Coudet, el Millonario jugará en Mendoza. Transmite ESPN Premium desde las 21.30

Tras la salida de Gallardo,

La respuesta de Di María al ser consultado por una posible vuelta a la selección argentina: “Sé lo que se habla”

Fideo atraviesa un gran momento con Rosario Central: anotó uno de los goles en el triunfo clásico ante Newell’s

La respuesta de Di María

El contundente mensaje de Aston Martin en medio de los rumores de que podría limitar su participación en el GP de Australia

La presencia de la escudería británica en el debut de la Fórmula 1 es un incógnita y el equipo aseguró que “no será una temporada en la que las carreras iniciales marquen la pauta para el resto del año”

El contundente mensaje de Aston

Atento Boca Juniors: la decisión que tomó Edinson Cavani tras una recaída en su lesión lumbar

El delantero uruguayo inició un nuevo tratamiento de bloqueo lumbar y estará al menos un mes fuera de las canchas

Atento Boca Juniors: la decisión

Los detalles del desembarco de Coudet en River Plate: la cifra que recibirá el Alavés y un viejo conocido como asistente

El ex volante llegará al país esta semana para reemplazar a Marcelo Gallardo. El club busca un director deportivo europeo para fortificar el área de fútbol

Los detalles del desembarco de
DEPORTES
La pregunta que fastidió a

La pregunta que fastidió a Simeone en la previa de la revancha entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por la Copa del Rey

Leones FC, el equipo de la familia Messi, debutó en la Primera C: así lo siguió Lionel desde Miami

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La respuesta de Di María al ser consultado por una posible vuelta a la selección argentina: “Sé lo que se habla”

El contundente mensaje de Aston Martin en medio de los rumores de que podría limitar su participación en el GP de Australia

TELESHOW
Los saludos de los famosos

Los saludos de los famosos por el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La contundente indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en medio de sus días en Milán

La emoción de Ova Sabatini por el nacimiento de su nieta Gia: “Es hermosa”

La encantadora fiesta temática de Matilda Salazar por sus 8 años: con guerreras K-Pop, juegos y souvenirs de ensueño

La primera foto de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Un aplauso pa mami y papi”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán anunció

El régimen de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz: “Ni una sola gota de petróleo” saldrá del Golfo Pérsico

Cuáles son los países más elegidos por los magnates para radicarse y qué ventajas ofrecen

Sensación térmica podría superar los 40 grados en varias regiones de Panamá

Rusia bombardeó un tren civil en una jornada con al menos nueve muertos en Ucrania

La cronología del conflicto Estados Unidos-Irán y el efecto Trump en la política internacional, según el analista Mauro Enbe