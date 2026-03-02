El dramático relato de un tenista argentino en Dubái tras el ataque de Irán: “Los misiles se escuchaban cerca”

“La noche fue lo más duro. La tensión era constante", describió Juan Pablo Paz (Fuente: X / @Juanp_paz)

La escalada del conflicto en Medio Oriente alteró de manera abrupta la vida cotidiana de millones de personas en la región. Entre quienes quedaron en medio de la tensión se encuentra Juan Pablo Paz, tenista argentino radicado en Dubái desde hace apenas un mes.

Oriundo de Berazategui, alcanzó el puesto 284° del ranking ATP en 2017 -su mejor ubicación profesional- y decidió alejarse del circuito profesional en julio del año pasado. Actualmente trabaja como entrenador en una academia de tenis en la ciudad ubicada en los Emiratos Árabes Unidos, una de las afectadas por los ataques lanzados por Irán en medio del enfrentamiento con Estados Unidos e Israel.

“La noche fue lo más duro. Desde la madrugada se escuchaban explosiones. Pasaban aviones y era imposible dormir porque la tensión era constante. Por la mañana continuó de manera similar y luego hubo algunas detonaciones fuertes cerca de donde vivo, aunque siempre se trató de interceptaciones”, relató Paz en un contacto exclusivo con Infobae.

El deportista de 31 años mencionó que, antes del estallido, ya estaba alertado sobre una posible escalada del conflicto. “Desde que llegué se hablaba de que en cualquier momento podía haber un ataque contra Estados Unidos, pero la verdad es que yo no dimensionaba que pudiera ser así”, sostuvo.

Y profundizó: “A la mañana nos enteramos de que había empezado todo y comenzamos a escuchar misiles, aviones y explosiones. Eran las interceptaciones que realizaban las defensas emiratíes a proyectiles que, supuestamente, iban dirigidos a bases militares”.

Juan Pablo Paz se radicó en Dubái hace apenas un mes (Fuente: X / @Juanp_paz)

El exjugador documentó parte de los episodios en sus redes sociales. “Al principio estábamos todos en la casa, con otros profesores, sin entender bien qué estaba pasando ni qué debíamos hacer. Con el correr de las horas, la situación se fue calmando. Por la tarde incluso salimos a caminar y la ciudad parecía seguir con normalidad, con los cafés abiertos y la gente tranquila. Sin embargo, mientras estábamos afuera volvimos a ver misiles en el cielo y se escucharon nuevas explosiones, así que decidimos regresar”, describió.

En el mismo sentido, Paz reconoció que “el ruido impacta y, cuando son cercanas, las explosiones se sienten mucho”. Sin embargo, dice mantenerse en calma. “Honestamente no tengo miedo”, aseguró.

Sobre la comunicación oficial del gobierno local, que informó acerca de la interceptación masiva de misiles y drones lanzados hacia su territorio, el tenista argentino agregó: “Me siento bastante seguro. La ciudad continúa funcionando y no percibo a la gente alarmada”.

Hasta el momento, las actividades deportivas en Dubái fueron suspendidas hasta nuevo aviso. “Estamos esperando ver cómo evoluciona la situación. Ahora ya no se escucha nada y todo está más tranquilo”, concluyó Paz.

Juan Pablo Paz durante un torneo profesional

Tensión en Medio Oriente: el comunicado de la ATP sobre los jugadores afectados

En un segundo plano, el tenis también quedó alcanzado por la escalada de la tensión. Desde el lunes pasado hasta el domingo se disputó el ATP 500 de Dubái, certamen en el que se coronó el ruso Daniil Medvedev. Sin embargo, el estallido sobre la ciudad alteró de inmediato la agenda internacional.

A raíz del cierre del espacio aéreo, dispuesto como medida preventiva ante posibles ataques, varias figuras del circuito quedaron varadas en la capital emiratí. Entre ellas, Medvedev, sus compatriotas Andrey Rublev y Karen Khachanov, el danés Holger Rune y el británico Henry Patten. También permanecen en la ciudad autoridades del torneo y de la ATP.

El kazajo Alexander Bublik, otro de los participantes del certamen, vivió momentos de nerviosismo durante su viaje rumbo a los Estados Unidos. Según relató en su canal de Telegram, su vuelo despegó de Emiratos Árabes Unidos justo a tiempo, abandonando el espacio aéreo iraní minutos antes de que se produjeran los ataques más recientes. El jugador aseguró que tanto él como su equipo “se encuentran a salvo” y que pudieron continuar el trayecto sin mayores inconvenientes luego de atravesar la zona de riesgo.

En las últimas horas, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) emitió un comunicado en el que informó que sigue de cerca la evolución de la situación en Medio Oriente y mantiene contacto permanente con jugadores, equipos y autoridades locales.

Daniil Medvedev ganó el ATP 500 de Dubái el último domingo (Fuente: REUTERS/Rula Rouhana)

El organismo confirmó que un grupo reducido de tenistas continúa alojado en los hoteles oficiales del torneo, con asistencia garantizada, a la espera de que se restablezcan las condiciones de seguridad necesarias para viajar.

“La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, el personal y quienes forman parte de los torneos son nuestra prioridad”, señaló la entidad, y aseguró que continuará evaluando los acontecimientos y brindará actualizaciones cuando corresponda.