Blindan al aguacate del narco en México: Semarnat prohíbe exportación si fue cultivado en huertas deforestadas

ARCHIVO - Cajas de aguacates esperan a ser procesadas en una planta empacadora en Uruapan, México, el 16 de febrero de 2022. (AP Foto/Armando Solís, Archivo)

Guardar

Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que como parte de las acciones para enfrentar el cambio climático se ha prohibido la exportación de aguacate cultivado en huertas deforestadas.

Con estas acciones el crimen organizado se verá afectado debido a que han ampliado sus actividades delictivas en la tala ilegal de los bosques y en huertas ilegales para plantar aguacates, los cuales luego son exportados a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La funcionaria detalló que este mecanismo se aplica principalmente en los estados de Jalisco y Michoacán mediante la emisión de certificados para evitar la exportación de aguacates que provengan de huertas deforestadas, esto luego de que se reformó la Ley Forestal para darles la autoridad de otorgar esos documentos.

Alicia Bárcena expone las acciones de México frente al cambio climático durante una conferencia. En la pantalla de fondo se detallan metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, inversión en energía renovable y programas como Sembrando Vida y Aguacate Cero Deforestación. Video: Conferencia matutina

Como parte de las acciones se prevé el arranque del programa este 1 de octubre mediante la expedición del Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA), un requisito que se complementará con un certificado de la Semarnat que bloqueará la exportación de aguacate cultivado en huertas deforestadas.

De acuerdo con las autoridades, a partir de esa fecha se deberá contar con el certificado para la exportación de aguacate, el cual tendrá vigencia de un mes para realización de la actividad comercial, luego se deberá solicitar uno nuevo con vigencia dos meses.

PUBLICIDAD

Un antecedente de huertas deforestadas ocurrió en enero, cuando el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que al menos 2 mil huertas de las 58 mil registradas en Michoacán quedaron bloqueadas para exportación por violar el sistema satelital de vigilancia Guardián Forestal o incumplir la certificación voluntaria Pro Forest Avocado.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, Alejandro Méndez López, documentó más de mil denuncias por daños ambientales durante 2025 en regiones productoras, principalmente por cambio ilegal de uso de suelo.

El despojo de tierras alimenta el negocio de la deforestación

Un trabajador lleva una caja de aguacates en una planta en Uruapan, en el estado de Michoacán, México, el viernes 9 de febrero de 2024. (AP Foto/Armando Solis)

Debajo del cobro de piso hay una capa más profunda: el despojo de tierras. Según documentó la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, los grupos criminales desplazan a comunidades para apoderarse de terrenos protegidos y convertirlos en huertas de aguacate.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la misma agencia, en las últimas décadas el crecimiento exponencial del mercado mexicano del aguacate se ha acompañado de un aumento de la violencia. Datos refieren que entre 2016 y 2021 a medida que el valor de la producción del fruto se disparó, los homicidios también lo hicieron, alcanzando los 54 por cada cien mil habitantes de 2 628 total.

La agencia también informó, citando a fuentes oficiales, que el 80% de los huertos de aguacate en Michoacán se establecieron de manera ilegal mediante el uso no autorizado de tierras, mientras que entre 2017 y 2021 las exportaciones de aguacate se cuadriplicaron al mercado europeo.

PUBLICIDAD

La cuota criminal escaló de pesos por hectárea a pesos por kilogramo

Un hombre trabaja en un huerto de aguacates el jueves 26 de enero de 2023 en Santa Ana Zirosto, estado de Michoacán, México. (AP Foto/Armando Solís)

Las actividades del crimen organizado no solo se han enfocado en los huertos deforestados, sino que han incursionado a la extorsión de productores y empresarios dedicados al cultivo de aguacate.

Estos actos en territorio michoacano tiene dos décadas de historia. Los Zetas fueron el primer grupo en cobrar cuotas a productores a inicios de los años 2000, según documentó InSight Crime.

La Familia Michoacana formalizó el esquema en 2009: convocó a productores con huertas de más de cinco hectáreas y les ofreció protección contra Los Zetas a cambio de una “cooperación voluntaria” que con el tiempo dejó de ser voluntaria. Los Caballeros Templarios heredaron el modelo y lo burocratizaron: en 2012 cobraban 2 mil pesos por hectárea cultivada.

PUBLICIDAD

El cambio decisivo llegó cuando la unidad de cobro pasó de pesos por hectárea a pesos por kilogramo. Hoy, al menos seis grupos operan en la región aguacatera: el CJNG, Los Viagras, Los Blancos de Troya, Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana.

*Información en desarrollo...