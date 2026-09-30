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Lindsay Lohan vuelve a Netflix con la misma dupla de Mean Girls

La actriz protagoniza Return to You junto a Henry Golding, bajo la dirección de Mark Waters, quien la dirigió en Freaky Friday y Mean Girls hace más de 20 años

Lindsay Lohan y el director Mark Waters vuelven a trabajar juntos en la comedia romántica Return to You para Netflix - (REUTERS/Mario Anzuoni)
Lindsay Lohan y el director Mark Waters vuelven a trabajar juntos en la comedia romántica Return to You para Netflix - (REUTERS/Mario Anzuoni)
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Lindsay Lohan protagonizará Return to You, la nueva comedia romántica de Netflix que la reúne con el director Mark Waters más de dos décadas después de Mean Girls, junto al actor Henry Golding.

La actriz de 40 años, nacida el 2 de julio de 1986 en Nueva York, regresa a la plataforma de streaming con una producción en la que también ejerce como productora. La película, cuyo rodaje arrancó el 28 de septiembre de 2026 en Toronto, está ambientada en 2008 y narra la historia de una exitosa pero solitaria abogada de divorcios que recibe por error un DVD muy emotivo que una mujer moribunda grabó para su marido. Guiada solo por las pistas del disco, la protagonista emprende la búsqueda del viudo —interpretado por Golding— y en el camino encuentra el amor.

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La artista también desarrolló una carrera musical con los discos Speak y A Little More Personal (Raw), certificados como platino y oro - (iStock)
La artista también desarrolló una carrera musical con los discos Speak y A Little More Personal (Raw), certificados como platino y oro - (iStock)

Lindsay Lohan lleva más de tres décadas frente a las cámaras

La trayectoria de Lohan comenzó cuando tenía apenas tres años, fichada por Ford Models. Su debut actoral llegó con la telenovela Guiding Light (1993) y luego con Another World (1996-1997). Sin embargo, fue The Parent Trap (1998), la comedia de Disney en la que interpretó a dos gemelas separadas, la que la catapultó a la fama mundial con tan solo 11 años.

A partir de ahí encadenó una serie de éxitos: Freaky Friday (2003), con Jamie Lee Curtis, y Mean Girls (2004), que la consolidó como la máxima estrella adolescente de Hollywood. Esta última, calificada por The New Yorker como la undécima mejor actuación cinematográfica del siglo XXI, fue la primera producción de Lohan fuera del universo Disney y se convirtió en un fenómeno cultural que permanece vigente hasta hoy. Ambas películas fueron dirigidas por Waters.

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Chicas Pesadas
"Chicas peasadas", la cinta protagonizada por Lindsay Lohan ya es un clásico juvenil (Foto: Netflix)

La actriz también fue cantante con dos discos certificados

Paralelamente a su carrera actoral, Lohan lanzó dos álbumes discográficos a través de Casablanca Records: Speak (2004), certificado platino, y A Little More Personal (Raw) (2005), certificado oro. La doble faceta artística le valió el reconocimiento como triple threat —actriz, cantante y bailarina— en la industria del entretenimiento.

Un largo período alejada de los grandes estudios precedió a su regreso a Netflix

La década de 2010 estuvo marcada por altibajos personales y profesionales que la alejaron de los grandes proyectos. Apareció en producciones de menor alcance como Machete (2010), Liz & Dick (2012) y The Canyons (2013). En 2014 fue protagonista de la docuserie Lindsay, producida por Oprah Winfrey para la cadena OWN, que narró su proceso de reencuentro con la industria. Ese mismo año debutó en el teatro londinense del West End con Speed-the-Plow.

El rodaje de la película comenzó el 28 de septiembre de 2026 en Toronto y su estreno en la plataforma está previsto para 2027 - REUTERS/Mario Anzuoni
El rodaje de la película comenzó el 28 de septiembre de 2026 en Toronto y su estreno en la plataforma está previsto para 2027 - REUTERS/Mario Anzuoni

Su regreso definitivo llegó en 2022, cuando firmó un acuerdo de varias películas con Netflix. Falling for Christmas (2022), Irish Wish (2024) y Our Little Secret (2024) la devolvieron al primer plano. En 2025 regresó a Disney para protagonizar Freakier Friday, secuela del clásico de 2003, que recaudó más de USD 153 millones en todo el mundo.

Return to You suma un reparto de peso con Ego Nwodim y Victor Garber

La película también cuenta con Ego Nwodim, Victor Garber, Randall Park y Sloane Pearson —en su debut cinematográfico— como parte del elenco principal. El guion es de Eric Champnella, y la producción corre a cargo de Brad Krevoy junto con Lohan; Olivia Krevoy, Jimmy Townsend y Galen Fletcher se desempeñan como productores ejecutivos. El rodaje tiene previsto extenderse hasta el 10 de noviembre de 2026, y el estreno en Netflix se espera para 2027.

Lindsay Lohan inició su carrera actoral a los tres años y alcanzó la fama mundial a los 11 años con The Parent Trap - REUTERS/Danny Moloshok
Lindsay Lohan inició su carrera actoral a los tres años y alcanzó la fama mundial a los 11 años con The Parent Trap - REUTERS/Danny Moloshok

Golding, de origen malayo-británico, es conocido internacionalmente por Crazy Rich Asians (2018), A Simple Favor (2018) y The Gentlemen (2019). Su participación en Return to You representa un encuentro entre dos de los rostros más reconocibles del género romántico en las plataformas de streaming.

Waters, de 62 años, no había vuelto a trabajar con Lohan desde Mean Girls. En declaraciones a Variety en 2025, el director reconoció que no fue convocado para dirigir Freakier Friday —la secuela de Freaky Friday—, aunque expresó su deseo de colaborar nuevamente con la actriz. “Cuando nos vimos hace poco, dijimos que sería divertido encontrar una excusa para hacer algo juntas”, señaló Waters, según recogió el medio estadounidense.

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