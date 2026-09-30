“¿Qué fue eso?”: el video de la reacción de los pasajeros en el interior del avión de Flydubai atacado en pleno vuelo

Un video grabado con teléfono móvil por un pasajero muestra el interior de la cabina de un avión de la aerolínea Flydubai durante el ataque registrado este miércoles.

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“¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso?”. La pregunta se repite mientras, del otro lado de la cabina, nadie parece tener una respuesta. Hay voces superpuestas, llanto y pasajeros que intentan entender qué acaba de ocurrir. El avión continúa en vuelo, pero dentro de la aeronave el desconcierto ya se apoderó de los pasajeros.

Una nueva grabación del vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, permite reconstruir parte de esos minutos de tensión que terminaron con un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita. En el audio se escuchan preguntas desesperadas, pedidos de silencio y una voz que intenta tranquilizar a los demás mientras nadie logra explicar qué sucede en la parte delantera del avión.

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Los pasajeros describieron gritos, un descenso brusco y un hombre herido reducido a bordo. Las investigaciones aún intentan establecer la secuencia exacta de los hechos dentro de la aeronave.

“¿Qué pasó? Simplemente no. ¿Puedes explicármelo?”, pregunta una de las personas que se escucha en la grabación. La respuesta llega después de unos segundos: “Un momento, no sabemos”. La incertidumbre se mantiene mientras se escuchan conversaciones y personas llorando.

“¿Qué pasó? ¿Pueden decir qué pasó?”, vuelve a preguntar la misma voz.

“No sabemos”, responde otra persona.

El registro, de poco más de un minuto y medio, muestra cómo la confusión se instala progresivamente en la cabina. En un momento, una de las personas pide silencio: “Silencio, silencio. Basta, basta. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué está pasando?”.

Una nueva grabación dentro de la aeronave reveló la confusión de los pasajeros ante la falta de información sobre lo que ocurría.

En medio de las voces aparece también una comunicación por radio. Segundos después, alguien menciona un supuesto problema eléctrico: “La electricidad no está bien”. Inmediatamente, otra voz pide que no se grabe: “No graben, ¿eh? No graben nada. No graben nada”.

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La grabación termina con una nueva pregunta, casi idéntica a la que había abierto la secuencia: “¿Qué ha pasado?”.

Los relatos de quienes estaban a bordo

La nueva grabación se suma a otros videos registrados por pasajeros después del episodio. En uno de ellos, difundido en redes sociales, un hombre con una herida sangrante en la cabeza asegura que se había producido un intento de secuestro dentro del avión.

“Estamos aquí, estamos en medio del secuestro de un avión”, afirma el pasajero en las imágenes. Luego sostiene que quienes estaban a bordo habían logrado reducir a los presuntos responsables y explica que la aeronave se dirigía hacia Tabuk. En el mismo registro señala que todos se encontraban a salvo, salvo el piloto.

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Imágenes desde el interior del avión que aterrizó en Arabia Saudí

Otro pasajero, en un video que habría enviado a sus familiares, también describe una situación de violencia dentro de la aeronave. Según su relato, un presunto agresor fue reducido y atado por pasajeros y miembros de la tripulación.

“Hay aquí un piloto gravemente herido, lo están evacuando”, afirma el hombre en la grabación. También asegura que había sangre dentro del avión y describe el episodio como una situación “dura”.

Por otra parte, pasajeros citados por el canal israelí Channel 12 dijeron haber escuchado gritos en la parte delantera del avión y haber percibido un descenso brusco antes del aterrizaje en Arabia Saudita. Según esos testimonios, las fuerzas de seguridad saudíes rodearon la aeronave una vez que llegó a Tabuk.

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Imágenes desde el interior del avión que aterrizó en Arabia Saudí

Lo que se sabe hasta ahora

Las últimas actualizaciones sobre el caso apuntan a que el copiloto habría atacado y apuñalado al piloto dentro de la cabina. El piloto resultó herido y fue asistido después del aterrizaje. Las circunstancias exactas del ataque, el motivo del enfrentamiento y la secuencia en la que se desarrollaron los hechos continúan bajo investigación.

La alarma inicial llevó a Israel a activar sus protocolos de seguridad ante la posibilidad de un secuestro. Los datos públicos de seguimiento mostraron que la aeronave había emitido el código 7700, utilizado para señalar una emergencia general, mientras que algunos registros indicaron además una breve transmisión del código 7500, asociado a una posible interferencia ilícita.

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Imágenes desde el interior del avión que aterrizó en Arabia Saudí

Posteriormente, fuentes de seguridad israelíes indicaron que el episodio no estuvo relacionado con un secuestro. El avión fue desviado a Tabuk, donde aterrizó rodeado por fuerzas de seguridad saudíes.

Flydubai informó que todos los pasajeros se encuentran a salvo y señaló que sus equipos colaboran con las autoridades para esclarecer lo sucedido. La compañía no confirmó públicamente todos los detalles que circulan sobre el enfrentamiento dentro de la cabina.