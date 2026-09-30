Mundo

Renunció el director de la Torre Eiffel tras la polémica por apartar a empleadas durante una visita religiosa

Patrick Branco Ruivo dejará el cargo a fin de año después de que una investigación interna confirmara "disfunciones inaceptables" en la visita de un grupo hinduista que llevó a excluir a trabajadoras de sus puestos

Patrick Branco Ruivo dejará la dirección de la SETE al finalizar el año, después de que una pesquisa externa detectara fallos inaceptables en el protocolo aplicado el 5 de septiembre (AP Foto/Christophe Ena)
Patrick Branco Ruivo dejará la dirección de la SETE al finalizar el año, después de que una pesquisa externa detectara fallos inaceptables en el protocolo aplicado el 5 de septiembre (AP Foto/Christophe Ena)
Guardar

El director general de la Société d’exploitation de la tour Eiffel (SETE) -Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel-, Patrick Branco Ruivo, anunció en las últimas horas su renuncia al cargo, con efecto a fin de año. La decisión llega tras la polémica desatada por el apartamiento de empleadas durante una visita privada de un grupo religioso hinduista ultraconservador el pasado 5 de septiembre, que derivó en una huelga y en el cierre del monumento más emblemático de París, según informó Euronews.

La investigación interna encargada por la propia operadora, conducida por un estudio externo, determinó que existió “una serie de disfunciones y fallos en la estructuración de las visitas protocolarias” que condujeron a una situación calificada como “inaceptable”.

PUBLICIDAD

Branco Ruivo, al frente de la empresa desde finales de 2018, admitió que las trabajadoras fueron desplazadas, pero negó haber impartido directivas en ese sentido. “En ningún momento di órdenes para apartar o reemplazar a mujeres en el recorrido de esa delegación”, sostuvo en declaraciones recogidas por la Agence France-Presse.

El acto del 5 de septiembre desencadenó una huelga y el cierre del emblema parisino durante todo un día

El estudio externo encargado por la operadora concluyó que la organización del recorrido del 5 de septiembre produjo una situación cuestionada (AP foto/Thomas Padilla)
El estudio externo encargado por la operadora concluyó que la organización del recorrido del 5 de septiembre produjo una situación cuestionada (AP foto/Thomas Padilla)

El 5 de septiembre, la Torre Eiffel organizó un recorrido privado por el segundo piso para una delegación del movimiento Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) —la organización Swaminarayan del eterno ser supremo, con sede en Bochasan—, una corriente hinduista conservadora con vínculos cercanos al partido nacionalista del primer ministro indio Narendra Modi. El grupo se encontraba en la región parisina para celebrar la inauguración de un templo tradicional de piedra.

PUBLICIDAD

Según los sindicatos, unas 20 empleadas fueron desplazadas de sus puestos durante el evento. El personal denunció en un comunicado que recibió consignas que llevaron a las mujeres a ser “apartadas, reemplazadas e invisibilizadas por razón de su sexo”.

Algunas fueron invitadas a abandonar sus posiciones y retirarse a otras dependencias; en ciertos puestos, las reemplazaron hombres. Como respuesta, el personal convocó una huelga para el 7 de septiembre que obligó al cierre completo del icónico edificio durante toda la jornada.

El BAPS negó haber pedido la exclusión y pidió disculpas por el episodio

La protesta convocada para el 7 de septiembre paralizó durante toda la jornada el monumento parisino (AP Foto/Kamil Zihnioglu, Archivo)
La protesta convocada para el 7 de septiembre paralizó durante toda la jornada el monumento parisino (AP Foto/Kamil Zihnioglu, Archivo)

El movimiento BAPS desmintió ser el origen de las consignas que llevaron a marginar a las empleadas. En un comunicado dirigido a la Associated Press, la organización sostuvo que “nunca solicitó que las trabajadoras fueran ocultadas, retiradas o apartadas”. Según el grupo, las prácticas religiosas de sus monjes fueron explicadas con anticipación a la dirección, y aclaró que “son compromisos espirituales personales que no exigen que las mujeres sean alejadas de los lugares que visitan”.

El BAPS también pidió disculpas por “cualquier dolor o inconveniencia causada” y contrató a una consultora de comunicación de crisis para gestionar las repercusiones del incidente.

La sociedad gestora reconoció desde el inicio que la delegación solicitó que el recorrido se organizara limitando las “interacciones con mujeres” y admitió que “esas condiciones no deberían haberse aceptado”. La pesquisa interna, sin embargo, no precisó quién tomó la decisión ni en qué nivel de la cadena de mando se originaron las instrucciones.

El alcalde de París ordenó dos investigaciones y reclamó medidas de igualdad de género

Emmanuel Grégoire impulsó una revisión externa y otra de la inspección general municipal tras calificar el trato denunciado como absurdo, injusto e inaceptable, según una fuente cercana a la AFP - THOMAS SAMSON/Pool via REUTERS
Emmanuel Grégoire impulsó una revisión externa y otra de la inspección general municipal tras calificar el trato denunciado como absurdo, injusto e inaceptable, según una fuente cercana a la AFP - THOMAS SAMSON/Pool via REUTERS

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, calificó la situación de “absurda, injusta e inaceptable” e impulsó de inmediato dos investigaciones paralelas: una interna conducida por un estudio externo y otra a cargo de la inspección general de la ciudad. Esta segunda aún no entregó sus conclusiones al momento de conocerse la dimisión.

El funcionario “tomó nota de la decisión responsable de Patrick Branco Ruivo” y reconoció “su compromiso con la torre y la SETE desde su nombramiento a finales de 2018”, según informó a la AFP una fuente cercana al alcalde.

El presidente del consejo de administración, Ariel Weil, anunció que exigirá la creación de un “departamento de protocolo dedicado” y la puesta en marcha de programas de formación en igualdad de género.

La Torre Eiffel, de 330 metros de altura, recibe alrededor de 6,7 millones de visitantes al año, emplea a 402 personas y registra una facturación de 156 millones de euros (USD 177,26 millones). La SETE es una estructura pública local que pertenece en un 99 % a la Ciudad de París y en un 1 % a su metrópolis.

Temas Relacionados

Torre EiffelParísDiscriminaciónHuelgaHindúFranciaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Encuentran dos salones de banquetes de más de 2.400 años en la antigua escuela de Alejandro Magno, en Grecia

El hallazgo se suma al relato del historiador Plutarco, quien en el siglo I atribuyó a Filipo II la construcción de una escuela para su hijo y otros jóvenes nobles en esa ciudad

Encuentran dos salones de banquetes de más de 2.400 años en la antigua escuela de Alejandro Magno, en Grecia

El drama de las personas con albinismo en Madagascar, víctimas de secuestros y crímenes rituales: “La situación es muy cruel”

El país registra en 2026 su peor año en ataques contra personas con albinismo, con 13 muertos, la mayoría niños, cuyos cuerpos son mutilados por supersticiones ligadas a la riqueza y la suerte

El drama de las personas con albinismo en Madagascar, víctimas de secuestros y crímenes rituales: “La situación es muy cruel”

Un avión con destino a Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras el ataque de un piloto al otro

El vuelo FZ1073 de Flydubai iba al aeropuerto Ben Gurion, pero se desvió a la ciudad árabe de Tabuk tras el ataque con cuchillo perpetrado en la cabina. La aerolínea informó que todos los pasajeros se encuentran a salvo

Un avión con destino a Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras el ataque de un piloto al otro

Taiwán realizará diez días de maniobras militares en el norte de la isla ante un hipotético ataque del régimen chino

El programa Lu Sheng 2 tendrá diez jornadas y nueve noches sin interrupción, con una primera fase de movilización y posteriores simulaciones bélicas entre las fuerzas reunidas

Taiwán realizará diez días de maniobras militares en el norte de la isla ante un hipotético ataque del régimen chino

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles de largo alcance contra Kiev: al menos tres muertos y 7 heridos

Las autoridades ucranianas informaron que los bombardeos nocturnos alcanzaron la capital e impactaron en viviendas civiles, almacenes e infraestructura energética. “No ignoren las alertas aéreas y permanezcan en los refugios”, alertó el gobernador de la región, Tymur Tkachenko

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles de largo alcance contra Kiev: al menos tres muertos y 7 heridos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Iquitos: capturan a presunto cabecilla que era buscado por homicidio en Venezuela

Iquitos: capturan a presunto cabecilla que era buscado por homicidio en Venezuela

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: EEUU sanciona a exesposo de Marina del Pilar por supuestos nexos con Los Mayos

Avanza proceso contra el presidente Abelardo de la Espriella en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por adhesión de Colombia al Escudo de las Américas

Tractocamión cargado con gasolina se estrelló contra un taxi en Bello, Antioquia: dos personas habrían salido heridas

Hoy clima en Piura: descubre el pronóstico para este miércoles 30 de septiembre

DEPORTES

Los videos de los graves incidentes con la Policía en el estadio de Newell’s tras los festejos de Rosario Central

Los videos de los graves incidentes con la Policía en el estadio de Newell’s tras los festejos de Rosario Central

La selección argentina jugará un amistoso ante Bolivia en su primer partido tras el Mundial: hora, TV y todo lo que hay que saber

Crece la polémica con Cristiano Ronaldo en Portugal: reunión con el entrenador, el arribo del presidente de la Federación y la duda sobre el próximo partido

Un piloto de Fórmula 1 anunció que no seguirá en su escudería: el candidato a reemplazarlo y las butacas sin definir para 2027

La antorcha olímpica de Los Ángeles 2028 recorrerá los 50 estados por primera vez en la historia y saldrá desde Atlanta

ENTRETENIMIENTO

John Cusack descartó los rumores sobre un posible protagónico en Breaking Bad: “Estaba destinado a Bryan Cranston”

John Cusack descartó los rumores sobre un posible protagónico en Breaking Bad: “Estaba destinado a Bryan Cranston”

El relanzamiento de “Avengers: Endgame” suma escenas inéditas postcréditos que conectan la Saga del Infinito con Doomsday

De negarse a prestar su voz a 3 apariciones referidas: así Clint Eastwood dejó su marca en Los Simpson

‘El principito’ por fin tendrá una gran adaptación al cine: así es la película que se prepara con el guionista ganador del Oscar por ‘Slumdog Millionaire’

David Fincher podría salir de Netflix tras el estreno de ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’