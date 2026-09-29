La moneda de Irán tocó un nuevo mínimo histórico bajo las sanciones de Estados Unidos

FOTO DE ARCHIVO: La gente pasa junto a un cartel en una oficina de cambio de divisas mientras el valor del rial iraní cae, en Teherán, Irán, 20 de diciembre de 2025. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA FOTO FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO/Archivo

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El rial iraní cayó este martes a un nuevo mínimo histórico: los cambistas de Teherán cotizaron más de 2,5 millones de rials por dólar. La marca supera en al menos 13% el récord anterior, de 2,2 millones, registrado el 2 de septiembre, hace 27 días.

La depreciación coincide con un momento delicado de la diplomacia. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, declaró a medios iraníes la noche del lunes que las negociaciones indirectas con Estados Unidos son “más serias” y que el foco está en el estrecho de Ormuz. Habló antes de salir de Nueva York, donde asistió a la Asamblea General de la ONU, y después de reunirse con mediadores de Pakistán y Qatar.

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Según Araghchi, los intermediarios qataríes volverán a plantear la cuestión a Washington y luego trasladarán la respuesta final estadounidense. “Si hay una respuesta, los qataríes nos la transmitirán y en Teherán se tomará una decisión sobre esa base”, dijo. Funcionarios de ambos países, incluidos estadounidenses, confirmaron a AP, que los mediadores trabajan en un acuerdo que ponga fin a los combates y reabra el paso marítimo.

Las gestiones se mantienen pese al rechazo del presidente Donald Trump, el lunes, a una propuesta iraní. Teherán ofrecía reabrir el estrecho en siete días si Washington levantaba el bloqueo de los puertos iraníes, liberaba los activos congelados y eximía de sanciones las ventas de petróleo, entre otras condiciones.

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Buques en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abás, Irán, 28 de septiembre de 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/vía WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Washington mantiene además la presión financiera. El Departamento del Tesoro sancionó el martes a diez personas y entidades con sede en Irán, Hong Kong y Pakistán, acusadas de adquirir armas y componentes para el Ministerio de Defensa iraní. La medida forma parte de la campaña que Washington denomina “Operación Marginado Económico”. “El Tesoro no tolerará ningún apoyo al régimen”, afirmó el secretario Scott Bessent.

La apuesta de la Casa Blanca es que la economía iraní no soportará un conflicto prolongado. Trump pronosticó al inicio de la guerra que duraría semanas; ahora dice que terminará después de las elecciones de noviembre. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el lunes en Fox News que Irán se encamina a un “cataclismo” económico.

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Teherán respondió con un mensaje a la opinión pública estadounidense. El portavoz de la Guardia Revolucionaria, general Hossein Mohebbi, leyó en una rueda de prensa una carta en la que instó a los ciudadanos a presionar a su Gobierno. Sostuvo que la guerra solo terminará cuando Washington admita la derrota y abandone la región. El llamamiento llega pocas semanas antes de las legislativas del 3 de noviembre, en las que el encarecimiento de la gasolina, consecuencia del conflicto, pesa en el electorado.

Varias personas pasan junto a una valla publicitaria sobre el estrecho de Ormuz, en un edificio de Teherán, Irán. 16 de septiembre de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

La guerra comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel sobre Teherán. Irán respondió con el cierre efectivo de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo en tiempos de paz. El crudo pasó de USD 65 por barril antes del conflicto a más de USD 100 por barril.

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Un alto el fuego entró en vigor el 7 u 8 de abril, pero las conversaciones de Islamabad fracasaron y Washington anunció el 13 de abril el bloqueo de los puertos iraníes. En junio, ambos países pactaron una tregua de 60 días que preveía reabrir el estrecho, pero Teherán volvió a cerrarlo y Trump dio por restablecido el bloqueo. El conflicto lleva siete meses y no ha dejado de escalar en el plano marítimo.

El deterioro del rial precede a la guerra. Cuando se firmó el acuerdo nuclear de 2015, la divisa cotizaba a 32.000 por dólar. En julio de 2018, tras la retirada estadounidense del pacto, ya había caído a 112.000. A fines de enero de 2026 marcó 1,5 millones, semanas después de protestas desatadas por su desplome, la inflación y la retirada de ciertos subsidios. Con la cotización actual, el dólar vale 78 veces más en rials que en 2015 (cálculo propio a partir de las cifras anteriores).

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