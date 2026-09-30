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El régimen norcoreano negó haber colocado las minas que hirieron a tres soldados surcoreanos y acusó a Seúl de conspiración

La hermana del dictador norcoreano Kim Jong-un sostuvo que Corea del Sur fabrica un pretexto para una provocación militar y aseguró que sus efectivos no atravesaron el límite durante los trabajos de refuerzo fronterizo actuales

Soldados del ejército surcoreano patrullan a lo largo de la valla de alambre de espino cerca de la frontera con Corea del Norte, en Paju, Corea del Sur, el martes 29 de septiembre de 2026 (AP/Ahn Young-joon)
Soldados del ejército surcoreano patrullan a lo largo de la valla de alambre de espino cerca de la frontera con Corea del Norte, en Paju, Corea del Sur, el martes 29 de septiembre de 2026 (AP/Ahn Young-joon)
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Kim Yo-jong, hermana del dictador norcoreano Kim Jong-un, rechazó este miércoles la conclusión preliminar de Corea del Sur que atribuyó a minas instaladas por Pyongyang las explosiones que hirieron a tres militares surcoreanos en la zona desmilitarizada, y amenazó con represalias si Seúl abre fuego contra tropas norcoreanas que realizan obras en la frontera.

Los incidentes ocurrieron el 21 de septiembre, en dos explosiones consecutivas cerca de la línea de demarcación militar, en el sector occidental de la Zona Desmilitarizada (DMZ), la franja que separa a las dos Coreas.

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El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó el lunes que una inspección realizada junto con el Comando de las Naciones Unidas, encabezado por Estados Unidos, determinó de forma preliminar que las detonaciones fueron provocadas por minas norcoreanas. Durante una nueva revisión, los investigadores localizaron otra mina el martes.

El Comando de las Naciones Unidas sostuvo que la colocación de esos artefactos implicó una violación del armisticio que puso fin a los combates de la guerra de Corea, entre 1950 y 1953. El organismo indicó que abordará el caso por los mecanismos establecidos, sin dar más detalles.

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Ante las acusaciones contra el régimen, Kim Yo-jong calificó la denuncia surcoreana como una “farsa conspirativa” y afirmó que Seúl busca construir un pretexto para una provocación militar contra el Norte.

Kim Yo-jong, hermana del dictador norcoreano Kim Jong-un (Jorge Silva/AP, Archivo)
Kim Yo-jong, hermana del dictador norcoreano Kim Jong-un (Jorge Silva/AP, Archivo)

En ese sentido, aseguró que los soldados norcoreanos no cruzaron la línea fronteriza durante las obras de refuerzo. “Nuestras soldados nunca han cruzado la frontera”, sostuvo la funcionaria norcoreana, una de las principales responsables de la política exterior de Pyongyang. La hermana de Kim Jong-un acusó además a Corea del Sur de elevar la tensión con advertencias por altavoces y disparos de advertencia contra los efectivos que participan en las fortificaciones fronterizas.

Si impacta una sola bala en nuestro territorio, deben estar preparados para mucho”, amenazó. “Si los gánsteres militares (surcoreanos) disparan contra nuestros soldados que llevan a cabo el proyecto permanente en la frontera sur —y no se trata de disparos de advertencia—, nuestras unidades fronterizas emprenderán acciones de represalia inmediatas y despiadadas.”, añadió.

El ministro de Defensa surcoreano, Kang Shin-chul, había señalado que Seúl evaluará “medidas correspondientes” si la investigación definitiva confirma la responsabilidad norcoreana. El jefe de Operaciones del Estado Mayor Conjunto, Kang Hyunwoo, reclamó a Pyongyang una disculpa y medidas para impedir nuevos incidentes.

Un puesto de guardia militar norcoreano (arriba) y un puesto surcoreano (abajo) se observan cerca de la frontera con Corea del Norte, en Paju, Corea del Sur, el martes 29 de septiembre de 2026 (AP/Ahn Young-joon)
Un puesto de guardia militar norcoreano (arriba) y un puesto surcoreano (abajo) se observan cerca de la frontera con Corea del Norte, en Paju, Corea del Sur, el martes 29 de septiembre de 2026 (AP/Ahn Young-joon)

“Declaramos claramente que Corea del Norte asume plena responsabilidad por cualquier acontecimiento futuro”, afirmó Kang Hyunwoo en una declaración televisada, a la vez que pidió el cese inmediato de las obras de fortificación fronteriza y de otras acciones que puedan incrementar las tensiones.

Las explosiones ocurrieron a unos 10 metros al sur de la línea de demarcación militar, mientras una patrulla surcoreana intentaba abrir una ruta de vigilancia en una zona de vegetación densa que permaneció sin tránsito durante décadas. El objetivo era facilitar futuras inspecciones con el Comando de las Naciones Unidas, después de que Corea del Sur detectara desde el año pasado alteraciones del terreno que podrían estar vinculadas con la instalación de minas.

El vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, Kwon Dae-won, sostuvo que existe una “posibilidad muy alta” de que las minas norcoreanas provocaran las explosiones. Citó la ausencia de registros sobre minas colocadas por Corea del Sur o fuerzas aliadas en el sector, las marcas de las detonaciones, el análisis de restos explosivos y el hallazgo de otros artefactos en el área.

La DMZ, de 248 kilómetros de longitud y cuatro kilómetros de ancho, concentra cercas de alambre de púas, obstáculos antitanque y tropas de ambos lados. Las estimaciones señalan que cerca de dos millones de minas permanecen enterradas dentro y en los alrededores de la zona fronteriza.

(Con información de Associated Press)

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