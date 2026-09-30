Mundo

Siria detuvo a tres integrantes de una célula vinculada a Hezbollah en el sur del país

Las autoridades de Damasco desarticularon la banda vinculada al grupo terrorista en la cuenca del Yarmuk, una zona limítrofe con los Altos del Golán

Una persona sostiene la bandera de Hezbollah (REUTERS/Khalil Ashawi)
Una persona sostiene la bandera de Hezbollah (REUTERS/Khalil Ashawi)
Guardar

Las autoridades de Siria informaron el martes que arrestaron a tres integrantes de una célula vinculada con Hezbollah en la cuenca del Yarmuk, al sur del país y cerca de los Altos del Golán, a quienes acusaron de preparar ataques con cohetes contra objetivos no especificados.

Los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad sirias “frustraron un complot de sabotaje en la cuenca del Yarmuk, en la provincia de Daraa, y arrestaron a una célula afiliada a Hezbollah compuesta por tres individuos”, indicó la televisión estatal, citando un comunicado de las fuerzas de seguridad interior. La operación comenzó tras el seguimiento de intentos de los sospechosos de preparar plataformas de lanzamiento de cohetes “con el objetivo de llevar a cabo ataques para desestabilizar la seguridad y la estabilidad”. Las autoridades no identificaron posibles blancos y señalaron que la investigación continúa.

PUBLICIDAD

La zona de la cuenca del Yarmuk limita con los Altos del Golán sirios anexados por Israel y con Jordania. El anuncio ocurrió horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmara que existían “indicios” de que los adversarios de Israel podrían intentar ataques antes de las elecciones previstas para fines de octubre.

Las nuevas autoridades en Damasco, que apartaron del poder a Bashar al-Assad en 2024, mantienen una posición hostil hacia el grupo terrorista Hezbollah, aliado del anterior Gobierno sirio durante la guerra civil y adversario de Israel.

El ex dictador de Siria, Bashar al-Assad (SANA/REUTERS/Archivo
El ex dictador de Siria, Bashar al-Assad (SANA/REUTERS/Archivo

Las autoridades sirias informaron en otras ocasiones sobre la desarticulación de células presuntamente vinculadas con Hezbollah que, según Damasco, preparaban ataques dentro del país. Los terroristas, apoyados por el régimen de Irán, negaron acusaciones anteriores de ese tipo. Damasco también anunció incautaciones de armamento que, según sostuvo, tenía como destino Hezbollah. La caída de Al-Assad supuso para el grupo la pérdida de una ruta de abastecimiento desde Irán.

PUBLICIDAD

En las últimas semanas, Netanyahu y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, emitieron advertencias dirigidas a Irán y Hezbollah y prometieron represalias ante cualquier ataque. El primer ministro de Israel afirmó el martes que existen “indicios” de un posible ataque contra el país antes de las elecciones del 27 de octubre, aunque no identificó a los responsables ni aportó información sobre la amenaza.

“Tenemos indicios de que nuestros enemigos intentarán atacarnos a medida que se acercan las elecciones. Así que, desde aquí, desde esta base aérea del ‘brazo largo’ del Estado de Israel, envío un mensaje: no se metan con nosotros”, advirtió Netanyahu en un video grabado en la base aérea de Tel Nof.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (AP/Alex Brandon, Archivo)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (AP/Alex Brandon, Archivo)

El jefe de Gobierno aludió con la expresión “brazo largo” a la capacidad militar israelí para atacar objetivos a distancia, como ocurrió en operaciones contra blancos en Irán o Yemen. “Nuestro brazo largo los alcanzará en cualquier lugar y en cualquier momento”, afirmó el mandatario, que se encuentra en plena campaña electoral.

El líder de la oposición, Yair Lapid, solicitó una reunión de seguridad con Netanyahu para conocer “si las amenazas son reales” y, de ser así, qué medidas toma el Gobierno para asegurar el desarrollo de los comicios.

La Oficina del primer ministro informó después que Netanyahu encargó a su secretario militar que actualizara a Lapid sobre “los últimos acontecimientos” de seguridad. Más tarde, la oficina indicó que durante la reunión se expusieron alertas sobre posibles ataques en distintos frentes antes de las elecciones, sin ofrecer detalles.

Lapid pidió que también participaran el jefe del servicio de seguridad interior, el Shin Bet, y el presidente de la Comisión Electoral Central. Tras la reunión, el dirigente opositor sostuvo que las amenazas deben tratarse de forma “profesional y responsable” y afirmó que no existe motivo para generar alarma pública.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaSiriaHezbollahgrupo terroristaYarmukDamasco

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pakistán prometió defender a Arabia Saudita de los hutíes con "todos los medios disponibles"

El ministro de Defensa, Khawaja Muhammad Asif, no confirmó si sus fuerzas ya participaron en ataques aéreos en Yemen. Aseguró que las capacidades militares pakistaníes están a disposición de Riad bajo el nuevo pacto con Turquía

Pakistán prometió defender a Arabia Saudita de los hutíes con "todos los medios disponibles"

Reino Unido confirmó que no se hallaron explosivos en los vehículos que activaron la alerta cerca de una base de EEUU

Los investigadores detectaron combustible en tres furgonetas abandonadas cerca de RAF Fairford. Los cinco británicos detenidos continúan bajo investigación y sujetos a estrictas condiciones de libertad, mientras las autoridades analizan una posible conexión con actores extranjeros

Reino Unido confirmó que no se hallaron explosivos en los vehículos que activaron la alerta cerca de una base de EEUU

Guterres alertó del aumento de víctimas civiles en Kiev y pidió un alto el fuego "inmediato" tras el ataque a la Academia de Ciencias

La ONU reclama esfuerzos diplomáticos urgentes mientras se intensifican los bombardeos rusos sobre la capital ucraniana. El aviso llega tras varios meses en los que, según datos del propio organismo, el balance para la población civil ha empeorado

Guterres alertó del aumento de víctimas civiles en Kiev y pidió un alto el fuego "inmediato" tras el ataque a la Academia de Ciencias

Un enviado de la ONU se reunió con los hutíes para frenar la escalada en Yemen

El diplomático viajó a Mascate y Riad para dialogar con las partes en medio de los choques que reabrieron los frentes de combate en la costa occidental y cerca de Bab el-Mandeb

Un enviado de la ONU se reunió con los hutíes para frenar la escalada en Yemen

Merz aseguró que Rusia “no tiene ningún interés” en negociar el fin de la guerra en Ucrania

El canciller alemán señaló que el reciente encuentro diplomático entre ambos países en la ONU confirmó esa postura y ratificó el respaldo de Berlín a Kiev

Merz aseguró que Rusia “no tiene ningún interés” en negociar el fin de la guerra en Ucrania
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Audiencia de A Coruña condena a una aseguradora a pagar 6.823 euros a un hospital privado por los gastos médicos de dos heridas en un accidente de tráfico en Ferrol

La Audiencia de A Coruña condena a una aseguradora a pagar 6.823 euros a un hospital privado por los gastos médicos de dos heridas en un accidente de tráfico en Ferrol

La IA y la democratización del daño

Las palabras (ay, las palabras)

Versiones cruzadas entre el Gobierno y el PRO sobre las diferencias que demoran un acuerdo electoral

Las hipótesis del Gobierno sobre la evolución de la economía para los meses que serán definitorios

DEPORTES

Scaloni inicia su segunda renovación en la selección argentina: su primera lista de convocados en 2018 y dónde está cada uno

Scaloni inicia su segunda renovación en la selección argentina: su primera lista de convocados en 2018 y dónde está cada uno

Marcelo Espina, de ser el primer 10 de la Selección post Maradona al clic para comentar fútbol: “Hay vida después de Messi”

La negociación que mantiene en vilo el futuro de Alpine: cómo puede afectar a Franco Colapinto en la Fórmula 1

El gesto del Dibu Martínez y el plantel de la selección argentina al arribar a Córdoba: la multitudinaria bienvenida

Los festejos de Rosario Central con Estudiantes como principal blanco de burlas tras la polémica

ENTRETENIMIENTO

David Fincher podría salir de Netflix tras el estreno de ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’

David Fincher podría salir de Netflix tras el estreno de ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’

Jennifer Lawrence protagonizará la próxima película del director de ‘Resident Evil’: un thriller de ciencia ficción con guion original, al igual que ‘Weapons’

Así era el particular ritual de belleza que Elizabeth Taylor seguía antes de salir de casa

‘The New Stanford Prison Experiment’: Netflix presenta la serie que recrea el polémico experimento de la prisión de Stanford

La historia de los clones de Spider-Man tendra una nueva serie live-action