Siria detuvo a tres integrantes de una célula vinculada a Hezbollah en el sur del país

Una persona sostiene la bandera de Hezbollah (REUTERS/Khalil Ashawi)

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Las autoridades de Siria informaron el martes que arrestaron a tres integrantes de una célula vinculada con Hezbollah en la cuenca del Yarmuk, al sur del país y cerca de los Altos del Golán, a quienes acusaron de preparar ataques con cohetes contra objetivos no especificados.

Los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad sirias “frustraron un complot de sabotaje en la cuenca del Yarmuk, en la provincia de Daraa, y arrestaron a una célula afiliada a Hezbollah compuesta por tres individuos”, indicó la televisión estatal, citando un comunicado de las fuerzas de seguridad interior. La operación comenzó tras el seguimiento de intentos de los sospechosos de preparar plataformas de lanzamiento de cohetes “con el objetivo de llevar a cabo ataques para desestabilizar la seguridad y la estabilidad”. Las autoridades no identificaron posibles blancos y señalaron que la investigación continúa.

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La zona de la cuenca del Yarmuk limita con los Altos del Golán sirios anexados por Israel y con Jordania. El anuncio ocurrió horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmara que existían “indicios” de que los adversarios de Israel podrían intentar ataques antes de las elecciones previstas para fines de octubre.

Las nuevas autoridades en Damasco, que apartaron del poder a Bashar al-Assad en 2024, mantienen una posición hostil hacia el grupo terrorista Hezbollah, aliado del anterior Gobierno sirio durante la guerra civil y adversario de Israel.

El ex dictador de Siria, Bashar al-Assad (SANA/REUTERS/Archivo

Las autoridades sirias informaron en otras ocasiones sobre la desarticulación de células presuntamente vinculadas con Hezbollah que, según Damasco, preparaban ataques dentro del país. Los terroristas, apoyados por el régimen de Irán, negaron acusaciones anteriores de ese tipo. Damasco también anunció incautaciones de armamento que, según sostuvo, tenía como destino Hezbollah. La caída de Al-Assad supuso para el grupo la pérdida de una ruta de abastecimiento desde Irán.

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En las últimas semanas, Netanyahu y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, emitieron advertencias dirigidas a Irán y Hezbollah y prometieron represalias ante cualquier ataque. El primer ministro de Israel afirmó el martes que existen “indicios” de un posible ataque contra el país antes de las elecciones del 27 de octubre, aunque no identificó a los responsables ni aportó información sobre la amenaza.

“Tenemos indicios de que nuestros enemigos intentarán atacarnos a medida que se acercan las elecciones. Así que, desde aquí, desde esta base aérea del ‘brazo largo’ del Estado de Israel, envío un mensaje: no se metan con nosotros”, advirtió Netanyahu en un video grabado en la base aérea de Tel Nof.

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (AP/Alex Brandon, Archivo)

El jefe de Gobierno aludió con la expresión “brazo largo” a la capacidad militar israelí para atacar objetivos a distancia, como ocurrió en operaciones contra blancos en Irán o Yemen. “Nuestro brazo largo los alcanzará en cualquier lugar y en cualquier momento”, afirmó el mandatario, que se encuentra en plena campaña electoral.

El líder de la oposición, Yair Lapid, solicitó una reunión de seguridad con Netanyahu para conocer “si las amenazas son reales” y, de ser así, qué medidas toma el Gobierno para asegurar el desarrollo de los comicios.

La Oficina del primer ministro informó después que Netanyahu encargó a su secretario militar que actualizara a Lapid sobre “los últimos acontecimientos” de seguridad. Más tarde, la oficina indicó que durante la reunión se expusieron alertas sobre posibles ataques en distintos frentes antes de las elecciones, sin ofrecer detalles.

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Lapid pidió que también participaran el jefe del servicio de seguridad interior, el Shin Bet, y el presidente de la Comisión Electoral Central. Tras la reunión, el dirigente opositor sostuvo que las amenazas deben tratarse de forma “profesional y responsable” y afirmó que no existe motivo para generar alarma pública.

(Con información de AFP)