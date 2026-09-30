México

Asaltan a mano armada comercio en San Antonio La Piedad, Cuautitlán Izcalli: buscan identificar al responsable

Vecinos reportan que son varios comercios los afectados por los robos

Cámaras de seguridad grabaron un asalto dentro de una farmacia localizada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. En las imágenes registradas por el sistema de vigilancia se observa al personal del comercio detrás del mostrador mientras un sujeto finge ser cliente y saca un arma para apoderarse del dinero de la caja registradora.

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Un sujeto señalado por presuntamente cometer robos a establecimientos en la zona de San Antonio La Piedad, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, quedó captado por una cámara de seguridad durante un asalto a mano armada en un comercio.

Las imágenes fueron difundidas por vecinos y comerciantes de la zona con el objetivo de alertar a otros establecimientos y facilitar la identificación del individuo, quien habría utilizado una estrategia para ingresar al negocio sin levantar sospechas.

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Sujeto ingresa al comercio y amedrenta al personal

Asalto comercio Cuautitlán Izcalli Edomex
Asalto comercio Cuautitlán Izcalli Edomex

De acuerdo con la información difundida junto con el video, el hombre ingresó al establecimiento aparentando ser un cliente el pasado 26 de septiembre.

Una vez dentro, se aproximó al mostrador con una de las trabajadoras y después se observa cómo amenazó al personal con un arma, para exigir la entrega del dinero en efectivo.

El material muestra parte de la forma en que habría ocurrido el robo y las imágenes difundidas permiten conocer todos los detalles del hecho y determinar por sí mismas si el individuo está relacionado con otros atracos registrados en la zona.

Tras obtener el efectivo, el sujeto salió del establecimiento y se retiró del lugar.

Vecinos y comerciantes de San Antonio La Piedad y zonas cercanas compartieron el video como una medida de alerta para que otros negocios puedan reconocer al presunto responsable y, en caso de contar con información sobre él, proporcionarla a las autoridades, aunque en redes se señaló que el sujeto era el mismo que había robado a otros comercios.

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¿Cómo es el presunto responsable del asalto?

Asalto comercio Cuautitlán Izcalli Edomex Se busca
Vecinos buscan ubicar a delincuente que ha robado varios comercios de la comunidad de La Piedad, Cuautitlán Izcalli Edomex (especial)

Según la descripción difundida por habitantes y comerciantes, el hombre tendría una complexión robusta o atlética, con espalda ancha y una estatura estimada entre 1.75 y 1.80 metros.

También se indicó que tiene tez morena clara o aperlada.

Una de las características que podrían facilitar su identificación es que suele cubrir parcialmente su rostro. En las imágenes aparece utilizando gorra, cubrebocas y lentes oscuros, elementos que dificultan observar sus rasgos faciales.

Respecto a la vestimenta que llevaba durante el asalto captado en video, se observa una sudadera clara con cierre y gorro, pantalón oscuro, tenis negros y una gorra negra colocada hacia atrás.

Piden reportar información a las autoridades

Asalto comercio Cuautitlán Izcalli Edomex
Asalto comercio Cuautitlán Izcalli Edomex

La difusión de las imágenes ocurre ante la preocupación de comerciantes de San Antonio La Piedad por los distintos robos a establecimientos de la zona en las últimas semanas.

Vecinos hicieron un llamado a quienes reconozcan al hombre o tengan información sobre su posible paradero para que la proporcionen directamente a las autoridades correspondientes.

También solicitaron que las personas que hayan sido víctimas de un robo con características similares presenten la denuncia correspondiente, con el objetivo de que las autoridades puedan establecer si existe alguna relación entre distintos casos.

Hasta el momento, la información difundida por vecinos y comerciantes corresponde al video de seguridad y a la descripción del presunto responsable. No se cuenta con información oficial que permita confirmar su identidad o atribuirle otros delitos.

El llamado a la población es evitar confrontar al individuo en caso de reconocerlo y comunicar cualquier información directamente a la policía municipal o a las autoridades encargadas de investigar los hechos.

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