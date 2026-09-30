Megacárcel ‘Renacer’ en Magdalena alcanza 86% de avance y tendrá 1.974 nuevos cupos

El centro penitenciario de Sabanas de San Ángel, Magdalena lleva más de seis años en construcción y avanza hacia su etapa final. - crédito @USPEC_Colombia/X

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La construcción de la megacárcel ‘Renacer’, ubicada en el municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena, alcanzó un 86% de avance físico y un 75% de ejecución financiera, de acuerdo con la información entregada por la Gobernación del Magdalena. El proyecto, cuya construcción lleva más de seis años, está diseñado para aportar 1.974 nuevos cupos al sistema penitenciario y carcelario.

La actualización se conoció luego de una visita interinstitucional realizada para revisar el estado de la obra y los asuntos que aún deben resolverse antes de su puesta en funcionamiento. En la jornada participaron funcionarios del Gobierno nacional, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y autoridades del departamento.

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La visita fue impulsada por la directora general de la Uspec, Isadora Fernández Posada; el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gónima Díaz-Granados; y el director de Gestión Corporativa del Inpec, Andrés Barney. Los funcionarios deberán presentar los respectivos reportes al Ejecutivo sobre el estado del proyecto.

La obra penitenciaria registra 86% de avance

El centro penitenciario ‘Renacer’ se encuentra en la etapa final de construcción, aunque todavía tiene pendientes que deben ser atendidos antes de su entrada en operación.

De acuerdo con la información suministrada, el Gobierno nacional busca culminar la obra durante lo que resta del año y ha adelantado conversaciones con autoridades regionales y municipales para resolver aspectos contractuales y relacionados con la ejecución.

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La Uspec, entidad encargada de llevar adelante el proyecto y de administrar los recursos del sistema penitenciario, explicó que el trabajo territorial tiene como propósito avanzar en los compromisos establecidos para destrabar la construcción.

“Este trabajo territorial permite materializar los compromisos establecidos para destrabar el proceso de construcción y avanzar hacia la culminación de una infraestructura que aportará 1.974 nuevos cupos al sistema penitenciario y carcelario”, señaló la entidad según El Tiempo.

El establecimiento hace parte de los proyectos de infraestructura penitenciaria previstos para ampliar la capacidad del sistema en el Caribe colombiano.

Autoridades nacionales y departamentales recorrieron las instalaciones para verificar los trabajos pendientes y las condiciones necesarias para su funcionamiento. - crédito @USPEC_Colombia/X

La vía de acceso también está pendiente

Uno de los asuntos revisados durante la jornada fue la vía de acceso al establecimiento, específicamente el tramo comprendido entre el desvío de la Ruta del Sol y Estación Villa.

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La Gobernación del Magdalena informó que ya inició los primeros estudios para establecer las condiciones del corredor y determinar las alternativas técnicas necesarias para su mejoramiento.

El propósito de estos estudios es definir las intervenciones requeridas y avanzar en la coordinación con el Ministerio de Transporte, Invías, el municipio y las demás entidades que tengan competencia sobre el corredor.

“Estos estudios permitirán avanzar hacia la definición de las intervenciones necesarias y fortalecer la articulación con el Ministerio de Transporte, Invías, el municipio y las demás entidades competentes, para establecer responsabilidades, recursos y tiempos”, explicó la Gobernación del Magdalena.

La administración departamental agregó que la vía será un componente necesario para las condiciones de acceso y movilidad que requerirá el establecimiento una vez entre en funcionamiento.

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¿Cuántos cupos tendrá la megacárcel Renacer?

El proyecto contempla actualmente 1.974 nuevos cupos penitenciarios, destinados a personas privadas de la libertad.

Sin embargo, esa cifra fue diferente durante una etapa anterior de la construcción. En abril de 2021, el entonces ministro de Justicia, Wilson Ruiz, manifestó que la megacárcel podría albergar a 3.500 personas privadas de la libertad y que sería la de mayor capacidad de la región Caribe.

Posteriormente, las cifras oficiales del proyecto fueron modificadas y establecieron en 1.974 cupos la capacidad que mantiene actualmente el establecimiento de Sabanas de San Ángel.

Además de los espacios de reclusión, la infraestructura contempla elementos destinados a su funcionamiento, entre ellos sistemas como paneles solares, de acuerdo con la información proporcionada sobre el proyecto.

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El proyecto contempla 1.974 cupos y busca ampliar la capacidad de atención del sistema penitenciario y carcelario en el Caribe colombiano. - crédito @USPEC_Colombia/X

Una construcción con antecedentes de suspensión

La obra de Sabanas de San Ángel ha tenido dificultades durante su proceso de construcción. El proyecto permaneció suspendido desde diciembre de 2022 hasta 2023, debido a problemas de orden público y a las condiciones deficientes de las carreteras.

Durante ese mismo año, la Contraloría Delegada para el Sector Justicia emitió una alerta relacionada con el riesgo de pérdida de los recursos destinados a la inversión. El organismo de control señaló posibles falencias en los estudios previos para la construcción de la red externa eléctrica del proyecto.

La Contraloría también advirtió sobre las consecuencias que podía tener la suspensión de los trabajos, que se extendió durante aproximadamente cinco meses. Según la información entregada, existía la posibilidad de que fueran necesarios recursos superiores a los inicialmente presupuestados para completar la obra y ponerla al servicio.

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Entre los factores señalados estaban el deterioro de los materiales y equipos instalados y no instalados, además de las obras que ya habían sido ejecutadas al momento de la suspensión.

La Corte Constitucional hizo seguimiento al proyecto

En 2026, la Corte Constitucional emitió un auto mediante el cual asumió un seguimiento estricto al proyecto, con controles mensuales durante la etapa de obra y trimestrales durante la operación.

La medida estuvo relacionada con los retrasos administrativos y presupuestales de la Uspec y tuvo como propósito asegurar los recursos necesarios para la culminación de la infraestructura y la protección de la dignidad humana de la futura población privada de la libertad.

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En esa decisión también se impartieron órdenes relacionadas con los recursos que ya habían sido apropiados, la ejecución de las obras, la dotación y la puesta en funcionamiento del establecimiento.

Además, la Corte estableció medidas de coordinación entre las entidades involucradas y dispuso seguimiento de organismos como el Ministerio de Justicia, el Departamento Nacional de Planeación, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.

María Margarita Guerra aseguró que fueron gestionados los recursos para culminar la infraestructura y que próximamente se anunciará la fecha oficial de apertura. - crédito @mmarguiguerra/X

Gobernación afirma que ya existe una fecha de apertura

La gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra, se refirió al avance del proyecto a través de sus redes sociales y aseguró que la administración departamental ha adelantado gestiones ante el Gobierno nacional para lograr la culminación del centro penitenciario.

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En su publicación, la mandataria afirmó que durante más de seis años la comunidad esperó la terminación de la infraestructura y atribuyó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella la determinación de avanzar con el proyecto.

Guerra explicó que desde el inicio de su administración abordó el asunto con el ministro de Justicia, Iván Cancino, y posteriormente participó en una mesa de trabajo técnica con el viceministro Carlos Eduardo Gónima Díaz-Granados.

Según relató, el pasado viernes presentó formalmente la solicitud ante el presidente y, al día siguiente, recorrió la obra junto con integrantes de su gabinete y el viceministro de Justicia.

La gobernadora aseguró que durante esa jornada quedó definida la fecha de inauguración y manifestó que los recursos financieros necesarios para culminar la infraestructura ya fueron asegurados.

Sin embargo, en la publicación no precisó el día de la apertura. “Muy pronto estaremos compartiendo la fecha oficial de apertura”, escribió Guerra.