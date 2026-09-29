Colombia

Óscar Villamizar arremetió contra Enrique Gómez por sus críticas al uribismo: “Es el Roy Barreras del gobierno de Abelardo de la Espriella”

El senador del Centro Democrático cuestionó las declaraciones del líder de Salvación Nacional y puso en duda su trayectoria política, al recordar sus vínculos con gobiernos anteriores

El senador del Centro Democrático también cuestionó el cambio de posición de Gómez frente a Abelardo de la Espriella, al señalar que anteriormente lo había acusado de ser narcotraficante y que actualmente mantiene una postura cercana al sector de derecha que representa el mandatario - crédito X

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La tensión política entre el Centro Democrático y Salvación Nacional continúa dando de qué hablar luego de las diferencias públicas alrededor de una eventual coalición entre sectores de la derecha para 2027.

En ese contexto, el senador del Centro Democrático Óscar Villamizar respondió a las críticas formuladas por Enrique Gómez y cuestionó tanto sus posiciones frente al uribismo como su relación política con distintos sectores. “Enrique Gómez, el nuevo Roy Barreras del gobierno de Abelardo de la Espriella”, afirmó el senador.

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En su pronunciamiento, Villamizar también hizo referencia a la trayectoria de Gómez y a sus vínculos políticos anteriores. “¿Qué tal las del sectario Enrique Gómez? Funcionario de la Superintendencia de Salud del gobierno de Duque. Acompañó a Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá. Hizo parte de su estructura política”, manifestó Villamizar en el video.

El senador del Centro Democrático también se pronunció sobre declaraciones anteriores atribuidas a Gómez sobre Abelardo de la Espriella. Según Villamizar, el dirigente de Salvación Nacional había cuestionado anteriormente al actual mandatario, pero ahora mantiene una posición política diferente.

Decía que Abelardo de la Espriella era narcotraficante y hoy se las da de ultraderecha”, afirmó el congresista del Centro Democrático.

Villamizar defendió al expresidente Álvaro Uribe y rechazó que Enrique Gómez pretenda convertirlo en un “enemigo de Colombia” - crédito @OscarVillamiz/X
Villamizar defendió al expresidente Álvaro Uribe y rechazó que Enrique Gómez pretenda convertirlo en un “enemigo de Colombia” - crédito @OscarVillamiz/X

En la misma intervención, Villamizar centró parte de sus críticas en la posición de Gómez frente al expresidente Álvaro Uribe y cuestionó que el dirigente de Salvación Nacional pretenda ubicar al exmandatario como un adversario político dentro del actual escenario nacional.

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“Un sectario mamerto enclosetado que quiere graduar de enemigo de Colombia al presidente Uribe y se le olvida que es que el presidente Uribe sí tiene historia que contar”, señaló el senador.

Villamizar también hizo referencia al parentesco de Enrique Gómez con el dirigente conservador Enrique Gómez Hurtado. En ese punto, afirmó: “Usted siga pensando que el mayor mérito es ser sobrino de Enrique Gómez Hurtado, porque no ha servido para más”.

El congresista cerró su intervención con otra frase dirigida directamente al senador de Salvación Nacional. “Mientras nosotros seguimos trabajando por el país, a usted le voy a regalar un vestido de payaso”, expresó.

Además de las declaraciones realizadas en video, Villamizar se pronunció nuevamente sobre la controversia mediante una publicación en X. Allí respaldó la decisión adoptada por su partido de mantener distancia frente a una eventual coalición con Salvación Nacional.

“Respaldamos la decisión del partido: no podemos aceptar ataques en público de quien busca cercanía en privado”, escribió el senador.

En el mismo mensaje, Villamizar cuestionó la posición de Gómez frente al gobierno anterior y sostuvo que sus recientes pronunciamientos representan una contradicción con su comportamiento político previo. “¿Dónde estaba Enrique cuando Petro quería acabar con el país? Hoy hace videos para atacarnos, pero la política de la hipocresía no representa a quienes siempre hemos actuado de frente al país”, agregó.

Otros dirigentes del Centro Democrático fijaron posición

Sobre Enrique Gómez, Nieto afirmó: “A Enrique Gómez no hay nada que responderle, no vale la pena” - crédito X

La controversia también generó pronunciamientos de otros integrantes del Centro Democrático. El senador Rafael Nieto señaló que el gobierno de Abelardo de la Espriella necesita el respaldo de esa colectividad para sacar adelante sus proyectos en el Congreso, aunque precisó que el acompañamiento estará condicionado al contenido de las iniciativas.

Según Nieto, el Centro Democrático respaldará las propuestas “en la medida en que los proyectos sean buenos para el país”. A continuación, aclaró que, cuando considere que una iniciativa no es conveniente, la colectividad podrá cuestionarla o apartarse de ella.

Al referirse específicamente a Enrique Gómez, Nieto fue breve y manifestó: “A Enrique Gómez no hay nada que responderle, no vale la pena”.

En medio de la disputa, Honorio Henríquez, presidente del Senado y senador del Centro Democrático, diferenció la relación de su colectividad con el presidente Abelardo de la Espriella de la posición que mantiene frente a Enrique Gómez.

Centro Democrático Fuente: Colprensa
La controversia se produce después de que el Centro Democrático descartara una coalición con Salvación Nacional, en medio de las diferencias entre ambas colectividades sobre una eventual alianza política de cara a las elecciones territoriales de 2027 - crédito Colprensa

Henríquez afirmó que la relación entre el Centro Democrático y el mandatario es positiva y señaló que durante las últimas horas se habían desarrollado conversaciones en buenos términos. Sin embargo, manifestó que la postura frente al senador de Salvación Nacional es diferente. “Nosotros estamos para construir soluciones colectivamente; ese es nuestro propósito. Aquellos viudos de lo que ha sido la historia, la tradición y el éxito de los demás hay que dejarlos que sigan hablando con los lobos con la luna”, expresó.

A su vez, Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático y cercano al gobierno de De la Espriella, sostuvo que una eventual articulación política no necesariamente tendría que producirse directamente con Gómez.

“Uno no se une a Enrique Gómez; uno se une entre personas y entre ciudadanos porque los partidos van más allá de sus líderes”, afirmó Briceño, agregando: “Yo creo que Salvación Nacional va mucho más allá de lo que piensa Enrique Gómez”.

La posición de los congresistas se conoce después de que el Centro Democrático marcara distancia de una eventual alianza con Salvación Nacional. El partido señaló que no existe interés en construir coaliciones con sectores que, según su pronunciamiento, mantienen una visión que genera divisiones políticas.

El partido respondió a las recientes declaraciones de Enrique Gómez sobre la competencia política y las posibles alianzas para 2027 -crédito @CeDemocratico/X
El partido respondió a las recientes declaraciones de Enrique Gómez sobre la competencia política y las posibles alianzas para 2027 -crédito @CeDemocratico/X

La colectividad afirmó en sus redes sociales: “No existe interés alguno en construir coaliciones con quienes, desde una visión sectaria, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos”.

El Centro Democrático también aseguró que se ha cansado de las descalificaciones y de la actitud que atribuyó a sectores relacionados con Gómez

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