Quién fue la esposa de Otto Sirgo, la actriz con quien compartió el amor por 45 años y con la que tuvo dos hijas

Maleni Morales y Otto Sirgo compartieron 45 años de matrimonio y asistencia constante a eventos del gremio artístico mexicano. (IG: ottosirgo)

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La actriz mexicana Maleni Morales, quien sostuvo una relación de 45 años con el recién fallecido actor Otto Sirgo, desarrolló una carrera de tres décadas en la televisión nacional antes de su fallecimiento a causa de un cáncer de pulmón.

Su historia de vida recobró relevancia en la opinión pública este martes 29 de septiembre tras la muerte del actor a los 79 años, informada por la Asociación Nacional de Actores.

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La intérprete mexicana murió el 21 de noviembre de 2020 a los 67 años en San Miguel de Allende, Guanajuato, según confirmaron en esa fecha los registros de la Asociación Nacional de Intérpretes.

Unos meses antes de su deceso, los médicos determinaron que la enfermedad tumoral había cedido, pero una trombosis pulmonar sobrevino como complicación colateral y derivó en su muerte repentina.

El matrimonio entre la actriz y el intérprete cubano-mexicano dejó dos hijas, Valerie y Tania.

Durante los 45 años que permanecieron casados, ambos compartieron escenarios teatrales y sets de grabación en distintas producciones melodramáticas de Televisa, manteniéndose como una de las parejas de mayor continuidad dentro del medio del espectáculo.

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Maleni Morales construyó una carrera en los melodramas mexicanos desde 1979

Morales nació el 11 de agosto de 1953 en la Ciudad de México e inició su formación en el ámbito de las artes escénicas. Su debut en la televisión comercial ocurrió en 1979 cuando se integró al elenco de la telenovela Los ricos también lloran, producción encabezada por Verónica Castro que alcanzó difusión internacional.

Posteriormente, la actriz acumuló participaciones en proyectos de gran audiencia durante la década de 1980, en 1987 interpretó el personaje de Miriam Acevedo en la telenovela Rosa salvaje, proyecto en el que coincidió con su esposo, quien dio vida a Ángel de la Huerta en esa misma producción.

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Su trayectoria en la pantalla chica abarca más de una quincena de títulos producidos por Televisa, entre los proyectos en los que figuró como actriz de soporte se encuentran Pelusita, Morir para vivir, La pícara soñadora, Tenías que ser tú y Entre la vida y la muerte, transmitida en 1993.

Durante la segunda mitad de los noventa, la intérprete formó parte de repartos en producciones infantiles y juveniles.

Participó en Luz Clarita entre 1996 y 1997 con el papel de Pilar, además de integrarse al elenco de Alguna vez tendremos alas y Camila, donde encarnó a Mercedes Escobar.

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A finales de esa década y principios de los años 2000, la artista combinó su trabajo en melodramas con apariciones en programas unitarios y de comedia.

Su filmografía incluye créditos en Por tu amor, Por un beso, Güereja de mi vida y episodios del programa Mujer, casos de la vida real.

Su última participación en telenovelas ocurrió en la producción Apuesta por un amor, emitida entre 2004 y 2005.

La actriz inició su trayectoria en televisión en 1979 con la producción Los ricos también lloran y posteriormente participó en Rosa salvaje. (IG: ottosirgo)

El diagnóstico de cáncer de pulmón precedió a su fallecimiento en 2020

La salud de la actriz se vio comprometida hacia el año 2019, cuando los médicos detectaron una neoplasia maligna en el aparato respiratorio.

El tratamiento médico incluyó ciclos de quimioterapia y procedimientos especializados para contener el avance del padecimiento.

En septiembre de 2020, el propio actor declaró en una entrevista concedida al programa De primera mano que su esposa había logrado superar la etapa crítica del tratamiento oncológico.

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Los análisis clínicos de ese momento mostraban una remisión de la masa tumoral en los pulmones.

La recuperación sufrió una alteración semanas después debido a un evento vascular.

Una trombosis pulmonar bloqueó el flujo sanguíneo de la paciente mientras se encontraba en su residencia en el estado de Guanajuato, lo que causó el fallecimiento el penúltimo mes de aquel año.

La noticia de su partida provocó condolencias públicas por parte del Consejo Directivo de la ANDI y diversos compañeros del gremio actoral.

Las instituciones gremiales destacaron su labor como socia intérprete y expresaron su respaldo a la familia Sirgo Morales.

La actriz enfrentó un diagnóstico de cáncer de pulmón en 2019 antes de su deceso en noviembre de 2020. (IG: ottosirgo)

Otto Sirgo compartió el impacto que provocó la pérdida de su esposa

Tras la partida de la actriz, el intérprete enfrentó un proceso de duelo del que habló de forma abierta en emisiones de televisión.

En diversas declaraciones posteriores a 2020, el actor detalló las circunstancias de los últimos momentos que vivió al lado de su esposa.

El actor relató a medios de comunicación que la noche anterior al deceso pudo despedirse de ella con un abrazo y un beso en su habitación.

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Explicó que al día siguiente la encontró sin signos vitales, situación que describió como un cambio radical en la dinámica de su hogar.

El actor recordó en diversas emisiones de televisión los últimos momentos que vivió al lado de su esposa tras más de cuatro décadas juntos. (IG: ottosirgo)

Durante los años posteriores a la pérdida, el actor modificó sus rutinas familiares y continuó su labor profesional en producciones de televisión y plataformas de streaming.

En entrevistas para la cadena Televisa, el intérprete manifestó que el recuerdo de su esposa permaneció constante en la convivencia cotidiana con sus dos hijas y sus nietos.

La coincidencia de la muerte del actor este 29 de septiembre de 2026 cierra un capítulo en la historia de la televisión mexicana, donde ambos intérpretes compartieron vida personal y trayectoria profesional durante casi cinco décadas.

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