México

Por qué las mujeres deben regalar Hot Wheels a sus novios el 30 de septiembre: la historia detrás de esta tendencia viral

La elección de los carritos conecta con la nostalgia de quienes crecieron con estos juguetes

La comunidad de TikTok se une en anticipación a 'El día de regalar carritos Hot Wheels', donde los usuarios mostrarán su ingenio al crear sorprendentes arreglos llenos de detalles especiales
La comunidad de TikTok se une en anticipación a 'El día de regalar carritos Hot Wheels', donde los usuarios mostrarán su ingenio al crear sorprendentes arreglos llenos de detalles especiales
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El pasado 21 de septiembre muchas mujeres fueron felices al recibir sus esperadas flores amarillas; sin embargo, hoy puede ser la oportunidad de ellos para recibir un regalo especial.

Y es que una tendencia en internet que ha comenzado a ganar fuerza es la de regalar carritos de Hot Wheels los cuales se sabe que son uno de los juguetes predilectos que los hombres.

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Es por esta razón que usuarios de TikTok impulsan una tradición para regalar carritos Hot Wheels el 30 de septiembre.

A diferencia de las flores amarillas, cuya fecha 21 de septiembre es en relación a la entrada de la primavera en América del Sur, en esta caso se trata de una fecha adoptada de forma espontánea por la comunidad y sin un origen específico claro.

La tendencia busca sustituir los arreglos de flores por ramos con vehículos de juguete, dulces y otros detalles.

La elección de los carritos conecta con la nostalgia de quienes crecieron con estos juguetes, populares durante décadas. Algunos arreglos también incluyen papas, botas, cervezas y objetos personalizados para sorprender a seres queridos.

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La propuesta comenzó a partir de un video del usuario @sweetlovetexcoco, quien mostró distintas versiones de los regalos. En su momento el video alcanzó miles de reproducciones y genera decenas de comentarios favorables en TikTok.

Aunque se trata de una tendencia reciente, cada año toma más fuerza y quizá pronto sea tan viral como las flores amarillas.

Por el momento, si tienes algún hombre especial en tu vida esta puede ser una buena oportunidad para darle un bonito detalle.

Los ramos de carritos Hot Wheels no solo son una muestra de creatividad, sino también una expresión de cariño y diversión para sorprender a seres queridos en esta inusual tradición Crédito: Tiktok @sweetlovetexcoco

De Matchbox a fenómeno mundial: la historia de los carritos que marcan infancias

Hot Wheels nace en 1968 como la apuesta de Mattel para competir con los autos miniatura de Matchbox. Elliot Handler, cofundador de la empresa, quería modelos más rápidos, vistosos y cercanos a la cultura estadounidense de los hot rods y los muscle cars.

La primera colección se conoce como “Sweet 16”. Incluye 16 modelos de metal a escala, entre ellos el Custom Camaro, el Custom Mustang, el Custom Corvette, el Deora y el Beatnik Bandit. Mattel también lanzó pistas naranjas para que los autos pudieran correr, una diferencia central frente a sus competidores.

El elemento técnico que definió a la marca fue la rueda de baja fricción. Permitía que los carritos rodaran más rápido que otros juguetes similares. Los primeros modelos usaban neumáticos con una delgada franja roja, por lo que los coleccionistas los llaman Redlines. Esa etapa abarca, en términos generales, de 1968 a 1977.

También destacó su estética: pinturas metálicas brillantes, carrocerías personalizadas, motores expuestos y diseños que no siempre imitaban vehículos de calle. Hot Wheels vendía una idea de velocidad y modificación automotriz, no solo una reproducción exacta de autos reales.

Con el tiempo, Mattel amplió el catálogo con licencias de fabricantes como Ford, Chevrolet, Ferrari y Lamborghini, además de franquicias de cine, videojuegos y televisión. La marca pasó de los modelos de metal y las pistas a videojuegos, competencias, contenido audiovisual y líneas dirigidas a coleccionistas adultos.

Hot Wheels REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Hot Wheels REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Los primeros modelos, sobre todo los Sweet 16 y los Redlines en buen estado y con empaque original, son buscados por coleccionistas. El valor depende de factores como rareza, color, variaciones de producción, condición y si conserva piezas originales. Hot Wheels ingresó al National Toy Hall of Fame en 2011.

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