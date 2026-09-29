Por décadas se creyó que un diminuto crustáceo era un invasor reciente de Canadá, pero llegó hace más de 350 años

La pulga de agua espinosa figura entre las especies invasoras con mayores efectos ecológicos y económicos en Canadá y Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un estudio plantea que la pulga de agua espinosa pudo haber llegado de forma natural a Norteamérica siglos antes de lo supuesto, luego de que investigadores analizaran sedimentos del lago Three Mile, en Muskoka, Ontario.

Este animal, identificado como Bythotrephes longimanus y Bythotrephes cederströmii, es considerado una de las especies invasoras con mayores efectos ecológicos y económicos en Canadá y Estados Unidos, de acuerdo con la investigación publicada en Actas de la Academia Nacional de Ciencias.

PUBLICIDAD

La explicación más extendida sostenía que barcos de carga transatlánticos la introdujeron desde Europa en el lago Ontario a comienzos de la década de 1980. Sin embargo, los resultados abren otra posibilidad: el pequeño crustáceo habría estado presente en el continente durante un período mucho más largo.

El trabajo, también divulgado en Phys.org, no elimina la necesidad de controlar su expansión, pero modifica las preguntas sobre su llegada y las condiciones que favorecieron el aumento de sus poblaciones.

Los restos aparecieron en sedimentos de más de 350 años

Un estudio en el lago Three Mile halló indicios de la pulga de agua espinosa en capas de sedimentos anteriores a la década de 1950 (Gentileza, estudio Presencia temprana de Bythotrephes cederströmii (Cladocera: Cercopagidae) en sedimentos lacustres de Norteamérica: ¿evidencia o artefacto?, publicado en Journal of Paleolimnology)

El hallazgo comenzó en 2019, cuando integrantes del equipo examinaron el lodo del fondo del lago. Allí encontraron mandíbulas de la pulga de agua espinosa junto a sedimentos de más de 350 años de antigüedad, correspondientes a una época en la que se fundaba Sainte-Marie, el primer asentamiento europeo de lo que luego sería Ontario.

PUBLICIDAD

Los fondos lacustres conservan capas sucesivas de partículas y organismos muertos: cada nueva capa cubre a la anterior y forma un registro de la historia ambiental del lago. La edad de esos estratos puede estimarse a partir de la radiactividad natural, que disminuye con el paso del tiempo.

No obstante, los fósiles pueden desplazarse entre niveles por efecto de las olas o de la actividad de otros organismos. Por ese motivo, los autores señalan que “la mejor manera de estimar la edad de un fósil es datarlo directamente”.

Hasta hace poco, esa tarea resultaba inviable para animales tan pequeños, ya que se requerían cientos de ejemplares para alcanzar una estimación precisa.

La datación y el ADN respaldaron una presencia anterior a 1950

Los investigadores identificaron mandíbulas del pequeño crustáceo en sedimentos del fondo del lago con más de 350 años de antigüedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores aplicaron nuevos métodos para sortear los obstáculos que presenta la composición química de estos animales en la datación. El análisis por radiocarbono indicó que los fósiles hallados en Muskoka eran anteriores a los años 1950.

PUBLICIDAD

El equipo sumó una segunda herramienta: la secuenciación de ADN ambiental. Todos los seres vivos liberan material genético en el ambiente y, en los lagos, ese ADN puede acumularse en el fondo y mantenerse durante siglos si los sedimentos son fríos y oscuros.

Los registros genéticos mostraron la información genética de este animal en capas fechadas en 1867, el año de la fundación de Canadá. Además, la cantidad de ADN coincidió casi por completo con la abundancia de fósiles identificados en el fondo del cuerpo de agua. Para los autores, ambos indicadores permiten sostener que la especie estaba en la región mucho antes de su primera detección.

PUBLICIDAD

La presencia de este crustáceo ya había sido documentada en más de 300 lagos y ríos de Canadá y Estados Unidos en las últimas 4 décadas. Aun así, esa cifra podría ser menor que la real, porque la mayoría de las masas de agua no recibe monitoreo y las redes solo suelen capturar ejemplares cuando las poblaciones alcanzan densidades elevadas.

Las aves migratorias aparecen como una posible vía de llegada

La secuenciación de ADN ambiental confirmó la presencia de este organismo en estratos fechados en el año 1867 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la especie a pequeños lagos del centro de Ontario a principios del siglo XX sigue sin una explicación definitiva. La vía marítima del San Lorenzo, que conecta el océano Atlántico con los Grandes Lagos, no se completó hasta 1959.

PUBLICIDAD

Antes de esa fecha, los buques transatlánticos solo podían llegar hasta Montreal, por lo que no podían transportar a la pulga de agua espinosa hacia el interior de Ontario. Además, los ejemplares mueren al ser manipulados y sus huevos no resisten más de 4 horas fuera del agua.

Una de las hipótesis plantea que una pulga de agua espinosa pudo cruzar el océano transportada por un ave migratoria, ya que millones de aves acuáticas viajan cada año entre Norteamérica y Eurasia. Aunque la probabilidad de que ocurra ese traslado es baja, los autores advierten que un único individuo puede formar una población viable.

PUBLICIDAD

Los investigadores sostienen que “no se puede descartar” esa alternativa, dado que eventos de dispersión poco frecuentes pudieron repetirse durante los últimos 10.000 años. El estudio también indica que la población permaneció durante décadas en bajas densidades en la región de los Grandes Lagos antes de que fuera detectada.

El aumento reciente se vincula con cambios ambientales

El calentamiento global y el alargamiento de las temporadas de crecimiento favorecieron el aumento reciente de sus poblaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interrogante central, según el trabajo, no es únicamente cuándo llegó la pulga de agua espinosa, sino por qué su población aumentó de forma reciente. El análisis plantea que el calentamiento global pudo contribuir a ese crecimiento.

Los estudios previos del equipo en Europa, donde el individuo es originario, señalaron que las temperaturas veraniegas variables y las temporadas de crecimiento más prolongadas favorecen a estas poblaciones. Esa relación traslada la atención hacia las alteraciones del ecosistema, en lugar de concentrarse solo en la especie.

PUBLICIDAD

Los autores aclaran que el control sigue siendo necesario: una especie puede comportarse como invasora en determinados lagos aunque haya alcanzado Norteamérica de manera natural. Si se desplaza a un nuevo ambiente, puede alterar la abundancia de variedades autóctonas y dañar el equilibrio del ecosistema.

“La ausencia de evidencia no es prueba de ausencia”, concluye el estudio. El caso de este organismo sugiere que la historia de algunas invasiones biológicas puede requerir un examen más profundo de los registros naturales y de los cambios ambientales.