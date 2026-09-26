Galerías Plaza de las Estrellas celebrará su aniversario con conciertos gratuitos de Pee Wee y Los Yaguarú en CDMX

Las presentaciones forman parte de los festejos que el recinto organiza cada año en su Paseo de las Luminarias (Composición fotográfica/Gob CDMX/Redes sociales)

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Galerías Plaza de las Estrellas se prepara para celebrar su 44 aniversario con una serie de conciertos gratuitos que reunirán a Pee Wee, Los Yaguarú y Martina de Santos en la explanada del centro comercial. Los tres artistas figuran en la cartelera bajo distintas categorías de reconocimiento: “Luminaria de Oro” para Pee Wee y Los Yaguarú, y “Galardón Luminarias” para Martina de Santos.

Las presentaciones forman parte de los festejos que el recinto organiza cada año en su Paseo de las Luminarias, el espacio donde el centro comercial ha inmortalizado durante décadas las huellas de figuras del espectáculo. El evento tendrá entrada libre y estará conducido por Edoardo Narváez.

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Galerías Plaza de las Estrellas anuncia su cartelera de aniversario (Redes sociales)

Quién es Pee Wee y qué podría cantar

Un cartel promocional anuncia la presentación del cantante Pee Wee en el aniversario de Galerías Plaza de las Estrellas el viernes 20 de octubre en Ciudad de México. (Galerías Plaza de las Estrellas)

Irvin Salinas Martínez, conocido artísticamente como Pee Wee, nació el 8 de diciembre de 1988 en Othello, Washington, Estados Unidos. Se mudó de niño a McAllen, Texas, donde fue descubierto por el productor A.B. Quintanilla III, quien lo integró a la agrupación Kumbia Kings en 2003.

Con esa banda alcanzó popularidad nacional gracias a temas como “Sabes a Chocolate”, versión del clásico de Menudo, y “Na Na Na (Dulce Niña)”, que llegó al top ten de la lista Hot Latin Tracks de Billboard en 2005. Tras la ruptura del grupo, Pee Wee continuó con Kumbia All Starz, donde participó en el éxito “Chiquilla”.

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En 2008 decidió iniciar una carrera en solitario. Su álbum debut, Yo Soy, salió en 2009 con el sencillo “Cumbayá”. Desde entonces ha publicado discos como Vive2Life (2013), El PeeWee (2016) y el EP D.N.A. (2019), además de colaboraciones como “Tú lo sabes” junto a Juan Magán. Su lanzamiento más reciente, No Ride, apareció en 2025.

De acuerdo con registros de sus presentaciones recientes en Estados Unidos, el repertorio de Pee Wee combina versiones de éxitos internacionales como “Crank That (Soulja Boy)”, “Dancing Queen” de ABBA y “FE!N” de Travis Scott, junto a clásicos como “I Wanna Dance with Somebody” de Whitney Houston. Kumbia Kings, la agrupación que lo catapultó a la fama, mantiene en sus shows más recientes canciones como “Sabes a Chocolate”, “Fuego” y “Mi Gente”.

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Los Yaguarú, más de dos décadas de cumbia romántica

El grupo musical Los Yaguarú anuncia una presentación con entrada libre en Galerías Plaza de las Estrellas en la Ciudad de México. (Galerías Plaza de las Estrellas)

Los Yaguarú, también conocidos como Los Yaguarú de Ángel Venegas, es una agrupación mexicana de cumbia fundada en 1997 en La Presa, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por el músico Ángel Venegas Frías. El nombre del grupo proviene del guaraní y significa “nutria de río”.

La banda se caracteriza por un estilo de cumbia orquestal con trompetas, clarinete, trombón y tumbadoras. A finales de los años noventa se consolidó con temas como “Cómo Decirte Adiós” (1999) y “Amor Sin Primavera” (2000), y en 2002 lanzó el álbum Loco Soñador, del que se desprendió “Te Sigo Esperando”.

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Tras la muerte de Venegas en 2014, el grupo continuó bajo la dirección de sus sobrinos, Salvador y David Venegas, con nuevos materiales como El Patrón Ya Llegó (2015) y Espectacular (2017). En 2025 estrenaron sencillos como “Cuento Perfecto” y “Y Si Me Ves Llorar”.

Según las estadísticas de reproducción de la agrupación, sus canciones más escuchadas incluyen “Amor Sin Primavera”, “Vida No Te Vayas”, “Cómo Decirte Adiós”, “Conga y Timbal” y “Pero Tu Mirada”, temas que suelen formar parte del repertorio en sus presentaciones en vivo, incluida su más reciente en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

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Martina de Santos, la voz emergente de la noche

Un cartel anuncia la entrega del Galardón Luminarias a Martina De Santos por el cuadragésimo cuarto aniversario de Galerías Plaza de las Estrellas en Ciudad de México. (Galerías Plaza de las Estrellas)

Martina de Santos es cantautora, modelo, terapeuta y coach originaria de Michoacán. Ostenta el título de Miss Belleza México Pueblos Mágicos y ha participado en pasarelas internacionales bajo esa distinción durante 2026.

En septiembre de 2026 recibió el Internacional Galardón Suéter de Oro en Chiconcuac, reconocimiento que compartió con homenajes dedicados a figuras como Pedro Infante y Marilyn Monroe. Entre sus temas de autoría destaca “El Sol y La Luna”, que según registros recientes comienza a ganar aceptación entre el público.

La artista también se ha presentado en escenarios como el Casino del Lienzo Charro de Naucalpan durante los festejos patrios de septiembre, y mantiene un podcast que transmite a través de su cuenta de Instagram.

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Fecha y horario del concierto

El concierto por el 44 aniversario de Galerías Plaza de las Estrellas está programado para el viernes 2 de octubre, a partir de las 16 horas, en la Plaza 1 del centro comercial.

El acceso será con entrada libre y el evento estará conducido por Edoardo Narváez.

Galerías Plaza de las Estrellas, el “Hollywood” de la Ciudad de México

Varias personas caminan por la plaza de acceso al centro comercial Galerías Plaza de las Estrellas, ubicado junto a la torre del hotel The Plaza. (Gobierno de CDMX)

El centro comercial, ubicado sobre Circuito Interior Melchor Ocampo, en la colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, inició su construcción en 1951, aunque su inauguración se concretó hasta 1982. Se convirtió, junto con Plaza Satélite, Plaza Universidad y Perisur, en uno de los primeros grandes centros comerciales de la Ciudad de México.

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Su característica distintiva es el Paseo de las Luminarias, un homenaje a figuras del espectáculo equivalente al Paseo de la Fama de Hollywood Boulevard. El concepto surgió cuando Gloria Fountanet, directora de la plaza, entabló amistad con el músico Johnny Laboriel, cliente frecuente del lugar, y con él organizó conciertos apoyados por la disquera Orfeón.

Fountanet se asoció después con el escritor Sebastián Verti para reunir a artistas dispuestos a imprimir sus huellas en placas de bronce colocadas en los pasillos del recinto. Con el paso de los años, y con ayuda del conductor Raúl Velasco, de Siempre en Domingo, la plaza logró reunir más de mil huellas y autógrafos de personalidades del cine, la televisión, el teatro, la música y el deporte.

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Entre las huellas que conserva el Paseo de las Luminarias están las de Juan Gabriel, María Félix, Thalía, Chayanne, Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, Celia Cruz y la Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú, entre muchas otras. El recinto también posee un récord Guinness por contar con la impresión de mayor tamaño en el mundo, correspondiente a la cola de un cetáceo.

Además del paseo conmemorativo, la plaza alberga alrededor de 200 locales entre boutiques, restaurantes y un cine, y se ubica a pocos minutos de la torre de Pemex y de la zona de Polanco.

Cómo llegar a Galerías Plaza de las Estrellas

El recinto se encuentra en Melchor Ocampo 193, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, a cinco minutos del Ángel de la Independencia según indica la convocatoria del evento.

Las estaciones de metro más cercanas son San Cosme e Insurgentes, ambas de las líneas 1 y 2 del Sistema de Transporte Colectivo, con recorridos a pie de entre 10 y 18 minutos según el acceso utilizado.

En transporte de superficie, la parada más próxima es Circuito Interior Melchor Ocampo, a un minuto a pie del recinto. Por esa zona circulan las rutas de camión 118, 159, 16, 20A y 20B, entre otras líneas que conectan con puntos como Tacubaya, Chapultepec y las oficinas de Pemex.

Para quienes se trasladan en auto, el centro comercial tiene accesos tanto por Melchor Ocampo como por Marina Nacional, y es uno de los puntos de referencia más visibles para los automovilistas que circulan por el tramo de Circuito Interior en esa zona de la ciudad.