Excanciller de Petro cuestionó a De la Espriella por ruptura con el régimen de Irán: “No puede convertirse en instrumento de alineamiento con Washington”

Con un duro mensaje en sus redes sociales, la exministra de Relaciones Exteriores Rosa Yolanda Villavicencio, cuestionó en la mañana del sábado 26 de septiembre el Gobierno de Abelardo de la Espriella rompiera relaciones diplomáticas con Irán, y advirtió que Colombia no debe convertir su política exterior en un mecanismo de alineamiento con los Estados Unidos.
En efecto, en su perfil de X la excanciller sostuvo que el cierre de los canales diplomáticos entra en conflicto con la defensa del diálogo, el desarme y la solución política de los conflictos que caracterizó a la administración anterior: que, en contraste, puso fin en su momento al canal diplomático y comercial con Israel, que ya fue restablecido por De la Espriella.
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Rosa Villavicencio cuestionó si la ruptura de relaciones con Irán es compatible con una política de paz
En su publicación, Villavicencio, que ejerció como canciller entre julio de 2025 y el 7 de agosto de 2026, centró su crítica en el discurso internacional que atribuyó al Gobierno Petro, y al referirse a esa orientación fue clara en su visión. “Colombia defendió ante la comunidad internacional el desarme, la no proliferación y la solución política de los conflictos”, dijo.
En ese sentido, la exministra planteó la discusión sobre la utilidad de mantener vínculos formales con Teherán en un momento de tensión internacional. “¿Por qué cerrar canales diplomáticos cuando justamente se necesita más diálogo para reducir las tensiones y contener la carrera armamentista?”, preguntó la exfuncionaria, que expresó su rechazo a la decisión.
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Para la exministra, la ruptura obliga a revisar el sentido de la política exterior colombiana. “Romper relaciones con Irán no fortalece la soberanía: abre una pregunta incómoda sobre para quién y para qué se está diseñando la política exterior de Colombia”, destacó en su publicación, en la que fue explícita en remarcar cómo se estaría tratando, según ella, complacer a EE. UU.
“La diplomacia no puede convertirse en instrumento de alineamiento con Washington ni en eco de la agenda militar de otros”, refirió Villavicencio, que con ello propuso defender los intereses nacionales mediante autonomía, diálogo y multilateralismo. Y es que, de acuerdo con la excanciller, este tipo de decisiones diplomáticas corresponden a objetivos ajenos a Colombia.
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Así reaccionó Irán a la decisión de Colombia de romper relaciones
Frente a la misiva comunicada por la cancillería colombiana, el Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen respondió a la justificación de Abelardo de la Espriella con serios cuestionamientos hacia la situación que vive el país. “El gobierno colombiano no está en posición alguna de dar lecciones a otros sobre el terrorismo y las drogas”, señaló la misiva en mención.
De esta manera, Teherán afirmó que Colombia está “profundamente” influenciada ”por los carteles de producción y distribución de drogas” y habló cómo parte de una red de narcoterrorismo en América y fuera de la región. A esto agregó que incautó en su territorio 55 kilogramos de cocaína que calificó como “pura colombiana” en un hecho que causó polémica.
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Según Irán, el cargamento ingresó al país mediante una red relacionada con “personas influyentes en Colombia”, aunque no identificó a los presuntos responsables ni aportó otros detalles. También reprochó a la administración De la Espriella haber actuado de manera apresurada en vez de cooperar para determinar la procedencia de ese y otros envíos de droga.
Frente a esta ruptura, la Cancillería colombiana justificó la decisión por razones de seguridad nacional y hemisférica, la lucha contra el crimen transnacional y los presuntos vínculos del gobierno iraní con grupos terroristas y narcoterroristas. Y en el mismo día del anuncio, Colombia declaró como una organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica.
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Es oportuno precisar que la determinación del Ejecutivo colombiano no cobija las relaciones consulares con Irán. En su comunicado, la Cancillería indicó que la ruptura se ajusta al artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, y al numeral tres del artículo dos de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.
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