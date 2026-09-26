Ejército confirmó la destrucción de más de una decena de minas antipersonas en Norte de Santander, propiedad de ELN

Vista aérea de una zona boscosa en el municipio de Toledo donde se registra una explosión controlada. En el lugar se realizó la destrucción de trece minas antipersonal atribuida al grupo armado ELN - crédito Ejército Nacional

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La destrucción controlada de 13 minas evitó que esos artefactos fueran empleados contra habitantes de la zona rural de Toledo y contra integrantes de la Fuerza Pública, según informó el Ejército Nacional.

El material explosivo estaba oculto en la vereda Mónoga, en el área limítrofe entre los municipios de Labateca y Toledo, en Norte de Santander. La institución lo atribuyó a la autodenominada Comisión Martha Cecilia Pabón del GAO ELN.

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La operación permitió retirar del lugar 13 dispositivos explosivos improvisados tipo mina antipersonal, además de dos equipos de radio con cargadores, 200 metros de cable dúplex y dos rollos de cable que, de acuerdo con el Ejército, se utilizarían para activar los explosivos.

La ubicación del depósito ilegal fue resultado de labores de inteligencia militar. Esa información permitió a las tropas establecer el punto donde la estructura armada habría escondido el material dentro de un recipiente plástico.

Explosión de minas antipersonales en Norte de Santander - crédito Ejército Nacional

El equipo EOD aseguró la zona antes de destruir los explosivos

Los uniformados del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 General Custodio García Rovira participaron en el procedimiento. La unidad hace parte de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional.

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Tras localizar el depósito, los integrantes del equipo de Explosivos y Demoliciones (EOD) aseguraron el sector. Luego realizaron el reconocimiento técnico, la inspección y la destrucción controlada de los dispositivos.

El Ejército señaló que el procedimiento buscó reducir los riesgos para las comunidades cercanas y para las tropas que mantienen operaciones en esa zona de Norte de Santander.

Las minas antipersonales pueden permanecer activas durante largos periodos y afectar a la población civil incluso cuando cesan los enfrentamientos. El uso de estos artefactos está prohibido por el derecho internacional humanitario debido a su carácter indiscriminado.

La institución militar rechazó el empleo de explosivos de este tipo por parte de grupos armados ilegales. También afirmó que continuará con las operaciones destinadas a proteger a la población y contrarrestar acciones que afecten la seguridad en el territorio.

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Los uniformados del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 General Custodio García Rovira participaron en el procedimiento - crédito Ejército Nacional

Atacan con explosivos a patrulla en Jamundí: uno detonó y otro fue destruido de forma controlada

La Fuerza Pública fue atacada con explosivos en el sector de Las Piñas, una zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. La acción ocurrió el 25 de septiembre de septiembre y no dejó personas heridas, pese a que los artefactos fueron arrojados contra uniformados que realizaban labores de control.

La información publicada por El Tiempo indica que los responsables se desplazaban en motocicleta. Tras lanzar las cargas, escaparon por las condiciones geográficas del área, que dificultaron la reacción inmediata de las autoridades.

El ataque tuvo un alcance menor al que podía haber provocado: uno de los explosivos se activó parcialmente y el otro permaneció sobre la vía sin estallar. Esa situación llevó a las autoridades a restringir el paso y a establecer un perímetro de seguridad alrededor del lugar.

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Uno de los explosivos hallados sobre la vía - crédito captura de pantalla @Ejercito_Div7/X

Un grupo de técnicos antiexplosivos llegó al sitio para revisar el material abandonado. Los especialistas neutralizaron y destruyeron de forma controlada el artefacto que no alcanzó a ser detonado, con el fin de eliminar el riesgo para los habitantes y los integrantes de la Fuerza Pública.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Cali, que tiene jurisdicción en Jamundí, el objetivo de la acción eran tropas del Ejército. Las autoridades atribuyeron el hecho a disidentes de las Farc del frente Jaime Martínez, una estructura que, según la investigación preliminar, recibe órdenes de alias Iván Mordisco.

Las unidades policiales y militares reforzaron los registros y controles en los alrededores del municipio. Las operaciones buscan identificar a los autores materiales y establecer la ruta que utilizaron para abandonar el sector después del ataque.

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