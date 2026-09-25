Colombia

Yuli Ruiz ‘paralizó’ las redes sociales al revelar su embarazo: así fue el anuncio

Tras recibir miles de mensajes, la modelo y creadora de contenido agradeció el respaldo, y aseguró que dará más detalles de la noticia próximamente

La modelo mostró la prueba casera que se hizo a través de sus historias instantaneas - crédito @yuliruiz017/Instagram

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Yuli Ruiz volvió a ser tema de conversación entre el público colombiano en las redes sociales. La modelo y creadora de contenido, oriunda de Calarcá, Quindío, se hizo notar a lo largo del año con su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, formato al que ingresó gracias a los votos del público.

En el reality show del Canal RCN, Ruiz protagonizó uno de los romances más comentados de la edición junto al actor Alejandro Estrada. Se trató de una relación que terminó en medio de acusaciones mutuas y televidentes divididos en las redes sociales. No obstante, en su momento, ambos aseguraron que lograron resolver sus diferencias una vez finalizaron las grabaciones.

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Yuli Ruiz y Alejandro Estrada frenan su romance en La casa de los famosos Colombia tras tensa conversación - crédito cortesía RCN
Yuli Ruiz y Alejandro Estrada tuvieron un romance en 'La casa de los famosos Colombia' que mantuvo en vilo a los televidentes durante 2026 - crédito cortesía RCN

No obstante, las polémicas de Yuli también llegaron desde afuera de la casa estudio, cuando se viralizó un video en el que aparecía bailando reguetón con un menor de edad durante una actividad escolar previa a su ingreso al programa, lo que generó críticas y señalamientos en su contra.

Tras su eliminación del concurso, ocurrida el 29 de marzo tras 77 días de participación, Ruiz debió salir a explicar el episodio en el programa Buen Día, Colombia, donde negó cualquier intención inapropiada y aseguró que la dinámica había surgido por pedido del público asistente al evento.

Casi seis meses después de dejar la casa estudio, la exparticipante volvió a captar la atención pública, aunque esta vez por un motivo distinto a los que la habían mantenido en el centro del debate mediático.

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En las últimas horas, en sus historias de Instagram, la modelo confirmó que está en embarazo, tras compartir el resultado de una prueba casera. La mujer de 32 años difundió el material la noche del jueves 24 de septiembre y desató reacciones encendidas entre sus millones de seguidores.

La noticia del embarazo provocó reacciones divididas entre seguidores que expresaron apoyo y usuarios que dudaron del anuncio - crédito @yuliruiz017/Instagram
La noticia del embarazo provocó reacciones divididas entre seguidores que expresaron apoyo y usuarios que dudaron del anuncio - crédito @yuliruiz017/Instagram

Antes de mostrar la prueba, Ruiz publicó una primera historia en la que aparece pensativa, con las manos en la cabeza y los ojos llorosos. Junto a la imagen, escribió una frase breve: “Y de repente todo cambia”.

Minutos después subió un segundo video, grabado en un baño, en el que se le ve llorar mientras sostiene la prueba de embarazo frente a la cámara. En la grabación, una persona que ingresa al lugar le pregunta la razón de su llanto. Ella responde con una frase que reflejaba su propia sorpresa: “¿Cómo voy a estar embarazada?”.

En el video se evidencia que la prueba dio positivo, y su difusión del contenido generó comentarios encontrados entre los usuarios: mientras algunos celebraron la noticia con mensajes de apoyo, otros expresaron dudas sobre la veracidad del anuncio.

Entre los comentarios registrados en redes sociales figuraron expresiones como “¿será que es verdad?”, “un hijo es una bendición”, “ese bebé te dará fuerza” y “tus fans te apoyamos”, junto a posturas más escépticas como “no sé si es teatro”, “puede ser marketing” y “ojalá no sea un juego”.

Frente al volumen de mensajes recibidos, Ruiz reapareció en sus historias de Instagram en la tarde del viernes 25 de septiembre para dirigirse directamente a su comunidad. “Mis amores, yo sé que tienen un poco de especulaciones, preguntas, dudas, yo también, he recibido miles de mensajes, yo voy a salir a contarles absolutamente todo”, expresó Yuli.

La exparticipante del reality prometió a su comunidad en redes sociales que responderá a las dudas y aclarará los detalles de su situación - crédito @yuliruiz017/Instagram

En el mismo mensaje, agradeció el respaldo recibido desde la publicación del video original. “Gracias por estar ahí tan pendientes con tantos mensajes tan bonitos, de verdad los amo los quiero y, ténganme un poquito de paciencia”, señaló.

Por el momento, Yuli Ruiz no ha ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias del embarazo ni sobre la identidad del eventual padre. Con el anuncio de que más adelante compartirá detalles al respecto, sus seguidores continúan a la espera de una aclaración definitiva sobre lo ocurrido mientras las especulaciones ya circulan en plataformas digitales.

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