Una explosión derrumbó un edificio en Atenas y dejó seis desaparecidos, entre ellos cuatro turistas

El grupo de desaparecidos incluye a dos adultos mayores residentes y cuatro turistas que planeaban regresar a su país (Reuters)

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Una explosión derrumbó este viernes un edificio residencial en el histórico barrio de Plaka, en Atenas, y seis personas, entre ellas cuatro turistas, se encuentran desaparecidas. Además, el siniestro dejó tres heridos y provocó daños en viviendas, comercios y vehículos de las calles próximas.

La detonación ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana, en una zona situada cerca de la Acrópolis, y redujo buena parte de la construcción a escombros. Bomberos, ambulancias y equipos de rescate cercaron el sector y llevaron excavadoras, cámaras térmicas y un perro especializado para revisar los restos de la estructura.

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Entre las personas buscadas figura una pareja de alrededor de 70 años que residía en el piso superior. Sus familiares perdieron el contacto con ambos desde la mañana, poco después de que se produjera el estallido.

Además, los otros cuatro desaparecidos son un hombre británico, su esposa estadounidense, el hijo de ambos y la pareja de este. El grupo ocupaba un departamento de alquiler temporal situado en la primera planta del inmueble.

Según la información reunida durante el operativo, los cuatro turistas tenían previsto dejar el alojamiento este viernes y tomar un vuelo, pero ninguno llegó a embarcar. Los rescatistas encontraron entre los escombros el bolso de una de las mujeres que se hospedaba en el departamento.

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La onda expansiva causó destrozos en fachadas de comercios, viviendas y automóviles estacionados cerca del lugar (Reuters)

Mientras los equipos avanzan en la búsqueda, el propietario de una vivienda de la planta baja indicó que intentó comunicarse durante la mañana con la pareja de adultos mayores. Las llamadas no obtuvieron respuesta, por lo que las autoridades mantuvieron la búsqueda de todos los ocupantes sin localizar.

Por otra parte, los tres heridos no pertenecen al grupo de desaparecidos. Dos mujeres quedaron atrapadas dentro de un edificio contiguo que sufrió daños por la onda expansiva. Los equipos de emergencia lograron rescatarlas y las trasladaron a un hospital.

El tercer lesionado es un transeúnte alcanzado por restos que salieron despedidos durante el estallido. Su estado no revistió gravedad, de acuerdo con el primer balance de la emergencia.

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La fuerza de la explosión lanzó piedras, fragmentos de vidrio y partes de la construcción a varios metros del edificio.

Varios residentes de Plaka relataron que escucharon un ruido intenso seguido de un movimiento que sintieron como un temblor. Algunos pensaron inicialmente que se trataba de un terremoto, mientras otros asociaron el estruendo con la caída de un rayo o la detonación de un explosivo.

En paralelo, los investigadores examinaron una posible fuga de gas natural como causa del siniestro. En la segunda planta del edificio funcionaba una instalación de gas y varios vecinos señalaron que percibieron un olor fuerte antes de la explosión.

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Las autoridades mantienen el acceso restringido a las calles del casco antiguo mientras avanzan las tareas de remoción de materiales (Europa Press)

De igual manera, por el momento, la causa exacta no quedó determinada. Los peritos revisaron las instalaciones del inmueble, los objetos recuperados en el lugar y los daños registrados en las propiedades contiguas para establecer el origen de la deflagración.

A la vez, los servicios municipales de Atenas enviaron técnicos para evaluar la estabilidad de los edificios próximos. La revisión busca establecer si las construcciones vecinas podrían sufrir nuevos desprendimientos o requieren medidas de seguridad para sus residentes.

(Con información de AFP, EFE, Europa Press y Reuters)