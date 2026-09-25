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Así es el tiburón que desafía a la ciencia: camina por el fondo del mar y pone huevos sin esfuerzo

Con apenas un metro de longitud, el Hemiscyllium ocellatum habita los arrecifes australianos y protagoniza un comportamiento metabólico que ninguna investigación anterior había logrado documentar con tanta claridad

Un tiburón beige con manchas oscuras y un círculo negro prominente se apoya sobre el fondo marino arenoso entre corales.
El tiburón epaulette ocelado habita en arrecifes poco profundos del norte australiano y se desplaza con ayuda de sus aletas pectorales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una investigación de la Universidad James Cook constató en los arrecifes tropicales del norte de Australia que el tiburón epaulette ocelado (Hemiscyllium ocellatum) no eleva de forma medible su consumo de energía durante la formación y puesta de huevos.

Tras el seguimiento de 5 hembras antes, durante y después de ese proceso en tanques con temperatura controlada, el equipo midió de manera continua el consumo de oxígeno de los ejemplares y también incluyó análisis de sangre y hormonas a lo largo del ciclo de puesta.

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La investigación, publicada en Biology Open y recogida por Geo, cuestiona la idea de que la reproducción implica siempre un gran costo metabólico para los animales.

Sin aumento energético durante la puesta

Un tiburón de piel clara con manchas negras nada sobre corales variados en un entorno acuático con peces pequeños.
Una investigación de la Universidad James Cook constató que el tiburón epaulette ocelado no eleva su consumo de energía durante la puesta de huevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta especie habita en arrecifes poco profundos del norte australiano y puede alcanzar alrededor de un metro de longitud. Se lo conoce como “tiburón caminante” porque se desplaza con ayuda de sus aletas pectorales, una característica que lo diferencia de la imagen habitual de los grandes depredadores marinos.

La profesora Jodie Rummer, quien dirigió el trabajo, explicó que el equipo esperaba una reacción metabólica distinta. “La reproducción es la inversión definitiva… literalmente estás construyendo una nueva vida desde 0”, señaló la investigadora.

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Rummer agregó que los científicos preveían que el uso de energía “se disparara” cuando los tiburones produjeran el huevo. Sin embargo, el registro fue diferente: “No hubo ningún aumento en el consumo de energía; se mantuvo completamente constante”, afirmó sobre los datos obtenidos durante la observación.

La fisiología detrás de su resistencia

Un tiburón de piel moteada y una mancha negra circular nada cerca del fondo marino repleto de corales y peces pequeños.
El equipo científico midió el consumo de oxígeno y realizó análisis a cinco hembras en tanques con temperatura controlada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio se centró en una cuestión que no había sido medida de forma directa en tiburones ovíparos. Estos animales son los que se reproducen mediante huevos, a diferencia de las especies que dan a luz crías vivas.

En promedio, esta especie pone 2 huevos cada 3 semanas. Su período de mayor actividad reproductiva se sitúa entre septiembre y diciembre, sin que el organismo de las hembras estudiadas mostrara un esfuerzo adicional que pudiera detectarse mediante el consumo de oxígeno.

La estabilidad identificada cobra relevancia porque la reproducción suele considerarse uno de los procesos biológicos que más recursos demanda. Por lo que habitualmente se prevé que esta función resulte afectada cuando las condiciones ambientales empeoran.

Para Rummer, los resultados sugieren que estos ejemplares “parecen haber adaptado su fisiología para optimizar el uso de su energía”. La fisiología reúne las funciones que permiten el funcionamiento de un organismo, como el metabolismo, la respiración y la procreación.

La incógnita ante el calentamiento oceánico

Tiburón alargado con manchas oscuras y un círculo negro en el costado, sobre un lecho de corales variados y peces pequeños.
Los científicos buscan determinar cuál es el límite de resistencia de la especie frente al aumento de la temperatura de los océanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo también realizó pruebas sanguíneas y hormonales durante el ciclo de puesta y tampoco mostraron cambios destacados. Carolyn Wheeler, autora principal del estudio, sostuvo que “todo se mantuvo notablemente estable”.

Agregó que “esta investigación desafía nuestras suposiciones fundamentales sobre los peces condrictios (tiburones, rayas, rayas planas y quimeras)”. La posible resistencia de la especie frente a presiones ambientales plantea preguntas sobre su capacidad para conservar la reproducción bajo condiciones adversas.

Wheeler indicó que numerosas especies deben decidir, ante un estrés ambiental, entre sobrevivir o reproducirse, mientras que este depredador marino podría continuar produciendo huevos incluso en esos escenarios.

Rummer, no obstante, advirtió que “los tiburones epaulette ocelados parecen muy resistentes, pero es importante determinar hasta qué punto estas especies son capaces de soportar el calentamiento de los océanos”.

La reproducción resiste bajo presión

Vista superior de un tiburón manchado junto a una roca oscura y corales de color rosa, azul y ocre en agua clara.
Esta especie ovípara pone un promedio de dos huevos cada tres semanas entre los meses de septiembre y diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigadora explicó que “este trabajo cuestiona la idea de que, cuando las cosas van mal —como con el calentamiento de los océanos—, la reproducción es lo primero que desaparece”.

El resultado no determina que la especie pueda resistir sin límites los cambios ambientales, pero muestra que, en las condiciones evaluadas, su organismo mantuvo estables los indicadores asociados a la puesta.

Wheeler vinculó esta posibilidad con el funcionamiento de los arrecifes de coral, ecosistemas relacionados con la presencia de sus depredadores. “Es alentador, porque tiburones sanos significan arrecifes sanos”, concluyó la autora principal.

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